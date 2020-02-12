Mobil Dünya Kongresi’nin iptali resmi kaynaklarca doğrulandı!

Mobil Dünya Kongresi, resmen iptal edildi. Haber, Mobil Dünya Kongresi 2020’yi (MWC) düzenleyen GSMA’ın internet sitesi üzerindeki blog vasıtasıyla ilk olarak duyuruldu.

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2006’dan beri yeni nesil teknolojileri basın mensupları ve son kullanıcı ile birebir buluşturan Mobil Dünya Kongresi (MWC) maalesef ki bu sene Koronovirüs kurbanı oldu.

Başlatıldığı 2006 yılından beri kesintisiz sürecin devam ettiği ve Barcelona’da gerçekleşen etkinliğe 100.000’in kişinin katılması ve bu insanların arasında Korona hastalığını kapmış şahısların bulunma ihtimali, önlemler alınsa dahi gerçekliğini sürdürüyordu.

Her ne kadar, GSMA yaptığı açıklamalarda, gerekli önlemlerin alındığını ve virütik kaosun yaşanmayacağı belirtilmişti. Fakat teknoloji devleri, kendi çalışanlarını ve iş ortaklarını riske atmamak için bir bir fuara katılmayacaklarını dile getirmişlerdi.

Biz de, yaklaşık 2 saat önce yaptığımız haberle birlikte, aralarına en son katılan Facebook ve Amazon gibi şirketlerin de dahil olmasıyla toplamda 42 şirketin etkinliğe dahil olmayacaklarını sizlere aktarmıştık.

Yukarıda görebileceğiniz 12.02.2020 tarihli açıklamada aynen şu ifadelerle, neden etkinliğin iptal edildiği kısaca belirtiliyor:

GSMA; endüstriyi, hükümetleri, bakanları, milletvekillerini, operatörleri ve endüstri liderleriyle yayıncı ekosistemini toplayarak, Mobil Dünya Kongresi’nin ilkini 2006 yılında Barcelona’da gerçekleşti. Bugün Barcelona ve ev sahibi ülkenin (İspanya) sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak, Mobil Dünya Kongresi 2020’yi iptal etmeye karar verdik. Çünkü, Koronovirüs salgını, seyahat koşulları ve diğer ortaya çıkan küresel endişeler sebebiyetiyle GSMA’in bu etkinliği düzenlemesi imkansız hale geliyor. Ev sahibi ülke (İspanya), bu karara saygı ve anlayış gösterdi. GSMA ve ev sahibi ülke (İspanya), MWC 2021’in düzenlenmesi konusunda etkisini ve başka her türlü desteği vermeye devam edecektir. Şu an Çin’de ve tüm dünyada Koronavirüs’e yakalananlara şifa diliyoruz.

Bu sene, kongre gerçekleşmeyecekse şirketler nasıl ürünlerini tanıtacak? Açıkçası, şu an bunun cevabı net değil. Sony, yaptığı açıklamalarda kongrenin düzenleneceği günlerde kendi YouTube kanalı üzerinden ürünlerini tanıtacağını belirtmişti. Diğer markalar da bu duruma eşlik eder mi? Zaman gösterecek.