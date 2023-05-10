Huawei’nin Münih’te gerçekleştirdiği Huawei P60 serisi ve amiral gemi ürünleri lansmanı sonrası değerlendirmemizi yapıyoruz. Lansmana katılan Ersin ve Eren, yeni ürünlerin özellikleri ve fiyatını artısı ve eksisiyle değerlendiriyor.

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Lansmanda Huawei P60 Pro, Huawei Mate X3, Huawei Watch 4 Serisi, Huawei MateBook 16s ve Huawei MateBook X Pro ürünleri tanıtıldı.

HUAWEI P60 Pro İnci Beyazı ve siyah versiyonları 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip, 39.999 TL HUAWEI Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Huawei akıllı telefonun yanında, 2.999 TL değerindeki FreeBuds 5 hediye ediliyor. Lansmana özel 500 TL sepet indirimi uygulanan modelde ayrıca 1.000 TL’lik daha indirim kuponu tanımlandı. HUAWEI Online Mağaza üzerinden kullanılabilecek indirim kodu: AP60PRO1000HW

HUAWEI, katlanabilir akıllı cep telefonları pazarında bir teknoloji lideri ve en yeni HUAWEI Mate X3, katlanabilir akıllı telefonlarda yeni bir çağın önünü açıyor. HUAWEI Mate X3, Dünyanın En İnce ve En Hafif Büyük Ekranlı Katlanabilir Akıllı Telefonu olup, iç ve dış ekranlar, yeni nesil çok boyutlu menteşe ve görüntüleme sistemi gibi tüm alanlarda geliştirildi.

HUAWEI akıllı telefonlarda her zaman olduğu gibi HUAWEI P60 Pro ve HUAWEI Mate X3, kutudan tam kapsamlı işlevsel uygulamalarla çıkıyor. AppGallery, aylık 580 milyon aktif kullanıcıyı bir araya getiriyor ve şimdi akıllı arama ve çeşitli hizmet yetenekleri ile onlara en sevdikleri uygulamaları bulmaları ve deneyimlemeleri için daha fazla seçenek sunuyor. Sektör ortaklarıyla verimli iş birliklerine bir örnek de küresel mesajlaşma uygulaması Viber ile yapılan iş birliği. Dünya çapında bir milyardan fazla insanı birbirine bağlayan güvenli, özel, eğlenceli bir mesajlaşma ve arama uygulaması olan Viber, AppGallery’ye en yeni katılan büyük markalardan biri.

HUAWEI Mate X3, 69.999 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden Siyah ve Koyu Yeşil renk seçenekleri ile ön satışa sunuluyor. Satın alan tüketiciler, 9999 TL değerinde Watch Buds, Akıllı Tartı 3 ve 66W Super charger hediye hediye ediliyor.