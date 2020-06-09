Huawei P Smart S teknik özellikleri belli oldu!

Visionox, Xiaomi‘nin Mi 10 ve Mi Note 10 gibi amiral gemileri için ekran üreten Çin‘deki büyük OLED ekran üreticilerinden biri. Bugün, Çin medyası şirketin ekran altı kameralarla ilgili çalışmalarını bitirdiğini ve seri üretime başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

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Ekran altı kameralar kullanıcılara neler sunacak?

Ekran altı kamera teknolojisi yeni bir teknoloji değil. Oppo, MWC Shanghai 2019 sırasında çerçeve ve çentiklerle ilgili sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini anlatmıştı. O zamanlarda bazı şirketler ekranların parlaklık ve renk farkının buna engel olacağını belirtmişti.

Visionox ise bunun daha yüksek şeffaflığa izin veren farklı bir organik film malzemesi ile sabitlenebileceğini iddia ediyor. Donanım olarak bu şekilde bir çözüm üretilse de bunun yazılım olarak da entegre çalışması gerekiyor. Şirket, parlaklık, renk gamı ve görüş açısı sorunlarını düzelten bir algoritmaya sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca 2019‘da Oppo’nun prototipinde görülen parlamayı kaldırıyor.

Çinli üretici bu önemli özelliği, çoğu patentli olan birçok teknolojinin birleşimi ile ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra şirket bu teknolojinin seri üretime geçmesi için de yeşil ışık yaktı. Piyasada bu tür ekranları görmeden önceki son adım, akıllı telefon üreticilerinin bu özelliği benimsemesi olabilir. Yıl sonuna kadar bazı demo cihazlarda bu teknolojiyi görmeyi bekliyoruz. 2021’in ilk çeyreğinde ise ilk resmi ürün lansmanında bu kameraları görebiliriz.