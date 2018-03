Super Slow Motion özelliği Huawei P20/Pro’ya da geliyor

Super Slow Motion şu sıralar Sony ve Samsung’un en yeni amiral gemilerinde konuşulan bir özellik. Her beğenilen teknolojide olduğu gibi akıllı telefon üreticileri Slow-Mo özelliğini kendi ürünlerine dahil etmeyi istiyor. Bunlardan bir tanesi de Huawei oldu.

Dün Twitter’da paylaşılan bir video ile Huawei’nin merakla beklenen yeni telefon serisi P20’nin Pro ve P20 modellerinde Slow-Mo özelliğinin olduğunu keşfettik. Daha öncesinde 3x zoom’lu üç lensli kamera kurulumunun kesinleştiği P20 Pro’nun bir de Slow-Mo özelliği ve Alacakaranlık renk seçeneği eklenince ciddi anlamda piyasada çok güçlü bir seçenek olarak yer alacak. Öte yandan cihazların donanımları hakkında da yeni sızıntıların da çıktığını belirtelim. Buna göre P20 içinde 4GB bellek 128GB depolama alanı, P20 Pro’da 6GB bellek ve 128GB depolama alanı olacağı söyleniyor.

Slow-Mo özelliğinin tam olarak fps ve çözünürlük oranı net olmasa XZ2 ve XZ2 Compact’da olduğu gibi 960fps’de 1080p çözünürlüklü bir Slow-Mo kamera da P20 serisinde görebiliriz. 27 Mart’da Paris’te resmi olarak tanıtılacak olan üçlü için dün fiyat sızıtıları da Roland Quandt’tan geldi. Buna göre P20 679€, P20 Pro ise 899€ etikete sahip olacak.

What you get for ur money when buying the P20/P20 Pro (WEU):

P20 = 5.8in, 4/128GB = 679 Euro.

P20 Pro = 6.1in (not 6.01), 6/128GB = 899 Euro.

no other memory variants planned for Euroland, it seems. Other regions will get more variants. Some more official shots (size comparison): pic.twitter.com/ldi9oZ9jbj

— Roland Quandt (@rquandt) 18 Mart 2018