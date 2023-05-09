Huawei’nin Almanya’da gerçekleştirdiği global lansman ile berabe Huawei P60 Pro, Mate X3’ün yanı sıra Huawei Watch 4 serisi ile berabe yeni nesil Huawei MateBook 16S ile Huawei Matebook X Pro modelleri de tanıtıldı.
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HUAWEI Watch 4 Serisi ve Yeni MateBook’lar Neler Sunuyor?
Yeni nesil tasarım anlayışına sahip saatin ardından 13. nesil Intel Core i9 ve Core i7 işlemciler ile güçlendirilmiş laptop modellerine de yakından bakıyoruz.
Huawei Watch 4 Serisi Özellikleri
- Malzeme: Güçlendirilmiş Titanyum
- Ekran: 1,5 inç LTPO AMOLED Ekran
- Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi ve e-SIM
- Spor: 100’den fazla aktivite
- Batarya: Normal kullanım 4 gün / 21 güne varan kullanım
- Su Gerçirmezlik: IP68 / 5 ATM
- Sağlık: Nabız, Uyku, Stress, SpO2, Arteriyel sertlik, Cilt Sıcaklığı, EKG