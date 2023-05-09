Almanya Münih’te Avrupa lansmanı yapılan HUAWEI Mate X3’e bu videoda ilk kez merhaba diyoruz. Çin’den sonra global olarak dünyaya tanıtılan katlanır ekranlı model bizlere neler sunuyor gelin hep beraber göz atalım.

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HUAWEI Mate X3 Teknik Özellikleri:

Boyut (Açık): 156.9 x 141.5 x 5.3 mm

Boyu (Katlı) : 156.9 x 72.4 x 11.8 mm

Ağrılık: 239 gram

Ekran (İç): 7,85 inç 2224 x 2496 piksel OLED 120 Hz

Ekran (Dış): 6,4 inç 1080 x 2504 piksel OLED 120 Hz, Kunlun Glass

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Kamera: 50 MP + 12 MP + 13 MP

Batarya: 4800 mAh

Şarj: 66 Watt Kablolu / 50 Wat Kablosuz

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2