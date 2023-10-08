Akıllı saat pazarında Huawei oldukça güçlü bir oyuncu. Bu bağlamda birçok akıllı saati ile pazarı domine eden Huawei, akıllı saatlerine yeni özellikler eklemeye ve var olan özellikleri geliştirmeye devam ediyor. Bu özelliklerden birisi de ateş ölçümü özelliği. Detaylara bakalım.

*Huawei’in yeni patenti

Huawei yeni bir patentini açıkladı. Bu patente göre Huawei akıllı saatler belirli bir zaman dilimi içinde kullanıcının ateşini ölçen ve ardından seçilen izleme modellerine göre ateşin varlığını belirleyen bir sensöre sahip olacak.

Bu yeni sensör ateş ölçümünde bulunduğunuz yere göre de uyarı verebiliyor. Mesela ofiste çalışıyorsanız çok düşük ateşte bile size uyarı verebiliyor.

Fiyat Performans Saat Önerisi: Huawei Watch GT 3 SE

Huawei Watch GT 3 SE, 466 x 466 piksel çözünürlüğe ve 1.43 inç AMOLED bir ekrana sahip. Şirket, cihazın kordonsuz halinin 35.6 gram olduğunu iddia ediyor. Huawei Watch GT 3 SE’nin iki farklı kordon seçeneği bulunuyor: Graphite Black ve Wilderness Green.

Cihazın 100’den fazla spor modu bulunuyor. Cihazda Huawei TruSleep 3.0 teknolojisi bulunuyor. Bundan biraz bahsedecek olursak, Huawei Watch GT 3 SE sizin uyku düzeninizi, uykuda horlayıp horlamadığınızı veya uykuda konuşup konuşmadığınızı tespit edebiliyor. Sağlık modlarında ise kandaki oksijen ölçümü, nabız takibi gibi özellikler bulunuyor.

Huawei Watch GT 3 SE, 5 ATM’ye kadar su geçirmezlik özelliğine de sahip.