Almanya Münih’te Avrupa lansmanı yapılan HUAWEI P60 Pro’ya bu videoda ilk kez merhaba diyoruz. Çin’den sonra global olarak dünyaya tanıtılan model bizlere neler sunuyor gelin hep beraber göz atalım.

İlginizi çekebilir; Huawei P60 Pro DXOMARK’ın Yeni Kamera Şampiyonu Oldu!

HUAWEI P60 Pro Teknik Özellikleri:

Boyut: 161 x 74.5 x 8.3 mm

Ağırlık: 200 gram

Ekran: 6.67 inç 2K LTPO OLED, 1 milyar renk 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G

RAM/Depolama: 8GB/256 12GB/512GB

Kamera: 48MP + 48MP + 13MP / 13 MP Ön Kamera

Batarya: 4815 mAh

Şarj: 88W

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2