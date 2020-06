Huawei P Smart S teknik özellikleri belli oldu!

Motorola, Lenovo tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon pazarında daha aktif rol oynamaya başladı ve yeni bir yol haritası çizdi. Markanın hedef pazarları ABD, Hindistan ve bazı Avrupa ülkeleri olsa da küresel çapta çok sayıda ülke bu markayala ilgileniyor. Dünya basını Motorola ile ilgili oldukça olumlu görüşlere sahip.

Motorola One Fusion serisi hakkında neler ortaya çıktı?

Bir Polonya web sitesinde Motorola One Fusion serisi ile ilgili bazı özelliklerin sızdırıldığı açıklandı. Serinin Plus ve taban model olmak üzere iki telefondan oluşacağı söyleniyor. One Fusion Plus, 6.53 inçlik 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip IPS bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafta pop-up kamerası bulunacak fakat kamera çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Telefon Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alacak ve 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı olmak üzere iki modeli bulunacak. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi ve batarya tarafında ise 5.000 mAh pili mevcut. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı da telefonda bulunuyor.

One Fusion ise 6.52 inçlik 1600×720 piksel çözünürlüklü bir ekran kullanacak. Cihaz Snapdragon 710 işlemcisi ve 3 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı model ile gelecek. Arka tarafta dörtlü bir kamera dizilimi ve 5.000 mAh pil kapasitesi bu cihazda korunmuş durumda. Plus modelde 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyorken taban modelde 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Telefonun siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak.