Akıllı Telefonlar
HUAWEI NOVA 9 ELİMİZDE!
Uzun süre sonra canlı lansmanına katıldığımız Huawei’nin tanıttığı NOVA 9 modeli elimizde. HarmonyOS ve Snapdragon işlemci ile gelen modele yakından göz atıyoruz.
Huawei Nova 9 Teknik özellikleri:
Boyut: 160 x 73.7 x 7.8 mm
Ekran: 6.57 inç OLED FHD+ 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G
RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB-256GB depolama
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 32MP Ön Kamera
Batarya: 4300 mAh 66W Hızlı şarj
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