Akıllı TV
Huawei Vision X65, resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, Vision X65 isimli ilk OLED TV‘sini resmi olarak tanıttı. Cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip 65 inçlik OLED bir ekran kullanıyor. Huawei Vision X65, HDR özelliğine sahip olacak. Ayrıca cihazın, German TÜV Rheinland tarafından göz bakımı sertifikası mevcut.
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Huawei Vision X65 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Vision X65, 1000 nit parlaklığa çıkabilen en büyük OLED ekran ile gelecek. Cihazın en önemli özelliklerinden biri, daha iyi bir izleme deneyimi için 75W‘a kadar çıkış yapabilen 14 hoparlöre sahip olması. Televizyonun üst kısmında, 24 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Bu kamera açılır kapanır şekilde dizayn edilmiş ve video görüşmeleri için özel olarak tasarlanmış. Cihaz, Huawei tarafından geliştirilen HiSilicon Hi3559C yonga seti ile geliyor. Bu yonga seti NPU kullanarak, televizyona gelişmiş bir AI teknolojisi sağlıyor.
Huawei Vision X65‘in kamerası, insan hareketlerini izlereyek ses ve video kontrolüne yardımcı olabiliyor. Cihazın içinde bulunan özel Honghu 898 yongası, AI algoritmalarını kullanarak görüntü kalitesini arttırma özelliğine sahip. Bu yonganın, OLED ekranlar için özel olarak tasarlandığını da belirtmeden geçmeyelim. Cihaz 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.
Huawei Vision X65, 24,999 CNY(3500$ civarında) bir fiyat ile satışa sunulacak. Çin‘de ön siparişleri bugün başlıyor ve 26 Nisan‘da kullanıcılara cihazlar ulaştırılacak. Huawei, Vision X65‘in yanı sıra, Vision V55i adlı televizyonunun yenilenmiş bir şekilde tekrardan piyasaya sürüleceğini de duyurdu. Bu cihazın fiyatı ise 3.799 CNY(540$) olacak.
Akıllı TV
Telefondan Televizyona Kablosuz Görüntü Nasıl Aktarılır?
Görüntü aktarma serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda, hepimizin zaman zaman ihtiyacı olan “Telefondan TV’ye kablosuz görüntü aktarma” nasıl gerçekleşiyor. Videomuzda tüm detaylarına değiniyoruz.
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Telefondan TV’ye kablosuz görüntü nasıl aktarılır?
Akıllı TV
Huawei, ilk OLED TV’si ile geliyor!
Huawei, yeni bir akıllı TV ile çıkış yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde sızıntı olarak paylaşılan Huawei’nin yeni OLED TV’si, bugün posterlerle ortaya çıktı. Huawei Smart TV X65 ismiyle çıkış yapacak olan bu televizyon, Huawei‘nin ilk OLED TV‘si olacak.
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Huawei Smart TV X65 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Smart TV X65, 65 inçlik bir ekran ile gelecek. Ekranın üzerinde 24 MP çözünürlüğünde açılır kapanır bir kamera bulunacak. Cihaz, ekran görüntüsünü daha doğal renkler ile canlı göstermek için bir ortam sensörü kullanacak. Televizyonun işletim sistemi ise, Huawei‘nin kendi işletim sistemi olan Hongmeng OS olacak. Ayrıca televizyonda yeni ve geliştirilmiş bir yapay zeka desteği bulunacak.
Richard Yu, TV‘nin yeni bir kontrol yönetimi bulunacağını söyledi. Bazıları bunun Huawei‘nin P40 serisinde bulunan hareket kontrolcüsüne benzer olacağını düşünüyor. Huawei‘nin P40 serisinde uzaktan el ile telefon yönetilip, sayfa kaydırma gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor. Belki de, Huawei NPU kullanılarak göz ve vücut takibi bile yapılabilir.
Huawei‘nin yeni akıllı televizyonu ekranın altında 14 hoparlör bulunduracak. Bu sayede odanızdaki ses daha iyi hissedilebilecek ve surround ses için daha iyi bir profil oluşturulacak. Huawei Smart TV X65‘in tam olarak duyurulmasının bu çarşamba olacağı tahmin ediliyor. Cihazın fiyat ve hangi pazarlarda çıkış yapacağı da bu duyuru ile belli olacak.
Akıllı TV
Bilgisayardan Televizyona Kablosuz Görüntü Nasıl Aktarılır? (VIDEO)
Bugünkü videomuzda, bilgisayarınızdaki görüntüyü kablosuz olarak nasıl televizyonunuza aktarma yönteminden bahsedeceğim.
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Hangi televizyonlara bilgisayardan görüntü aktarabiliyoruz?
Öncelikle bu işlemleri yapabilmek için akıllı televizyona sahip olmanız ya da televizyonunuzu akıllı hale getirecek aparatlar bulmanız gerekiyor. Eğer televizyonunuz akıllı değilse internet üzerinden TV Box (Tavsiyem ) veya Google’ın geliştirmiş olduğu ChromeCast cihazını satın almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu sistemi kullanamazsınız.
Bilgisayardan görüntüyü TV’ye nasıl aktarabiliriz? ( Basit ve etkili yöntem!)
Bilgisayar modeli fark etmeksizin Google Chrome tarayıcının yüklü olduğu tüm bilgisayarlarda bu fonksiyon çalışıyor.
Tarayıcı sayfasını yayınlama:
- Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
- Yayınla seçeneğinden “ağ üzerinde” gözüken televizyon modelimizi seçiyoruz.
- Görüntü aktarılma başladı, iyi eğlenceler 🙂
Tüm ekranı yayınlama:
- Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
- Bu sefer alt taraftaki seçeneklerden masaüstünü seçiyoruz.
- Chrome bizden ekran seçmemizi istiyor.
- Tarayıcının pozisyonunu küçültüp bir alt sekmeye alıyoruz.
- Masaüstünü seçip ekle dememiz yeterli.
- Görüntü simultane şekilde yayınlanmaya başladı bile :).