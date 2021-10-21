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HUAWEI NOVA 9 ELİMİZDE!

Uzun süre sonra canlı lansmanına katıldığımız Huawei’nin tanıttığı NOVA 9 modeli elimizde. HarmonyOS ve Snapdragon işlemci ile gelen modele yakından göz atıyoruz.

Huawei Nova 9 Teknik özellikleri:

Boyut: 160 x 73.7 x 7.8 mm

Ekran: 6.57 inç OLED FHD+ 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G

RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB-256GB depolama

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 4300 mAh 66W Hızlı şarj

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Eren İmdat

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