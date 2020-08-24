Sizin Yorumunuz
Huawei P40 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Eraslan)
Sizin Yorumunuz
Sony WF-1000XM3 Kullanıcı Deneyimi (Arif Bilgin)
Sony WF-1000XM3 kullanıcı deneyimi videomuzda Arif Bilgin konuğumuz oldu. Bakalım Arif Bilgin, kullandığı Sony WF-1000XM3 kulaklığı ile ilgili bize neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz serimize siz de katılmak isterseniz: https://hwp.com.tr/sizingorusunuz
Sizin Yorumunuz
Huawei Matebook D14 – Sizin Yorumunuz (Arda Özen)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei Matebook D14 dizüstü bilgisayarıyla Arda Özen oldu. Bir lise öğrencisi olan Arda, bakalım kullandığı cihazla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
Redmi Note 9 Pro – Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)
Sizin Yorumunuz serimiz yeniden devam ediyor. İlkin Ertunç’un konuk olduğu bu bölümde Xiaomi’nin bu yılın en popüler telefonlarından biri olan Redmi Note 9 modelini konuşuyoruz. Bakalım İlkin, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?
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Redmi Note 9 Pro – Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)
Sizin Yorumunuz10 saniye önce
Huawei P40 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Eraslan)
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Redmi Note 9 serisi toz geçiren kamera sorunu ile karşı karşıya!
Kamera Kıyaslama16 saat önce
Sony Xperia 1 II vs Huawei P40 Pro kamera karşılaştırması
Sizin Yorumunuz10 saniye önce
Huawei P40 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Eraslan)
Kamera Kıyaslama16 saat önce
Sony Xperia 1 II vs Huawei P40 Pro kamera karşılaştırması
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Sizin Yorumunuz10 saniye önce
Huawei P40 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Eraslan)
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Cuma Raporu #116: İkinci el yasası, Vivo Türkiye’de ve dahası!
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