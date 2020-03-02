Samsung Galaxy A71 kutusundan çıkıyor! (VIDEO)

Philips PH805 inceleme videomuzda, üst segmentte yer alan ve aktif gürültü engelleme ile 30 saatlik pil ömrü ile öne çıkan kulaklığa yakından bakıyoruz.

Philips PH805 inceleme

Philips PH805 modelinin daha önce kutu içeriğine yakından baktığımız bir video yayınlamıştık. O nedenle inceleme videomuza dilerseniz ürünün tasarımı ile başlayalım. Bir tek siyah rengi bulunan modelin iç iskeletinde dayanıklı olması adına metal malzeme, dış yüzeyinde ise genel olarak plasik malzeme kullanıyor. Katlanabilir yapısı sayesinde kutu içeriğinden çıkan taşıma çantasına kolayca sığıyor. Kulaklığın üzerinde yer alan giriş sayesinde, isterseniz yine kutu içeriğinden çıkan kablo yardımıyla ürünün kablolu olarak da kullanma imkanına sahipsiniz. Ayrıca kulaklığın üzerinde şarj için microUSB bağlantı yuvasının olduğunu görüyoruz. Burada daha yeni nesil Tip-C kullanılsaydı biraz daha iyi olurdu.

Kulaklık, kulağınızı tamamen içine alan bir tasarım anlayışına sahip. Hem kulaklık pedleri, hem de üst bölümde başınızı destekleyen yumuşak yastık sayesinde, uzun süreli kullanımlarda bile bir rahatsızlık hissetmedik. Kulaklığın tasarımı oldukça konforlu.

Kontroller nasıl?

Ürünü kullanırken ihtiyaç duyduğunuz kontrolleri sağ ve sol tarafta yer alan dokunmatik paneller üzerinden gerçekleştiriyoruz. Farklı ürün videolarında da söylediğim gibi ben normalde dokunmatik yüzey kontrollerini pek sevmem. Ancak Philips PH805 modelinde yer verilen dokunmatik panellerin hassasiyeti o kadar iyi ve sorunsuz çalışıyor ki, ürünü kullanırken “keşke fiziksel tuşlar olsaydı” demedim. Sağ yüzeye bir kere dokunarak üç farklı mod arasında geçiş yapıyoruz: Aktif gürültü engelleyici kapalı, açık ve ortam sesi. Ortam sesini açtığınızda, müzik biraz daha geri plana atılarak etrafınızdaki sesleri duymanız sağlanıyor. Bu özelliği yolda yürürken ve otomobiller gibi duymanız gereken şeyler olduğunda kullanıyorsunuz. Zira aktif gürültü engelleyici özelliği açıkken, müzik çalmasa bile ortam sesi yaklaşık %90 oranında kesildiği için, korna gibi sesleri duymamanız tehlikeli olabilir. Ya da havalanında, anonsları duymak isteyeceğiniz için ortam sesi özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bu arada kulaklıkla son ses seviyesinde bile müzik dinleseniz, yanınızdaki insanlar ne dinlediğinizi duymuyor. İnsanları rahatsız etmekten her zaman kaçınan biri olarak bu benim için çok önemli bir detay.

Hazır sözünü etmişken biraz aktif gürültü engelleyici özelliği ile ilgili de yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Söylediğim gibi bu özelliği aktif ettiğinizde ortam sesini çok büyük oranda kesiyorsunuz. Zaten üzerine bir de müzik açarsanız, dışarıyla bağlantınız tamamen kopuyor. Ancak karşılaştırma yapmamız gerekirse, fiyat olarak 2000 TL’nin üzerine çıktığımızda, müzik açık değilken biraz daha başarılı bir aktif gürültü engelleme sunan modeller olduğunu söyleyebiliriz. Yine de Philips PH805’in sunduğu özellikleri ve fiyatını düşündüğümüzde, bu anlamda tam bir fiyat performans telefonu olduğu su götürmez bir gerçek.

Ses performansı ve batarya

Gelelim, tabii ki bir kulaklığın en önemli konusu olan ses performansına. Bluetooth 5.0 aracılığı ile kablosuz bir bağlantı sunan model, 40 mm boyutlu sürücüleri ve yüksek çözünürlüklü ses desteğiyle üst segmentte yer alan bir kulaklık. Yeni bir kulaklık test ettiğimde ilk dikkat ettiğim konu ses şiddeti oluyor. Zira genelde yüksek sesle müzik dinlemeyi sevdiğimden, benim beklentime göre biraz kısık kalan kulaklıkları sevmiyorum. Neyse ki Philips PH805’in ses seviyesi benim tatmin etmeyi başardı. Ses performansı konusunda ise ürünü kullanmaya başladığımda beni şaşırtan noktası bass performansı oldu. Zira dinlediğiniz şarkıda bass’ların ön plana çıktığı noktalarda, eğer en yüksek ses seviyesiyle dinliyorsanız fiziksel olarak kulağınızda titreşimleri çok net hissedebiliyorsunuz.

Son yıllarda rapten metale, hatta trip-hop’a kadar tür olarak karman çorman bir oynatma listesine sahip olmama karşın, her türde Philips PH805 modelinin ses performansından memnun kaldım diyebilirim. Son olarak bahsetmemiz gereken konu pil. Zira Philios PH805 modeli, tek şarjda 30 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Bu da günde 2 saat müzik dinleyen birinin, 15 gün boyunca kulaklığı şarj etmeye ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor. Şarj konusunda ise 5 dakika şarj ile 2 saat oynatma süresi elde edebiliyorsunuz.