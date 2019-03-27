Huawei P10 için Android 9 güncellemesi yayınlandı!

Geçtiğimiz gün P30 ve P30 Pro modellerini Paris’te duyuran Huawei, eski modellerini de unutmadı. Huawei P10 serisi için yeni bir güncelleme yayınladı.
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EMUI 9.0.1 güncellemesi
P30 ve P30 Pro modellerini tanıtan Huawei, iki yıl önce piyasaya sürdüğü P10 serisi için yeni bir güncelleme yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi ile birlikte EMUI 9.0.1 güncellemesi de bu cihazlarda yapıldı. Şuan bazı bölgelerde yayına açılan güncelleme, 3 GB‘ın biraz üzerinde bir boyuta sahip.
Yeni güncelleme gelişmiş uygulama başlatma seçenekleri sunarken, yeni kararlılık iyileştirmeleri de sunuyor. Eğer bir Huawei P10 kullanıcısı iseniz sizde Ayarlar kısmından telefonlarınızın güncellemesini kontrol edebilirsiniz.
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