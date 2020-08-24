Huawei P40 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Eraslan)

Sizin Yorumunuz serimiz yeniden devam ediyor. İlkin Ertunç’un konuk olduğu bu bölümde Xiaomi’nin bu yılın en popüler telefonlarından biri olan Redmi Note 9 modelini konuşuyoruz. Bakalım İlkin, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?

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