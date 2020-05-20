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Huawei P40 lite’ın tüm kamera modları #4
Kamera modları serimize, uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Huawei P40 Lite’ın kamera modlarına yakından bakıyoruz.
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Huawei P40 Lite cihazımızın ön tarafında f/2.0 odak açıklığına sahip 16 MP bir kamera yer alıyor. 1080p/30 fps video çekim imkanı sunan kameramızda maalesef 1080p/60 fps ve 4K kayıt imkanlarımız bulunmuyor.
Akıllı telefonumuzun arka tarafında ise 48 MP geniş açı destekli ana kameramızla birlikte 8 MP ulta geniş açılı, 2 MP f/2.4 makro ve 2 MP f/2.4 derinlik sensörümüz bulunuyor.
Bakalım P40 Lite’ımızın kamerası bize neler sunabiliyor? Hangi modlar yer alıyor, hep birlikte videomuzda göz atalım.
İyi seyirler..
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HP Elite Dragonfly incelemesi | Tüy kadar hafif bilgisayar!
HP Elite Dragonfly incelemesiyle karşınızdayız .Sadece 0,99 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın tüm detayları bu videomuzda.
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HP Elite Dragonfly incelemesi
HP Elite Dragonfly adındaki “Yusufçuk” anlamına gelen Dragonfly adına uygun olarak oldukça kompakt ve hafif yapsıyla karşımıza çıkıyor. 1,6 cm inceliğinde ve 0,99 kg ağırlığında olan Dragonfly, gerçek manada çok hafif bir iş bilgisayarı olarak karşımızda.
Teknik özelliklerine baktığımızda gücünü Intel Core i7-8565U’dan alan cihaz, Intel UHD Graphics 620 dahili grafik işlem belleği, 16 GB bellek ve 512 GB Intel Optane depolamasıyla geliyor. 13,3 inç boyutunda Full HD IPS bir ekran kullanan model, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Aynı zamanda dilerseniz HP’nin SureView adını verdiği sizin dışınızda kimsenin ekranı göremeyeceği şekilde tasarlanan versiyonu da tercih edebilirsiniz.
Rahat kullanım
Arkadan aydınlatmalı ciklet klavyesi ve olduça hassas dokunmatik yüzeyiyle kullanım deneyimizi katlayan cihaz hibrit yapısıyla da oldukça kullanışlı. Normal bir dizüstü bilgisayar modunun yanı sıra tablet, çadır gibi farklı modlarla rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Aktif Kalem G3 adındaki kalemi ise size özellikle tablet modunda tam bir tablet gibi rahatça kullanım vaad ederken, üzerindeki tuşlar vasıtasıyla işinize yarayacak kısayolları da atayabilmeniz mümkün hale getirilmiş.
Intel AX200 (2×2) ile kablosuz bağlantı kurabilen Elite Dragonfly, aynı zamanda Bluetooth 5 destekli bir şekilde geliyor. Böylece güncel bağlantıları kullanabilirsiniz.
HP için güvenlik ön safhada
HP Elite Dragonfly aslında klasik ve hafif bir dizüstü bilgisayar gibi gözükse de beyaz yakalıların oldukça işine yarayacak yazılımsal destekler ile geliyor. HP Sure Run cihazın daima güvenli bir şekilde açılmasını sağlarken HP Multi-Factor Authenticate ile parmak izi ve yüz tanıma ile güvenliği sağlıyor. HD çözünürlüklü kamerası ise kapanabilir yapsıyıla “Acaba beni izliyorlar mı?” düşüncesini de ortadan kaldırıyor.
HP Elite Dragonfly özellikleri
- Boyut; 30.43 x 19.76 x 1.60 cm
- Ağırlık; 0.99 kg
- Ekran; 13,3 inç Full HD IPS
- İşlemci; Intel Core i7-8565U
- Bellek; 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM
- Depolama; 512 GB M2 PCIe NVMe QLC + 32 GB Intel Optane H10
- Bağlantı; Wi-Fi AC + Bluetooth 5.0
- Güvenlik; HP Sure View, HP Sure Start, HP Sure Run vb.
Donanım
İçinde 2+1 ses sistemi olan monitör! | BenQ EX2780Q
Bu videomuzda HDRi teknolojisi ve Trevolo ses sistemi içeren BenQ EX2780Q oyuncu monitörünü inceliyoruz.
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BenQ EX2780Q incelemesi
BenQ EX2780Q, 27 inç boyutunda ve 2560×1440 çözünürlüğünde IPS panel kullanan bir monitör. 144 Hz tazeleme hızı sunan üründe 5 ms GTG tepkime süresi bulunuyor. Ancak birçok oyuncu montiöründen sıyrılan iki teknolojisi dikkat çekiyor. Bunlar ise HDR teknolojisini geliştiren HDRi ve ses konusunda neredeyse rakipsiz hale gelen Trevolo hoparlörleri.
HDRi teknolojisi
HDRi adı verilen teknoloji BenQ’ya özel HDR teknolojisidir. BenQ tarafından tescilli olan Brightness Intelligence+ teknolojisi ile HDR’ı birleştirerek ortaya çıkartıyor. Oyun, Sinema, Standart HDR olarak üç farklı modda gelen bu teknoloji, seçeceğiniz deneyime göre en doğru geniş dinamik aralığı ayarlayarak zevkinizi katlamayı başarıyor.
Ekstra hoparlöre ihtiyaç yok!
Ayrıca cihazda bulunan BenQ Trevolo teknolojili hoparlörler ise müzik ve oyun deneyimini katlamayı başarıyor. 2 adet 2W ve 1 adet de 5W hoparlör ile gelen bu sistemde müzik, film ve oyun deneyiminiz oyuncu monitörleri arasında en iyilerinden biri olarak sıyrılmayı başarıyor.
BenQ EX2780Q teknik özellikleri;
- 27 inç 2560 x1440 piksel IPS ekran
- 144 Hz tazeleme hızı
- 5 ms GTG tepkime süresi
- 350 nit parlaklık
- 95% DCI-P3
- HDRi teknolojisi
- 2+1 BenQ Trevolo hoparlör
- FreeSync
- Flicker Free
- Düşük Mavi Işık Filtresi
- Black eQualizer
- Color Vibrance
- Oyun Modu
Aksesuar
Honor Band 5i inceleme – Mi Band 4’e göre ne farkları var?
Honor Band 5i inceleme videomuzda, şirketin Band 5 modeline göre daha uygun fiyatla sunduğu akıllı bilekliğine yakından bakıyoruz. Ayrıca Honor Türkiye tarafından bize gönderilecek 2 Honor Band 5i modelini, takipçilerimize hediye edeceğiz!
Yarışmaya katılmak için ne yapmalısınız?
– HWP ve Honor Türkiye Instagram hesabını takip etmek:
- HWP Instagram: https://www.instagram.com/hwptr/
- Honor Türkiye Instagram: https://www.instagram.com/honorturkiye/
-Bu gönderiyi beğenmek ve bir yorum bırakmak: https://www.instagram.com/p/CATARoIJt26/
Kazanan takipçilerimiz 27 Mayıs çarşamba günü belirlenecek ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
Honor Band 5i inceleme
Öncelikle fiyatına baktığımızda geçtiğimiz günlerde ürün A101 mağazalarında 179 TL’ye satıldı. Farklı internet sitelerinde ise 190 TL‘den 230 TL‘ye kadar değişen fiyatlar görebilmek mümkün.
Ürünün satın aldığınızda herhangi bir şarj kablosu çıkmıyor. Çünkü ürün, kayışının içerisine gizlenmiş bir USB bağlantısı ile şarj oluyor. Bunun için kayışı çıkarmanız ve karşınıza çıkan USB üzerinden ürünü bilgisayarınıza veya bir şarj adaptörüne takmanız gerekiyor. Oldukça sade bir tasarımı olan model, tabii ki kayışında uygun fiyatlı bir ürün olduğu için plastik malzeme kullanıyor. Modelin yeşil, Siyah, Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği olmasına karşın Türkiye’de şu an sadece siyah modelinin satıldığını gördük.
Tasarım tarafında ürün 5 ATM suya dayanıklılığı ile yüzerken de kullanılabiliyor.
Ekran özellikleri ne durumda?
0.96 inç boyutlu renkli TFT ekran sunan Honor Band 5i modelinde 160 x 80 çözünürlük sunuluyor. Çözünürlük değeri hem Honor Band 5 modelinde, hem de Xiaomi Mi Band 4 modelinde 120 x 240 idi. Yani onlara göre daha düşük bir çözünürlük sunuyor. Ayrıca ekranın dokunmatik olduğunu ve ayrıca hemen ekran altında bir kapasitif işlev tuşunun da yer aldığını belirtelim.
Saat kadranı konusunda Honor Band 5i modelinde oldukça farklı seçenekler mevcut. Huawei Sağlık uygulaması üzerinden farklı birçok tema indirilebiliyor ve akıllı bilekliğe uygulanabiliyor.
Honor Band 5i inceleme – Yetenekler
Öncelikle tabii ki bileklikle attığınız adım sayısı, kat edilen mesafe ve yakılan kalori gibi değerleri anlık olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca 7/24 kalp atış hızını ölçebilme ve uyku takibi de önemli konular. Cihaz uyku takibinde TruSleep 2.0 desteğiyle birlikte en detaylı uyku verisi veren bilekliklerden bir tanesi. Spor konusunda ise hem iç hem de dış mekanlar için 9 farklı spor modu akıllı bileklikte yer alıyor.
Spor ve sağlık dışında telefonunuza gelen aramaları görebiliyorsunuz. Aramaları kabul etme özelliği yok ancak reddedebiliyorsunuz. Ayrıca bileklik üzerinden konuşma desteği de tabii ki bulunmuyor. Bunun yanı sıra SMS, Whatsapp, Facebook ve Twitter gibi uygulamalardan gelen bildirimleri bileklikte görüntüleyebiliyorsunuz, Türkçe karakter desteği var.
Son olarak pilden söz edecek olursak tek şarjla 9 güne varan bir pil ömrü vadediliyor. Biz yaptığımız testlerde daha çok 7 gün ila 9 gün arasında bir sonuç elde edildiğini gördük.