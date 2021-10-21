HUAWEI, Viyana’da yeni cihazlarını Tanıttı!

HUAWEI, Viyana’da gerçekleştirdiği lansmanda uzun zamandır kullanıcıların merakını besleyen akıllı telefonu nova 9’u tanıttı. Fotoğrafçılık ve şık tasarım tutkunlarını memnun edecek şıklıkta olan yeni akıllı telefonunun haricinde yeni HUAWEI Watch GT 3 ve HUAWEI FreeBuds Lipstick’i de tanıttı. Etkinlikte ayrıca en son iş güncellemeleri de yer aldı.

Göz atmak isteyebilirsiniz: HUAWEI NOVA 9 ELİMİZDE!

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Orta Doğu Avrupa, İskandinavya ve Kanada Başkanı Derek Yu, şirketin en son iş sonuçlarını sunmayı ihmal etmedi. Tahminlere göre HUAWEI’nin 2020 yılında elde ettiği güzel sonuçların bu yıl da tekrarlanacak olması beklentiler arasında. Şu ana kadar şirket 320,4 milyar CNY gelir elde etti, net kar marjı yüzde 9,8’e ve tüketici iş geliri 135,7 milyar CNY’ye ulaştı.

Biliyorsunuz, şirketin değişmez bir geleneği var. HUAWEI her yıl satış gelirinin yüzde 10’undan fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Son on yılda şirket, 720,000 milyon CNY’yi aşmayı başardı. Sürekli büyüme, güçlü pazar konumunu da garanti altına alıyor. Fortune 500 listesine göre Huawei, 2021 Ağustos’unda 2020’ye göre 5 puanlık bir artışla 44. sırada yer aldı. Şirket ayrıca fiziksel mağaza ağını sürekli geliştiriyor. Örneğin 20 Ekim’de Avusturya’nın Viyana kentinde, tasarım ve modern teknoloji gibi şirketin en güçlü özelliklerini birleştiren yeni bir amiral gemisi mağazası açıldı.

Derek Yu, şirket için sürekli büyümenin önemine şu sözlerle değindi: “Müşterilerimizin artan beklentilerini karşılamak üzere ürünlerimize entegre etmek için sürekli en iyi çözümleri bulmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sürekli yatırımlarımızın bir uzantısı olarak, marka ile daha yakın temasa geçmenizi de sağlayan yeni mağazalar açıyoruz. 2020’nin sonunda, Huawei’nin dünya çapında 5.000’den fazla deneyim mağazası dahil olmak üzere yaklaşık 60.000 perakende mağazası ve teşhir alanı var ve büyümeye devam ediyoruz.”

İyi cihazlar takdir topluyor

HUAWEI ürünlerinin başarısı, yalnızca müşteri yorumlarıyla değil, aynı zamanda şirketin basından aldığı ödülleriyle de adını duyuruyor. Temmuz ayında lansmanı gerçekleşen HUAWEI Watch 3 Serisi ve Huawei FreeBuds 4 kulaklık, gazetecilerin büyük beğenisini kazanmayı başardı ve çoğu “En İyi Seçim” kategorisinde olmak üzere 35’ten fazla ödülün sahibi oldu.

Mobil Ekosistem Müthiş Büyümeyi İşaretliyor

HMS ekosistemi, Huawei’nin tescilli işletim platformu olan HMS Core ile entegre 165.000’den fazla uygulamayla (30 Haziran 2021 rakamlarına göre) küresel olarak hızlı bir büyüme elde etti. AppGallery şu anda dünya çapında 560 milyon aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak sağlam bir şekilde kurulmuş durumda ve 2020 yılı içinde toplam 384,4 milyar uygulama indirildi. 2020’de Çin dışında AppGallery’de sunulan uygulama sayısı 2019 yılının 10 katından fazlaydı.

Huawei, son iki yılını olgun ve sağlam bir ekosistem geliştirmek için durmaksızın çalışarak geçirdiğinden, tüketiciler en sevdikleri uygulamaları AppGallery ve Petal Search aracılığıyla indirebildiler.

nova 9 !

2016 yılındaki ilk lansmanından bu yana nova serisi sürekli olarak geliştirilmeye devam etti. Son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatıldı. Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, mükemmel pil ömrü ve 66W HUAWEI SuperCharge yer alıyor.

Huawei Watch GT 3

46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3 saatler, zamansız zarafet ve en son teknolojinin birleşimiyle kullancıları etkilemeyi başaracak. Her iki cihaz da kayışları değiştirerek kullanıcının kişisel stiline uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilen benzersiz bir klasik tasarıma sahip son teknoloji malzemelerden üretildi. HUAWEI Watch GT 3’ün her iki versiyonu da 100’den fazla egzersiz modu sunuyor, yerleşik bir egzersiz planlayıcıya, koşuları doğru bir şekilde izlemek için gelişmiş konum takibine ve yeni bir 5. nesil kalp atış hızı takibine sahip.

Ayrıca HUAWEI Watch GT 3, geliştirilmiş tüm gün SpO2 izleme, uyku izleme, Bluetooth arama ile donatıldı ve hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu. Huawei Watch GT 3, güvenilir bir günlük asistan olması için 46 mm’lik saatte 14 güne varan ve 42 mm’lik saatte 7 güne varan güçlü pillere sahip.

FreeBuds Lipstick

HUAWEI’nin Viyana etkinliğinde tanıttığı ürünler arasında FreeBuds Lipstick de var. Amiral gemisi kulaklıkların şık ve zarif özel sürümü, lüks tasarımı yüksek çözünürlüklü sesle ben burdayım diyor.

Yeni cihaz, göz kamaştırıcı parlak bir yüzeye sahip yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış ruj benzeri bir kasaya sahip. Kasanın içinde, kullanım konforunu garanti eden canlı kırmızı renkte zarif, ultra hafif kulak içi kulaklıklar bulunuyor.

Tüm Android ve iOS akıllı telefonlar ile uyumlu FreeBuds Lipstick, cihazlar arasında sorunsuz geçiş için ikili bağlantıyı destekliyor.