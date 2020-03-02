Huawei P40 tasarımı bir kez daha görüntülendi!

26 Mart’ta tanıtılacak olan Huawei P40 serisi ile ilgili hemen hemen her gün farklı bir bilgi ortaya çıkıyor. Telefonun erken prototip örneklerinden biri, sürpriz bir şekilde teknoloji basınının eline geçti!

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Huawei P40, tanıtımına kısa süre kala canlı fotoğraflarla ortaya çıktı!

Digitaltrends ekibinin temin ettiği Huawei P40 prototipi, tanıtımına kısa süre kalan telefonun tasarım detaylarını ortaya koyuyor. Şimdiye kadar pek çok kez gördüğümüz P40 Pro’ya göre farklı bir tasarıma sahip telefon, genel olarak Huawei P30 Pro’nun evrimleşmiş haline benziyor.

Huawei yetkilileri, erken prototip aşamasında olduğu için telefonun kullanılmasına izin vermemiş. Yetkililer, ayrıca ekran ve kamera ile ilgili detay paylaşılmasını da engellemiş. Bu nedenle cihazın yalnızca arka tasarımına ilişkin bilgiler aktarılıyor. Cam kaplamaya sahip arka yüzeyde dörtlü arka kamera paketi bulunurken, en alttaki periskop lens dikkat çekiyor. Huawei’nin prototip cihazlarında kullandığı Polarie ve Blink markaları da bu alanda yer alıyor.

Huawei P40 modelinin fiziksel boyutlar bakımından P30 Pro ile hemen hemen benzer olduğu, fakat biraz daha kalın olabileceği ifade ediliyor. Bu da cihazda yüksek kapasiteli bir batarya görebileceğimizi işaret ediyor. Bir önceki modelde bulunan 3.5 mm kulaklık girişinin yer almadığı da rapordaki önemli notlar arasında yer alıyor.

Huawei’nin en yeni amiral gemisi, 26 Mart tarihinde Paris’te yapılacak bir tanıtım ile ortaya çıkacak. Son olarak serinin Google servislerine sahip olmayacağını ve markanın kendi çözümü olan Huawei Mobil Servisleri ile satışa sunulacağını hatırlatalım.