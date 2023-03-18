Huawei P60 serisinin lansmanı yaklaşırken sızıntı haberlerini de beraberinde getiriyor. P60 serisi, mağaza tanıtım posteri ile sızdırıldı. Güvenilir sızıntı kaynağı Weibo tarafından paylaşılan poster, P60 serisinin çok konuşulan kamera dizilimini ve arka tasarımını gösterdi.

Sızdırılan görüntüden, P60 serisinin ortasında dev bir halka bulunan dikdörtgen bir kamera çıkıntısına sahip. Kamera sistemi, kullanıcılara olağanüstü bir fotoğrafçılık deneyimi sunabilecek ultra geniş, ana kamera ve periskop zoom kamera olmak üzere üç lensten oluşuyor. Huawei ayrıca, yüksek kaliteli fotoğraflar ve değişken diyafram açıklığı gibi gelişmiş özellikler sunmayı vaat eden yepyeni XMAGE görüntüleme sistemini de ekledi.

P60 series colors

Fearther sand Purple

Fearther sand Black

Emerald Green

Rococo White (pic)

Quick sand Gold (Art version)

Azure Sea Blue (Art version) #HuaweiP60Series #HuaweiP60#HuaweiP60Pro #HuaweiP60Art pic.twitter.com/FnyUGVmIsp — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) March 18, 2023

Tanıtım afişi ayrıca P60 serisinin Beyaz, Yeşil ve Pembe olmak üzere üç renkte geleceğini ve lansman etkinliğinde daha fazla renk seçeneğine sahip olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, kamera halkası daha geniş bir tasarıma ve metalik bir kaplamaya sahip, bu da ona zarif ve modern bir görünüm kazandırıyor.

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Tasarım ve kamera sisteminin yanı sıra, merakla beklenen P60 Pro’nun 6.6 inç 2K BOE OLED ekrana ve güçlü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye ve LPDDR5X+UFS4.0 bellek kombinasyonuna sahip olacağı söyleniyor.

P60 Pro ayrıca XMAGE 2.0’a yükseltilmiş etkileyici bir üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Birincil 50MP Sony IMX888 sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açılı sensör ve 3,5x optik yakınlaştırmalı 64MP OV64B Omnivision sensör içeren üçüncü bir telefoto kamera, çeşitli fotoğrafçılık seçenekleri sunmayı vaat ediyor.

Serinin, farklı bütçelere ve gereksinimlere sahip geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap edebilecek üç modelden (P60, P60 Pro ve P60 Art ) oluşması bekleniyor.