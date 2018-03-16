Huawei P20 serisi ile çekildiği iddia edilen görseller ortaya çıktı

Huawei P20 serisi bildiğiniz gibi 27 Mart’ta resmi olarak duyurulacak. Lakin cihazın şimdiden her şeyini bildiğimiz gibi merak edilen kamera performansı hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Huawei P20, Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro olmak üzere 3 farklı versiyonda ortaya çıkacak olan cihazlardan P20 Pro dünyada bir ilki gerçekleştirip 3x zoom imkanı sağlayan üçüncü kamera ile karşımıza çıkacak. İşte hal böyle olunca, Alcakaranlık adında bir renk seçeneği de bulunan Pro’nun resim kalitesi merak edilir oldu.

Huawei P20 serisi içinden hangi telefona ait olduğu bilinmiyor

Şimdi ise bu üç Huawei P20 modelden birisi ile çekildiği iddia edilen 3 görsel internete düştü. 23 Şubat’ta çekilen resimlerin altında model numarası olarak EML-AL00 kodu, aralık ayında P20’ler için ortaya atılan “Emily” kod adının kısaltmasına gayet uygun bulunurken AL00’ın hangi versiyona denk geldiğini net olarak söyleyemiyoruz. Resimlerin gerçek olduğunu kabul edersek gelecek Huawei’lerden bir tanesi bu şekilde sonuçlar verecek. Bakalım beğenecek misiniz?