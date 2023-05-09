Huawei’nin Almanya’da gerçekleştirdiği global lansman ile berabe Huawei P60 Pro, Mate X3’ün yanı sıra Huawei Watch 4 serisi ile berabe yeni nesil Huawei MateBook 16S ile Huawei Matebook X Pro modelleri de tanıtıldı.

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Yeni nesil tasarım anlayışına sahip saatin ardından 13. nesil Intel Core i9 ve Core i7 işlemciler ile güçlendirilmiş laptop modellerine de yakından bakıyoruz.

Huawei Watch 4 Serisi Özellikleri

Malzeme: Güçlendirilmiş Titanyum

Ekran: 1,5 inç LTPO AMOLED Ekran

Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi ve e-SIM

Spor: 100’den fazla aktivite

Batarya: Normal kullanım 4 gün / 21 güne varan kullanım

Su Gerçirmezlik: IP68 / 5 ATM

Sağlık: Nabız, Uyku, Stress, SpO2, Arteriyel sertlik, Cilt Sıcaklığı, EKG