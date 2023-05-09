Almanya Münih’te Avrupa lansmanı yapılan HUAWEI P60 Pro’ya bu videoda ilk kez merhaba diyoruz. Çin’den sonra global olarak dünyaya tanıtılan model bizlere neler sunuyor gelin hep beraber göz atalım.
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İçindekiler
HUAWEI P60 PRO ELİMİZDE! | YENİ DXOMARK LİDERİ!
HUAWEI P60 Pro Teknik Özellikleri:
- Boyut: 161 x 74.5 x 8.3 mm
- Ağırlık: 200 gram
- Ekran: 6.67 inç 2K LTPO OLED, 1 milyar renk 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G
- RAM/Depolama: 8GB/256 12GB/512GB
- Kamera: 48MP + 48MP + 13MP / 13 MP Ön Kamera
- Batarya: 4815 mAh
- Şarj: 88W
- Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2
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