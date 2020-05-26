Huawei ve Dailymotion arasında önemli anlaşma!

ABD ve Çin arasındaki gerilimden olumsuz yönde etkilenen Huawei, Google uygulamalarını cihazlarında ön yüklü olarak sunamıyor. Bu dezavantajı gidermek için uzun süredir çalışan marka, video paylaşım servisi Dailymotion ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

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Huawei Video, yeni dönemde Dailymotion altyapısını kullanacak!

Huawei Video platformu, şimdiye kadar film ve diziler başta olmak üzere çeşitli eğlence içeriklerini kullanıcılar ile buluşturuyordu. Reuters’ın haberine göre, bu platformun geliştirilmesi adına Dailymotion ile stratejik bir işbirliği kuruldu. Bu ortaklık sayesinde Huawei Video, Dailymotion’ın video işleme ve oynatma altyapısını kendisine entegre edecek. Ayrıca Dailymotion API’sinin ortak olarak kullanılması sayesinde video paylaşım platformunda yer alan içerikler, aynı zamanda markanın oluşturduğu platforma da aktarılabilecek.

Huawei ve Dailymotion arasında kurulan işbirliği, aslına bakılırsa büyük bir sürpriz yaratmıyor. Çinli marka, bir süredir yeni duyurduğu cihazlarda Google alternatifi olarak Huawei Mobil Servisleri (HMS Core) adında bir ekosistem sunuyor. Bu kapsamda yeniden yapılanan video uygulaması da yeni dönemde YouTube karşısında elini güçlendirmek için Dailymotion’ın teknik altyapısını kullanacak. Ayrıca daha fazla içerik oluşturucuyu platforma çekmeye yarayacak para kazanma gibi işlevlerin de aşamalar halinde sunulması bekleniyor.

Öte yandan, markanın uygulama marketi AppGallery de kendi içinde gelişmeye devam ediyor. Son olarak Here Maps ve Petal Search gibi uygulamaları bünyesine katan marketin 170’ten fazla ülkede 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor.