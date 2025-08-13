Huawei, Pura 80 serisi ile üst seviye akıllı telefon pazarında dikkat çeken iki model sunuyor: Pura 80 Ultra ve Pura 80 Pro. Her iki model de tasarım, ekran ve kamera tarafında yüksek teknik özelliklere sahip. Ultra modeli 8,3 mm kalınlık ve 233,5 gram ağırlığıyla elde dolgun bir hissiyat sunarken, Pro modeli 219 gram ile biraz daha hafif. IP68 ve IP69 sertifikaları, cihazların suya ve toza karşı dayanıklılık seviyesini gösteriyor. Renk seçeneklerinde Ultra modeli Prestij Altın ve Altın Detaylı Siyah tonlarıyla daha klasik bir görünüm sunarken, Pro modeli Parlak Kırmızı, Parlak Beyaz ve Parlak Siyah gibi daha canlı renk alternatifleriyle geliyor. Malzeme tarafında her iki cihazda da cam ve metal birleşimi tercih edilmiş. Ultra modelinde ikinci nesil Kristal Zırh Kunlun Cam, Pro modelinde ise Kunlun Glass 2. jenerasyon koruma camı bulunuyor.

Ekran tarafında her iki modelde de aynı özelliklere sahip 6,8 inç LTPO OLED panel yer alıyor. 2848 × 1276 piksel çözünürlük, 460 ppi piksel yoğunluğu ve 120 Hz yenileme hızı, net ve akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. 1 milyar renk desteği, HDR Vivid (HDR10) uyumluluğu ve 1440 Hz PWM karartma teknolojisi, renk doğruluğu ve göz konforu açısından katkı sunuyor. 3000 nit parlaklık değeri, farklı ışık koşullarında ekranın rahatça görülebilmesine yardımcı oluyor. LTPO teknolojisi, yenileme hızını kullanım senaryosuna göre ayarlayarak enerji verimliliği sağlıyor. Ekran koruması tarafında ise Ultra modelin cam teknolojisi, darbe dayanıklılığını arttırmaya yönelik tasarlanmış.

Donanım bölümünde her iki cihaz da Huawei’nin Kirin 9020 işlemcisi ile geliyor. 1 adet 2.5 GHz yüksek performans çekirdeği, 3 adet 2.15 GHz orta seviye çekirdek ve 4 adet 1.6 GHz verimlilik çekirdeğinden oluşan yapı, günlük kullanım ve çoklu görev senaryolarında yüksek performans sağlıyor. Ultra modelde 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi sunulurken, Pro modelde 12 GB RAM ile birlikte 512 GB depolama bulunuyor. Her iki cihaz da EMUI 15 arayüzünü kullanıyor. Yazılım tarafında AI Gürültü Engelleme ve AI Gizlilik Çağrısı gibi iletişim odaklı özellikler dikkat çekiyor. Kablosuz bağlantı tarafında WiFi 7 ve Bluetooth 5.2 desteği yer alıyor.

Kamera özellikleri serinin en öne çıkan bölümlerinden biri. Pura 80 Ultra, 50 MP çözünürlükte 1 inçlik ana sensör, değişken diyafram (F/1.6–F/4.0) ve OIS desteğiyle geliyor. 50 MP telefoto kamera (3.7x optik zoom, sensor-shift OIS) ve 12.5 MP periskop telefoto (9.4x optik zoom) sayesinde farklı çekim mesafelerinde yüksek çözünürlük elde edilebiliyor. 40 MP ultra geniş açı lens ve 1.5M spectral channel Ultra Chroma kamera, renk doğruluğu ve sahne detaylarını artırma amacı taşıyor. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlüğünde ve 4K 60 fps video kaydı yapabilen bir kamera bulunuyor. Bu yapı, farklı çekim türlerine uygun geniş bir sistem oluşturuyor.

Pura 80 Pro ise 50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 48 MP telefoto (4x optik zoom) ve 40 MP ultra geniş açı lens ile üçlü kamera sistemi sunuyor. Ön kamera tarafında 13 MP çözünürlük ve 4K 60 fps video desteği yer alıyor. Zoom aralığı Ultra model kadar geniş olmasa da, günlük kullanım ve çeşitli çekim senaryoları için güçlü bir yapı sunuyor. Hem fotoğraf hem de video çekimlerinde yüksek çözünürlük ve detay sağlayan bu sistem, özellikle farklı odak uzaklıklarında net sonuçlar elde etmeye imkân tanıyor.

Pil tarafında her iki cihazda da 5170 mAh kapasite bulunuyor. 100 W kablolu SuperCharge ve 80 W kablosuz SuperCharge desteği sayesinde şarj süreleri oldukça kısa tutulmuş. Kullanım testlerinde Pura 80 Ultra, 20 saat 20 dakika; Pura 80 Pro ise 17 saat 14 dakika kullanım süresi elde ediyor. Stereo hoparlörler, multimedya deneyimini güçlendiriyor. Kablosuz bağlantı tarafında yüksek hızlı veri iletimi ve kararlı bağlantı sağlanabiliyor.

Sonuç olarak Huawei Pura 80 Ultra, kamera çeşitliliği, dayanıklılık ve yüksek RAM kapasitesi ile fotoğrafçılık ve yoğun kullanım odaklı kullanıcıları hedefliyor. Pura 80 Pro ise hafif yapısı, renk seçenekleri ve dengeli teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Her iki model de ekran kalitesi, hızlı şarj özellikleri ve malzeme yapısıyla amiral gemisi seviyesinde bir deneyim sunuyor. Tercih, kullanıcı önceliklerine ve cihazdan beklenen kullanım senaryolarına göre şekillendirilebilir.

