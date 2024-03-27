Huawei, akıllı telefon pazarındaki etkileyici varlığını sürdürerek, kullanıcıları heyecanlandıran yeni cihazlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin sessiz sedasız tanıttığı ve beklentileri artıran cihazları, piyasadaki rekabeti kızıştırıyor. Son olarak, yaklaşan Huawei P70 serisi için de heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Daha önce ortaya atılan söylentilerin ardından, yeni bir sızıntı Nisan ayında Huawei P70 serisi için potansiyel bir ön sipariş tarihi öngörüyor ve bu da serinin piyasaya sürülme ihtimalini daha da güçlendiriyor.

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Digital Chat Station’a göre, Huawei P70 Serisi için ön siparişlerin Nisan ayında başlaması bekleniyor. Henüz kesin olmamakla birlikte, bu söylenti diğer kaynaklardan gelen benzer sızıntılarla destekleniyor, bu da iddiaların ciddiyetini artırıyor. Telefonun kendine özgü üçgen kamera adası ve üçlü kamera kurulumu gibi özellikleri de artık doğrulanmış durumda. Kullanıcılar, Huawei P70 Serisinin tüm teknik detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, Huawei P70 serisi hakkında bazı önemli detaylar sızdı. Örneğin, cihazın Kirin 9010 SoC’nin yükseltilmiş bir versiyonu tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. Ancak, kesin model numarası belirsizliğini koruyor, bu yüzden şimdilik “Kirin 9xxx” olarak adlandırıyoruz. Sızıntılar, Huawei P70 modellerinin ekran boyutlarının 6,58 ila 6,8 inç arasında değişeceğini öne sürerken, yüksek çözünürlüklü kavisli LTPO ekranlarla geleceği de iddia ediliyor.

Kamera tarafında, P70 serisinin OV50H veya IMX989 sensörlü bir ana kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 50MP ultra geniş açılı lens ve 50MP 4x periskop telefoto lensi gibi güçlü özelliklerle donatılması bekleniyor. Telefonun uydu iletişimi gibi son dönemin önemli özelliklerine de sahip olması bekleniyor. Ayrıca, serinin yenilenmiş bir dış tasarıma sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.