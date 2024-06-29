Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil Huawei SSD modelini piyasaya sürerek depolama pazarındaki iddiasını kuvvetlendirdi. Şirketin yeni ürünü eKitStor Xtreme 200 SSD, yüksek performansı ve geniş kapasite seçenekleri ile dikkat çekiyor. Huawei SSD işine girerek, Samsung, Micron ve Kingston gibi devlerle rekabet edecek.

Huawei SSD Atılımı Yaptı: İşte eKitStor Xtreme 200

Huawei SSD modeli, oldukça iyi okuma yazma hızlarıyla geliyor. Huawei, yeni eKitStor Xtreme 200 SSD modeli ile kullanıcılarına 7400 MB/s okuma ve 6700 MB/s yazma hızları sunuyor. Bu hızlar, özellikle yoğun veri işlemleri ve yüksek performans gerektiren uygulamalar için büyük bir avantaj sağlıyor. NVMe 2.0 protokolü ile uyumlu olan bu SSD, 1,1 milyona kadar rastgele okuma ve yazma değerlerine de sahip.

eKitStor Xtreme 200, 512 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB kapasite seçenekleri ile piyasaya sunuluyor. Bu geniş kapasite seçenekleri, kullanıcıların depolama ihtiyaçlarına göre esnek çözümler sunuyor. Yeni Huawei SSD, Gen4 arayüzünü kullaıyor. Gen5 piyasaya hakim olsa da günümüz gereksinimlerini karşılamak için Gen4 hala iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

SSD’nin dikkat çeken bir diğer özelliği ise DRAM’siz yapısı. Bunun yerine, HMB (Host Memory Buffer) teknolojisi ile desteklenerek performans kaybı yaşanmadan verimli bir kullanım sağlanıyor. Bu teknoloji, SSD’nin sistem belleğinden yararlanarak veri transfer hızlarını artırmasına olanak tanıyor.

Huawei’nin bu yeni ürünü, Çin pazarında yaklaşık 83 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor ve en üst konfigürasyon için fiyat 522 dolara kadar çıkıyor. Huawei’nin kendi geliştirdiği bir Gen4 denetleyiciye dayanıyor olması muhtemel olan bu SSD, şirketin dizüstü bilgisayarlarının performansını artırmak ve kendi teknolojisine olan güvenini pekiştirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

Huawei‘nin yeni tüketici SSD segmentine girişi, piyasada nasıl bir etki yaratacak ve eKitStor Xtreme 200’ün rakiplerine karşı performansı nasıl olacak, merakla bekliyoruz. Şirketin bu hamlesi, depolama çözümlerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir: 2024 Steam Yaz İndirimleri başladı, hangi oyunlar indirime girdi?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin bu yeni ürünü ülkemizde de satışa sunulmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!