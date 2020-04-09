Huawei Vision X65, resmi olarak tanıtıldı!

Huawei, Vision X65 isimli ilk OLED TV‘sini resmi olarak tanıttı. Cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip 65 inçlik OLED bir ekran kullanıyor. Huawei Vision X65, HDR özelliğine sahip olacak. Ayrıca cihazın, German TÜV Rheinland tarafından göz bakımı sertifikası mevcut.

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Huawei Vision X65 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Vision X65, 1000 nit parlaklığa çıkabilen en büyük OLED ekran ile gelecek. Cihazın en önemli özelliklerinden biri, daha iyi bir izleme deneyimi için 75W‘a kadar çıkış yapabilen 14 hoparlöre sahip olması. Televizyonun üst kısmında, 24 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Bu kamera açılır kapanır şekilde dizayn edilmiş ve video görüşmeleri için özel olarak tasarlanmış. Cihaz, Huawei tarafından geliştirilen HiSilicon Hi3559C yonga seti ile geliyor. Bu yonga seti NPU kullanarak, televizyona gelişmiş bir AI teknolojisi sağlıyor.

Huawei Vision X65‘in kamerası, insan hareketlerini izlereyek ses ve video kontrolüne yardımcı olabiliyor. Cihazın içinde bulunan özel Honghu 898 yongası, AI algoritmalarını kullanarak görüntü kalitesini arttırma özelliğine sahip. Bu yonganın, OLED ekranlar için özel olarak tasarlandığını da belirtmeden geçmeyelim. Cihaz 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

Huawei Vision X65, 24,999 CNY(3500$ civarında) bir fiyat ile satışa sunulacak. Çin‘de ön siparişleri bugün başlıyor ve 26 Nisan‘da kullanıcılara cihazlar ulaştırılacak. Huawei, Vision X65‘in yanı sıra, Vision V55i adlı televizyonunun yenilenmiş bir şekilde tekrardan piyasaya sürüleceğini de duyurdu. Bu cihazın fiyatı ise 3.799 CNY(540$) olacak.