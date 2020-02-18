Akıllı Telefonlar
Huawei ve Honor Mobil Dünya Kongresi’nin iptalinden etkilenmiyor
Huawei ve Honor görünüşe göre Mobil Dünya Kongresi‘nin iptali ile çok ilgilenmiyor. İki firma 24 Şubat tarihinde, cihazlarını sanal gösterim ile tanıtacak.
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Sanal Gösterim ne oluyor?
Mobil Dünya Kongresi Corona virüsü sebebiyle bu yıl Barselona‘da düzenlenemeyecek. 42 şirketin daha önce katılmayacağını bildiğimiz kongrenin, iptal edilmesinin ardından firmaların nasıl bir yol izleyeceği konusunda bir fikir oluşmamıştı. Huawei ve Honor cephesi ise bu konuda ilk adım atan firmalar oldular. İki firma katılamayacakları etkinliğin yokluğunu hissettirmeyecek. Tarihler 24 Şubat‘ı gösterdiğinde Huawei ve Honor internet üzerinden “sanal gösterim” ile cihazlarını tanıtacak. Huawei CEO’su Richard Yu bizzat kendi katılımı ile şirketinin sanal gösterimini gerçekleştirecek. Güncellenmiş haliyle Huawei Mate X‘i görmeyi beklediğimiz gösterimde firma katlanabilir ekranlı cihazlarda Samsung ile rekabette bir adım öne geçmeyi planlıyor. Honor cephesi ise yeni akıllı saatlerini ve bazı cihazlarının dünya genelinde satışa çıkacağı haberini vereceğini düşünüyoruz. Bu cihazların başında Honor V30 geliyor. Aynı zamanda Honor 8X için farklı renk kombinasyonları da görebileceğimiz konuşuluyor. Ancak yine de Honor cephesi yeni bir şey tanıtacak mı bilmiyoruz. Zira firma gösterimini “son teknoloji ve ürünler” şeklinde tanıttı.
24 Şubat tarihinde Türkiye saati ile 20:30‘da başlayacak etkinlik. Huawei ve Honor‘un sosyal medya adreslerinden takip edilebilir olacak. Barselona‘da düzenlenecek etkinliği bizler de yakından takip ediyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip dayanıklılık testine girdi!
Samsung Galaxy Z Flip, şirket için bir dönüm noktası ürünü olarak değerlendiriliyor. En çok beklenen özelliklerinden biri ise katlanabilir ekranların çizilme direncini arttırması beklenen Ultra İnce Cam (UTG) idi. Son gelişmeler ve değerlendirmeler bunun çokta anlatıldığı gibi olmadığını gösterdi.
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Samsung Galaxy Z Flip kimler tarafından dayanıklılık testine girdi?
JerryRigEverything‘den Zack Nelson, cihazın dayanıklılık testini gerçekleştirdi. Samsung tarafından geliştirilen UTG ekranın üst katmanı, Mohs ölçeğinde 2.seviyede çizilmedi. Seviye 3 olan çekme ve belirgin şekilde daha derin darbelerde ise çizildi. Seviye 4’te ise üst ekran katmandan sağa doğru eğildi. Seviye 5 ve 6’da ise ekranda çok fazla çizik oluştu ve ekran UTG yokmuş gibi davrandı.
Samsung, ekranın aslında Galaxy Fold‘a benzer bir koruyucu plastik katmana sahip olduğunu ve “dikkatli kullanılması” gerektiğini açıkladı. Ayrıca Galaxy Z Flip sahiplerine mağaza ve UBIF onarım mağazalarında ücretsiz bir ekran koruyucu sunacağını doğruladı. Samsung ayrıca 119$ değerinde bir defalık ekran değişimi sağlıyor.
Bir başka ilginç testte ise cihazın iç kısımlarını ortaya çıkaran bir görsel yayınlandı. Ekran ince bir metal çevçeveyle tutturulmuş ve görselde panel ile ekran birbirinden ayrılmış bir durumda. Ayrıca başka bir videoda bükülerek çatlayan ekrandan çıkan cam parçaları gerçekten ek bir cam malzeme ile korunduğunu gösteriyor. Cihazın menteşe mekanizması ise oldukça iyi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Realme üç kameralı yeni akıllı telefonunu onayladı!
Realme, giriş seviyesi akıllı telefonu olan C3‘ü bu ayın başında piyasaya sürdü ancak görünüşe göre şirket daha ucuz bir cihaz piyasaya sürmek üzere. RMX2020 model numaralı bir telefon, MT6769 yonga seti ile Bluetooth SIG‘de onaylandı. (Bu yaklaşık üç yıl önce tanıtılan Helio X20)
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Realme yeni telefonu hangi özelliklerde olacak?
Telefon birden fazla kuruluş tarafından onaylandı ve çıkacağı görünüşe göre kesinleşti. Bu yüzden ilgili özellikler Realme‘nin dahili amaçlar için oluşturduğu bir test platformu ile değil dışarıdan yapılan bir test gibi gözükmekte. Elimize geçen bilgiler ve testler gösteriyorki telefonda 5000 mAh büyüklüğünde devasal bir pil olacak. Şarj süresi ve hızlı şarj özelliği ile ilgili ise net bir bilgi bulunmamakta.
Telefonun elimizdeki bir başka özelliği ise kameraları. Telefon bizlere kamera olarak üçlü bir kamera sistemi sunacak. Ana kamera olarak 12 MP büyüklüğünde bir sensör kullanacak. Diğer iki kamerayla ilgili ise , 2 MP değerinde bir makro kamera ve yine 2 MP değerinde derinlik sensörü olacağı düşünülüyor. Listede ayrıca 5 MP değerinde bir selfie kamera ile birlikte 6.5 inçlik Full HD çözünürlüğe sahip ekranda ortaya çıkıyor.
Bu telefon Realme C3‘ün Endonezya versiyonu veya C3i gibi bir şey olabilir. Önümüzdeki haftalarda daha fazla şey öğrenmeyi umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Bütçe telefonu Samsung Galaxy A70e ortaya çıktı!
Orta seviye akıllı telefon üretiminde strateji değiştiren Samsung, bunun karşılığını geçtiğimiz yıl başarılı bir şekilde aldı. Markanın ortaya çıkan yeni modeli Samsung Galaxy A70e ise serinin kırpılmış bir versiyonu olacak.
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Samsung Galaxy A70e, ucuz akıllı telefonlar arasındaki dengeyi değiştirebilir!
Samsung Galaxy A70, özellikle kamera yetenekleri anlamında dikkat çeken bir performans sergiliyordu. Galaxy A70e ise bu modelin daha ucuz bir sürümü olarak düşünülmüş gibi görünüyor. OnLeaks tarafından yayınlanan render görsellerine göre telefonun 6.1 inç boyutlu Infinity-V ekranındaki çerçeveler bir hayli kalın tutulmuş. Bu da Samsung Galaxy A70e’nin görünüm anlamında şaşırtıcı bir etki yaratmayacağını gösteriyor. Ayrıca Galaxy A70’ın ekran altı parmak izi okuma özelliği de bu telefonda yerini arkadaki fiziksel parmak izi sensörüne bırakıyor.
Galaxy A70e’nin kamera tarafı ise tıpkı serinin ana modeli gibi ilgi çekici görünüyor. Üçlü arka kamera dizilimi ile gelen telefonun makro ya da portre çekim özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu kameraların çözünürlükleri ve teknik detayları hakkında varsayımlar haricinde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Telefonun üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişi görülürken, bağlantı ise microUSB desteği ile sağlanıyor. Günümüzde piyasaya çıkan pek çok telefonun artık USB-C tipi bağlantı kullandığı düşünülürse bu detay da kullanıcılar tarafında can sıkıcı olabilir.
Kırpılmış özelliklerinden dolayı fiyat etiketinin düşük tutulacağı tahmin edilen Samsung Galaxy A70s, her şey yolunda giderse birkaç hafta içerisinde tanıtılacak.