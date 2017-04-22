Pek çok insan akıllı telefon satın alırken bellek hızlarını kontrol etmez ancak Huawei P10 almayı düşünüyorsanız bunu kontrol etmek iyi olacaktır.

Çin’de ki bazı Huawei P10 ve P10 Plus kullanıcıları telefonlarından sadece eMMC 5.1 bellek hızı alıyor. Bu da yaklaşık olarak 250MB/s demek. Diğer taraftan bazı şanslı kullanıcıların telefonunda ise UFS 2.0 ve 2.1 çip yer alıyor. Bu kullanıcıların hızları ise 550MB/s ile 750MB/s arasında değişiyor. Telefonların bilgilerinde bellek tipi yer almıyor bu da Çin merkezli devin kullanıcılarına yanlış bilgi verdiği anlamına geliyor.

Huawei Business Group CEO’su Richard Yu, Weibo’ya ciddi bir stok problemi yaşadıklarını ve ve P10 modellerinde eMMC ile UFS bellek çiplerini birlikte kullandıklarını açıkladı. Yu ayrıca hala daha flaş bellek sayısında problem yaşadıklarını belirtti. Yu bunun ciddi bir problem olmadığını, donanım ve yazılım optimizasyonu ile iyi bir performans elde edildiğini açıkladı.

Bu P10’da ortaya çıkan ilk problem değil. Daha önce P10 modellerinin ekranında oleofobik kaplama olmadığı ortaya çıkmıştı. Şirketin CEO’su bu problemin Gorilla Glass 5’ten kaynaklı olduğunu açıklamıştı. Ancak yeni anti statik kaplama sayesinde yeni P10 modellerinde böyle bir problem yok.