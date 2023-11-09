Huawei Mate 60 serisinin büyük başarısı, Huawei‘nin yeni amiral gemilerini geliştirme konusundaki motivasyonunu artırdı. En son gelen söylentilere göre, Huawei P70 üzerinde çalışmalara başlandı ve 2024 yılında lansmanı planlanıyor gibi görünüyor. Huawei ve SMIC, bu amacı gerçekleştirmek için yeni bir silikon üretimi konusunda işbirliği yapıyor gibi görünüyor.

Weibo’da Smart Pikachu’nun amiral gemisi hakkında yüksek frekanslı bir göz koruma paneline sahip olacağını belirtmesiyle, Huawei P70 ile ilgili ayrıntılara daha fazla ışık tutuluyor. Bu, muhtemelen Huawei’nin 2024 premium telefonunda yüksek yenileme hızına sahip bir ekran ve yüksek frekanslı PWM karartma özelliği eklemeyi planladığı anlamına geliyor. PWM veya Darbe Genişliği Modülasyonu, ekran parlaklığını ayarlamak için kullanılan bir teknolojidir. Ancak düşük bir değer genellikle baş ağrıları ve aşırı göz yorgunluğuna neden olabilir.

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Bazı telefon üreticileri maliyetleri düşürmek amacıyla ekranlarında daha düşük bir PWM frekansı kullanıyor. Ancak Huawei, P70 için herhangi bir maliyet kısıtlamasına gitmiyor gibi görünüyor. Söylentiler ayrıca, Huawei’nin 2024’teki ilk amiral gemisi telefonunun aynı zamanda en yüksek düzeyde yerel olarak üretilen bileşenlere sahip olacağını iddia ediyor. Çünkü firma, gerekli donanımı kendi sahasında üreterek yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu bileşenlerden biri yonga seti ve Mate 60’ın tamamı 7nm Kirin 9000S ile çalıştığı için, Huawei P70 için hangi yonga setini seçeceği hala belirsiz.

Ne yazık ki, bu ayrıntılar, Huawei’nin tedarik zincirini sessiz tutmak için iyi bir iş çıkardığını ve şirketin Kirin 9000S’i yeniden kullanmaktan başka seçeneği olmadığını gösteriyor gibi görünüyor. Huawei’nin özel CMOS sensörünü P70 ile tanıtmayı planladığına dair bazı söylentiler duyduk, bu nedenle belki de firma, gelecek yılın amiral gemisini tanıtırken Mate 60’ın çipinde bazı optimizasyonlar getirerek buna dair bazı sürprizler sunabilir.