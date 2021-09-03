Huawei Petal Search “Yakınlarda” özelliğini iş ortaklarına anlattı

OPPO kullanıcıların bellek talebinin artması durumunda RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 model akıllı telefonu ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında taksitli alımlarda indirimli fiyatlar üzerinden tüketicilerle buluşuyor.

Bakmakta fayda var: Yeni Uzay İstasyonu Modülü İçin İlk Uzay Yürüyüşü Gerçekleşiyor!

OPPO’nun RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 modeli ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında indirimli fiyatlar üzerinden tüketiciyle buluşuyor. 13 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler taksitli ödemeyi seçtiklerinde her iki ürüne de indirimli fiyatlar üzerinden sahip olabiliyorlar. OPPO A74 modeli kampanya bitimine kadar 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 357,22 TL yerine 338,99 TL üzerinden tüketiciyle buluşuyor. OPPO’nun kablosuz kulaklığı Enco Air ise yine 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 62,27 TL yerine 55,94 TL üzerinden satışa sunuluyor.

Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A74, sahip olduğu 33W hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken gözleri koruyan AMOLED ekranı, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.43 inç genişliğindeki ekranıyla rahat bir kullanım vaat ediyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz. Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. A74 kullanıcıların bellek talebinin artması ya da en zorlu uygulamaların kullanılması durumunda, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun belleğine ekleme yapabilen RAM artırma özelliğiyle birlikte geliyor. Dilerseniz mevcutta 4GB RAM’e +3GB daha ekleyerek 7GB’a kadar çıkarabiliyorsunuz. ‘Ayarlar’ menüsü altında ‘Telefon Hakkında’ kısmında RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını kolaylıkla yapabilirsiniz.

OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu ve üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması da performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.