Huawei P30 12GB RAM’li versiyonu gözüktü!

Huawei P30 yakın zaman önce Çin devi tarafından piyasaya sürülmüştü. Üstünden çok süre geçmeden firma daha güçlü bir versiyon için hazırlıklara başladı.

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Huawei, P30’nun yeni modeli üzerinde çalışmaya başladı, “ELE-AL00m” kod adlı yeni cihaz TENAA‘da (Çin Telekomünikasyon Denetleme Kuruluşu) göründü.

Bu yeni P30‘nun aslında diğer ticari pazarlarda piyasaya sürülebilecek süper bir cihaz olup olmadığı henüz net değil. Özellikle Huawei‘nin yaşadığı sorunlar ışığında bunu kestirmek hiç kolay olmuyor.

P30 serisi, yayınlanmış olan son güncellemelerle birlikte, arttırılmış gerçeklik teknolojilerini cihaz bazında geliştirmelerde bulunmuştu.