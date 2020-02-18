Huawei ve Honor Mobil Dünya Kongresi’nin iptalinden etkilenmiyor

Samsung Galaxy Z Flip, şirket için bir dönüm noktası ürünü olarak değerlendiriliyor. En çok beklenen özelliklerinden biri ise katlanabilir ekranların çizilme direncini arttırması beklenen Ultra İnce Cam (UTG) idi. Son gelişmeler ve değerlendirmeler bunun çokta anlatıldığı gibi olmadığını gösterdi.

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Samsung Galaxy Z Flip kimler tarafından dayanıklılık testine girdi?

JerryRigEverything‘den Zack Nelson, cihazın dayanıklılık testini gerçekleştirdi. Samsung tarafından geliştirilen UTG ekranın üst katmanı, Mohs ölçeğinde 2.seviyede çizilmedi. Seviye 3 olan çekme ve belirgin şekilde daha derin darbelerde ise çizildi. Seviye 4’te ise üst ekran katmandan sağa doğru eğildi. Seviye 5 ve 6’da ise ekranda çok fazla çizik oluştu ve ekran UTG yokmuş gibi davrandı.

Samsung, ekranın aslında Galaxy Fold‘a benzer bir koruyucu plastik katmana sahip olduğunu ve “dikkatli kullanılması” gerektiğini açıkladı. Ayrıca Galaxy Z Flip sahiplerine mağaza ve UBIF onarım mağazalarında ücretsiz bir ekran koruyucu sunacağını doğruladı. Samsung ayrıca 119$ değerinde bir defalık ekran değişimi sağlıyor.

Bir başka ilginç testte ise cihazın iç kısımlarını ortaya çıkaran bir görsel yayınlandı. Ekran ince bir metal çevçeveyle tutturulmuş ve görselde panel ile ekran birbirinden ayrılmış bir durumda. Ayrıca başka bir videoda bükülerek çatlayan ekrandan çıkan cam parçaları gerçekten ek bir cam malzeme ile korunduğunu gösteriyor. Cihazın menteşe mekanizması ise oldukça iyi gözüküyor.