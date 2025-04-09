Bu videoda Eren, neredeyse 1 yıla yakındır HUAWEI Pura 70 Ultra kullanıyor. Bu 1 yıl içerisinde telefon ile neler yaptığını, sevdiği ve sevmediği yanlarını, telefonun en iyi ve en kötü yanlarını tüm samimiyetliyle aktarıyor. Ayrıca Google desteğinin olmamasını nasıl çözdüğünü ve güncel olarak sorun olup olmadığında da bahsediyor.

Peki siz HUAWEI Pura 70 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google olmadan HUAWEI markalı bir telefon ya da tablet alınır mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

HUAWEI Pura70 Ultra kutu açılışı: https://youtu.be/XtwT_wH_y0k

HUAWEI Pura70 Ultra inceleme: https://youtu.be/HBVSOu6StoA

HUAWEI Pura70 Ultra nasıl fotoğraf ve video çekiyor?: https://youtu.be/1hz5vKGrFP4

HUAWEI Pura70 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: https://youtu.be/rZ9myW-u1qU

HUAWEI Pura70 Ultra oyun performansı: https://youtu.be/TdhUPdCPrBU

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