2024 Steam yaz indirimleri sonunda başladı ve bu yıl yine oyuncuları mutlu edecek pek çok fırsat sunuluyor. Valve’in dijital oyun platformu, her yıl düzenlediği büyük indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Steam’in dolar kuruna geçtiği bu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyenler için bu indirimler kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor. 2024 Steam Yaz İndirimleri, %95’e varan indirim oranlarıyla göz dolduruyor. 2024 Steam Yaz İndirimleri kampanyasında hangi oyunlar indirime girdi? İşte Steam Yaz İndirimleri 2024 ile indirime giren oyunlar.

2024 Steam Yaz İndirimleri Başladı: Hangi Oyunlar İndirime Girdi?

2024 Steam Yaz İndirimleri kapsamında pek çok popüler oyunda büyük indirimler sunuluyor. Bu indirimler 11 Temmuz’a kadar devam edecek ve oyuncuların favori oyunlarını uygun fiyatlarla almalarına olanak tanıyacak.

Peki Steam Yaz İndirimleri 2024 ile hangi oyunların fiyatı indi? İşte Steam Yaz İndirimi ile fiyatı düşen oyunlar.

Oyun Normal Fiyatı (Dolar) 2024 Steam Yaz İndirimleri Fiyatı (Dolar) İndirim Oranı Sid Meier’s Civilization® VI 59.99 2.99 %95 Middle-earth™: Shadow of War 49.99 2.49 %95 Assetto Corsa 10.49 1.04 %90 Disco Elysium – The Final Cut 18.99 1.89 %90 Batman™: Arkham Knight 19.99 1.99 %90 Frostpunk 14.99 1.49 %90 Hogwarts Legacy 59.99 23.99 %60 Resident Evil Village 29.99 11.99 %60 Fallout 11.99 4.79 %60 Dead by Daylight 14.99 5.99 %60 Red Dead Redemption 2 59.99 19.79 %67 Devil May Cry 5 22.49 7.42 %67 Alan Wake 14.99 3.74 %75 Resident Evil 2 29.99 7.49 %75 Little Nightmares I & II 43.73 9.74 %75 Fallout Franchise Bundle 111.00 54.05 %74 Tekken 8 44.99 25.54 %43 Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle 67.48 38.27 %43 Hunt: Showdown – Grunt Wipe Out Bundle 18.99 6.64 %65 Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition 59.99 22.19 %63 Star Wars Jedi: Survivor 69.99 31.49 %55 Mount & Blade 2: Bannerlord 19.99 9.99 %50 Cyberpunk 2077 44.99 22.49 %50 EA SPORTS FC 24 69.99 13.99 %80 Dead Rising 3 22.49 4.49 %80 Killing Floor 2 Ultimate Edition 79.98 11.61 %85 The Forest 10.49 2.62 %75 Don’t Starve Together 6.59 2.24 %66 Sons Of The Forest 14.99 10.04 %33 The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) 37.99 9.49 %75 Elden Ring 39.99 27.99 %30 Baldur’s Gate 3 34.99 27.99 %20

2024 Steam Yaz İndirimi Tarihleri Neler?

2024 Steam Yaz İndirimi tarihleri neler diye merak edenler için, Steam Yaz İndirimi etkinliği, 27 Haziran’da Türkiye saati ile akşam 20:00’da başlayacak ve 11 Temmuz’a kadar devam edecek. 2024 Steam Yaz İndirimleri boyunca oyunları satın alabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam Oyun İade Edebilir miyim?

Steam Yaz İndirimleri 2024 boyunca satın aldığınız bir oyunu beğenmezseniz veya sisteminizde çalıştırırken sorun yaşarsanız, oyunu 2 saatten az oynamış olmanız koşuluyla, satın aldıktan sonraki 14 gün içinde iade talebinde bulunabilirsiniz.

Steam Yaz İndirimi kapsamında fiyatı düşen oyunlar gerçekten oldukça iştah açıcı görünüyor. Steam dolar kuruna geçtiğinden beri güzel indirimlere hasret kalmıştık. Nihayet Steam Yaz kampanyası ile oyun fiyatları indi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Steam indirimleri sizce bu yaz nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!