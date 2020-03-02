Akıllı Telefonlar
Huawei P40 tasarımı bir kez daha görüntülendi!
26 Mart’ta tanıtılacak olan Huawei P40 serisi ile ilgili hemen hemen her gün farklı bir bilgi ortaya çıkıyor. Telefonun erken prototip örneklerinden biri, sürpriz bir şekilde teknoloji basınının eline geçti!
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Huawei P40, tanıtımına kısa süre kala canlı fotoğraflarla ortaya çıktı!
Digitaltrends ekibinin temin ettiği Huawei P40 prototipi, tanıtımına kısa süre kalan telefonun tasarım detaylarını ortaya koyuyor. Şimdiye kadar pek çok kez gördüğümüz P40 Pro’ya göre farklı bir tasarıma sahip telefon, genel olarak Huawei P30 Pro’nun evrimleşmiş haline benziyor.
Huawei yetkilileri, erken prototip aşamasında olduğu için telefonun kullanılmasına izin vermemiş. Yetkililer, ayrıca ekran ve kamera ile ilgili detay paylaşılmasını da engellemiş. Bu nedenle cihazın yalnızca arka tasarımına ilişkin bilgiler aktarılıyor. Cam kaplamaya sahip arka yüzeyde dörtlü arka kamera paketi bulunurken, en alttaki periskop lens dikkat çekiyor. Huawei’nin prototip cihazlarında kullandığı Polarie ve Blink markaları da bu alanda yer alıyor.
Huawei P40 modelinin fiziksel boyutlar bakımından P30 Pro ile hemen hemen benzer olduğu, fakat biraz daha kalın olabileceği ifade ediliyor. Bu da cihazda yüksek kapasiteli bir batarya görebileceğimizi işaret ediyor. Bir önceki modelde bulunan 3.5 mm kulaklık girişinin yer almadığı da rapordaki önemli notlar arasında yer alıyor.
Huawei’nin en yeni amiral gemisi, 26 Mart tarihinde Paris’te yapılacak bir tanıtım ile ortaya çıkacak. Son olarak serinin Google servislerine sahip olmayacağını ve markanın kendi çözümü olan Huawei Mobil Servisleri ile satışa sunulacağını hatırlatalım.
Akıllı Telefonlar
Huawei orta sınıf telefonlarında Helio P35 ve 4GB RAM kullanabilir!
Huawei, orta sınıf yeni nesil telefonlarında Helio P35 ve 4GB RAM kullanabilir. Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin mimarisine nazaran MediaTek’i tercih etmesi açıkçası nedendir bilinmez.
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Akıllı telefonların yazılımlarını anlık olarak ölçümleye yarayan Benchmark programında ilk olarak ortaya çıkan Huawei’nin cihazında Helio P35 kullanıldığı açıkça görünüyor.
Huawei MED-AL00 kod adlı cihazın henüz teknik ve tasarım anlamında ne vadettiği belli değil. TENAA ve Çinli 3C sertifikasayon şirketleri tarafından da onaylanan bilgilere göre damla çentik bulunan 6.3 inç’lik bir ekran ve 10W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh batarya, cihazda yerini alacak.
Duyumlara göre cihaz, önümüzdeki ay Çin’de satışa sunulacak. Ancak tekrardan altını çizmek istiyorum henüz tasarıma ilişkin bilgiler netleşmiş değil. Cihazın çıkış tarihi yakınlaştıkça, gelen bilgiler artmaya başlayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, 40W kablosuz hızlı şarj testinde!
Kablosuz hızlı şarj teknolojileri, 2020’de piyasaya çıkan akıllı telefonların odak noktasında olacak gibi görünüyor. Bu alanda öncü markalardan olmayı hedefleyen Xiaomi ise popüler modellerinden Xiaomi Mi 10 Pro ile 40W kablosuz hızlı şarjı denedi!
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Xiaomi Mi 10 Pro, 40W kablosuz hızlı şarj ile neler yapıyor?
Xiaomi başkan yardımcısı Chang Cheng, şirketin üzerinde çalıştığı 40W kablosuz hızlı şarj teknolojisini Weibo kullanıcıları ile paylaştı. Videoda Mi 10 Pro modelinin değiştirilmiş bir test versiyonu kullanılırken, elde edilen sonuçlar oldukça şaşırtıcı görünüyor. Çünkü cihazın 4.000 mAh kapasiteli bataryası 18 dakikada %50 doluluğa ulaşırken, tam şarjın ise yalnızca 40 dakika sürdüğü görülüyor. Bu da günümüzde satışa sunulan pek çok akıllı telefon modelinin kablolu şarj standardından bile daha iyi bir sonucu ortaya koyuyor.
40W kablosuz şarj oldukça ilgi çekici görünse de, testte kullanılan Mi 10 Pro modeli zaten 30W’lık kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Bu yüzden test edilen teknoloji mevcut kullanıcılar için pek bir anlam ifade etmiyor. Öte yandan dikey tasarımlı şarj aparatında ekstra bir soğutucu bulunması da artık ısı yönünden limitlere gelindiğini gösteriyor.
Hatırlanacağı üzere Çinli üretici geçtiğimiz yıl 100W değerinde kablolu hızlı şarj teknolojisi denemiş, fakat termal sorunlar nedeniyle bunu rafa kaldırmıştı. 40W kablosuz şarj teknolojisinin gerçek hayata geçip geçmeyeceğini ise muhtemelen Xiaomi Mi 11 modelinde göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro 5G modeli ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Redmi yetkililerince kesinleşen bilgilere göre Redmi K30 Pro 5G modeli, markanın amiral gemisi olarak bu ay satışa sunulacak. Cihaz henüz satışa çıkmadan bazı sızıntılar ve görseller ise şimdiden ortaya çıktı.
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Redmi K30 Pro 5G hakkındaki sızıntılar
Cihaz, ön tarafta ekran üzerinde herhangi bir çentik bulunmayan bir tasarımla gelecek. Arka tarafında ise tasarımın çok da değişmemesi bekleniyor. Çin’de bulunan sosyal medya platformu Weibo’da yayınlanan yeni sızıntıya göre ise koyu mavi bir renk de renk seçeneklerine dahil olacak fakat paylaşılan sızıntıda arka kameranın sansürlenmiş olmasından dolayı kamera modülü ile ilgili net bir şey söylemek şimdilik zor görünüyor. Yine de Redmi’nin standart K30 modelinde kullandığı tasarımdan farklı olmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Yani cihazın arka tarafında muhtemelen daire şeklindeki bir çerçeve içinde minimum 3 adet kamera karşımıza çıkacak. Düşük bir ihtimalle cihazın kamera modülünde telefoto lens bulunmayabilir diye tahmin ediyoruz. Bir diğer sızıntı ise kullanılan ana kameranın Sony’e ait olduğu ve ana kamerada kullanılan sensörün Sony IMX686 olduğu; yani 64 Mp çözünürlükle çekim yapabildiği yönünde.
Ekran tarafında Redmi K30, LCD bir panelle karşımıza çıkmıştı. Redmi K30 Pro 5G modelinde ise OLED bir ekran paneliyle beraber ekran altına gömülü bir parmak izi tarayıcısıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Henüz netleşmemiş dedikodular ise ön kameranın pop-up mekanizmasına sahip olacağı ve mekanizmaya dahil olan çift kamera bulunacağı yönünde. Beklenen diğer teknik özellikler ise 256 GB depolama, 4,700 mAh pil ve 33W hızlı şarj desteğinin cihazda mevcut olacağı yönünde.