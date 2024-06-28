2024 Steam yaz indirimleri sonunda başladı ve bu yıl yine oyuncuları mutlu edecek pek çok fırsat sunuluyor. Valve’in dijital oyun platformu, her yıl düzenlediği büyük indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Steam’in dolar kuruna geçtiği bu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyenler için bu indirimler kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor. 2024 Steam Yaz İndirimleri, %95’e varan indirim oranlarıyla göz dolduruyor. 2024 Steam Yaz İndirimleri kampanyasında hangi oyunlar indirime girdi? İşte Steam Yaz İndirimleri 2024 ile indirime giren oyunlar.
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2024 Steam Yaz İndirimleri Başladı: Hangi Oyunlar İndirime Girdi?
2024 Steam Yaz İndirimleri kapsamında pek çok popüler oyunda büyük indirimler sunuluyor. Bu indirimler 11 Temmuz’a kadar devam edecek ve oyuncuların favori oyunlarını uygun fiyatlarla almalarına olanak tanıyacak.
Peki Steam Yaz İndirimleri 2024 ile hangi oyunların fiyatı indi? İşte Steam Yaz İndirimi ile fiyatı düşen oyunlar.
|Oyun
|Normal Fiyatı (Dolar)
|2024 Steam Yaz İndirimleri Fiyatı (Dolar)
|İndirim Oranı
|Sid Meier’s Civilization® VI
|59.99
|2.99
|%95
|Middle-earth™: Shadow of War
|49.99
|2.49
|%95
|Assetto Corsa
|10.49
|1.04
|%90
|Disco Elysium – The Final Cut
|18.99
|1.89
|%90
|Batman™: Arkham Knight
|19.99
|1.99
|%90
|Frostpunk
|14.99
|1.49
|%90
|Hogwarts Legacy
|59.99
|23.99
|%60
|Resident Evil Village
|29.99
|11.99
|%60
|Fallout
|11.99
|4.79
|%60
|Dead by Daylight
|14.99
|5.99
|%60
|Red Dead Redemption 2
|59.99
|19.79
|%67
|Devil May Cry 5
|22.49
|7.42
|%67
|Alan Wake
|14.99
|3.74
|%75
|Resident Evil 2
|29.99
|7.49
|%75
|Little Nightmares I & II
|43.73
|9.74
|%75
|Fallout Franchise Bundle
|111.00
|54.05
|%74
|Tekken 8
|44.99
|25.54
|%43
|Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle
|67.48
|38.27
|%43
|Hunt: Showdown – Grunt Wipe Out Bundle
|18.99
|6.64
|%65
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|59.99
|22.19
|%63
|Star Wars Jedi: Survivor
|69.99
|31.49
|%55
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|19.99
|9.99
|%50
|Cyberpunk 2077
|44.99
|22.49
|%50
|EA SPORTS FC 24
|69.99
|13.99
|%80
|Dead Rising 3
|22.49
|4.49
|%80
|Killing Floor 2 Ultimate Edition
|79.98
|11.61
|%85
|The Forest
|10.49
|2.62
|%75
|Don’t Starve Together
|6.59
|2.24
|%66
|Sons Of The Forest
|14.99
|10.04
|%33
|The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)
|37.99
|9.49
|%75
|Elden Ring
|39.99
|27.99
|%30
|Baldur’s Gate 3
|34.99
|27.99
|%20
2024 Steam Yaz İndirimi Tarihleri Neler?
2024 Steam Yaz İndirimi tarihleri neler diye merak edenler için, Steam Yaz İndirimi etkinliği, 27 Haziran’da Türkiye saati ile akşam 20:00’da başlayacak ve 11 Temmuz’a kadar devam edecek. 2024 Steam Yaz İndirimleri boyunca oyunları satın alabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Steam Oyun İade Edebilir miyim?
Steam Yaz İndirimleri 2024 boyunca satın aldığınız bir oyunu beğenmezseniz veya sisteminizde çalıştırırken sorun yaşarsanız, oyunu 2 saatten az oynamış olmanız koşuluyla, satın aldıktan sonraki 14 gün içinde iade talebinde bulunabilirsiniz.
Steam Yaz İndirimi kapsamında fiyatı düşen oyunlar gerçekten oldukça iştah açıcı görünüyor. Steam dolar kuruna geçtiğinden beri güzel indirimlere hasret kalmıştık. Nihayet Steam Yaz kampanyası ile oyun fiyatları indi.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Steam indirimleri sizce bu yaz nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!