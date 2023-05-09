Almanya Münih’te Avrupa lansmanı yapılan HUAWEI Mate X3’e bu videoda ilk kez merhaba diyoruz. Çin’den sonra global olarak dünyaya tanıtılan katlanır ekranlı model bizlere neler sunuyor gelin hep beraber göz atalım.
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İçindekiler
KARŞINIZDA HUAWEI MATE X3! | 70.000 TL FİYAT?!
HUAWEI Mate X3 Teknik Özellikleri:
- Boyut (Açık): 156.9 x 141.5 x 5.3 mm
- Boyu (Katlı) : 156.9 x 72.4 x 11.8 mm
- Ağrılık: 239 gram
- Ekran (İç): 7,85 inç 2224 x 2496 piksel OLED 120 Hz
- Ekran (Dış): 6,4 inç 1080 x 2504 piksel OLED 120 Hz, Kunlun Glass
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Kamera: 50 MP + 12 MP + 13 MP
- Batarya: 4800 mAh
- Şarj: 66 Watt Kablolu / 50 Wat Kablosuz
- Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2
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