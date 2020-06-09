Akıllı Telefonlar
Huawei P Smart S teknik özellikleri belli oldu!
Huawei P Smart S, firma tarafından duyuruldu. Cihazın ortaya çıkan özellikleri ile birlikte orta giriş seviye bir telefon olarak karşımıza çıkması bekleniyor.
İlginizi çekebilir; Huawei Freebuds 3i incelemesi | 799 TL’ye aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Kirin 710F işlemcili P Smart S geliyor!
Huawei, orta giriş seviye akıllı telefon serisi olan P Smart ailesine bir cihaz daha ekledi. P Smart S adı ile bizleri karşılayan cihaz firma tarafından duyuruldu. Firma duyurunun yanı sıra cihazın teknik özelliklerini de paylaşmayı ihmal etmedi. Huawei İtalya sayfasında ortaya çıkan cihaz gücünü Kirin 710F işlemcisinden alıyor. Cihazın 4 GB RAM 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 6.3 inç OLED ekran ile bizleri karşılayan P Smart S, damla çentik teknolojisini kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu da cihazda ekranın altına yerleştirilmiş.
Kamera kısmında ise bizleri toplamda 4 kamera karşılamakta. Ön tarafta tek kameraya yer verilirken, arkada ise üç adet kamera bulunmakta. Cihazın ön kamerası, 16 MP değerini almakta. Arka kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik kamerası olarak belirlenmiş. Google servisleri ile gelmeyecek olan P Smart S, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ve Huawei servisleri ile gelecek. Ayrıca cihazda 400 mAh‘lık batarya kapasitesi ve 10W hızlı şarj desteği bulunmakta. İşlemci tarafında Kirin 710F ile performansı tartışmalı olabilecek olan cihaz, 290 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Türkiye lansman tarihi açıklandı!
Redmi Note 9 lansmanını Xiaomi Türkiye, bu cuma gerçekleştirecek. Lansman; Facebook, Twitter ve Youtube’da aynı anda canlı olarak yayınlanacak.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Band 5, renk seçenekleriyle birlikte ortaya çıktı!
Xiaomi global anlamda Note 9 ailesini mayıs ayında tanıtmıştı. İlgi toplayan telefon serisinin yeni modelleri; Redmi Note 9, 9S, 9 Pro ve 9 Pro Max olmak üzere dört cihaz olarak açıklanmıştı.
Ülkemizde geçtiğimiz ay itibarıyla, Note 9S modelini canlı lansmanla tanıtan şirket, şimdi de Redmi Note 9’un Türkiye satışı için hazırlıklara başladı.
Redmi Note 9’un teknik özellikleri neler?
Ekran: 6.53 inç, FHD+ IPS LCD ekran, 395 ppi (Corning Gorilla Glass 5)
Yonga seti: MediaTek Helio G85 (12nm)
Ekran kartı: Mali-G52 MC2
RAM/Dahili Bellek: 3GB/64GB, 4GB/128 GB
Parmak izi: Güç tuşuna gömülü
Şarj desteği: 18W hızlı şarj, 9W ters şarj
Renk seçenekleri: Orman Yeşili, Gece Yarısı Grisi, Kutup Beyazı
Redmi Note 9 kamera özellikleri
48MP, f/1.8, 26mm (geniş), PDAF
8 MP, f/2.2, 118 derece (ultra-geniş)
2 MP, f/2.4, (makro), AF
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video: 1080p@30fps
Xiaomi Türkiye lansmanı “12 Haziran 2020 Cuma günü 15.00’da” sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak. Telefonun satışa çıkış tarihi de muhtemelen yine sosyal medya kanalları üzerinden açıklanacak.
Xiaomi Türkiye YouTube Hesabı canlı yayını için tıklayınız.
Xiaomi Türkiye Facebook Hesabı canlı yayını için tıklayınız.
Xiaomi Türkiye Twitter Hesabı canlı yayını için tıklayınız.
Akıllı Telefonlar
Visionox, ekran altı kamera çalışmalarını tamamladı!
Visionox, Xiaomi‘nin Mi 10 ve Mi Note 10 gibi amiral gemileri için ekran üreten Çin‘deki büyük OLED ekran üreticilerinden biri. Bugün, Çin medyası şirketin ekran altı kameralarla ilgili çalışmalarını bitirdiğini ve seri üretime başlamaya hazır olduğunu açıkladı.
İlginizi çekebilir: Motorola One Fusion ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı!
Ekran altı kameralar kullanıcılara neler sunacak?
Ekran altı kamera teknolojisi yeni bir teknoloji değil. Oppo, MWC Shanghai 2019 sırasında çerçeve ve çentiklerle ilgili sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini anlatmıştı. O zamanlarda bazı şirketler ekranların parlaklık ve renk farkının buna engel olacağını belirtmişti.
Visionox ise bunun daha yüksek şeffaflığa izin veren farklı bir organik film malzemesi ile sabitlenebileceğini iddia ediyor. Donanım olarak bu şekilde bir çözüm üretilse de bunun yazılım olarak da entegre çalışması gerekiyor. Şirket, parlaklık, renk gamı ve görüş açısı sorunlarını düzelten bir algoritmaya sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca 2019‘da Oppo’nun prototipinde görülen parlamayı kaldırıyor.
Çinli üretici bu önemli özelliği, çoğu patentli olan birçok teknolojinin birleşimi ile ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra şirket bu teknolojinin seri üretime geçmesi için de yeşil ışık yaktı. Piyasada bu tür ekranları görmeden önceki son adım, akıllı telefon üreticilerinin bu özelliği benimsemesi olabilir. Yıl sonuna kadar bazı demo cihazlarda bu teknolojiyi görmeyi bekliyoruz. 2021’in ilk çeyreğinde ise ilk resmi ürün lansmanında bu kameraları görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Motorola One Fusion ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı!
Motorola, Lenovo tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon pazarında daha aktif rol oynamaya başladı ve yeni bir yol haritası çizdi. Markanın hedef pazarları ABD, Hindistan ve bazı Avrupa ülkeleri olsa da küresel çapta çok sayıda ülke bu markayala ilgileniyor. Dünya basını Motorola ile ilgili oldukça olumlu görüşlere sahip.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Band 5, renk seçenekleriyle birlikte ortaya çıktı!
Motorola One Fusion serisi hakkında neler ortaya çıktı?
Bir Polonya web sitesinde Motorola One Fusion serisi ile ilgili bazı özelliklerin sızdırıldığı açıklandı. Serinin Plus ve taban model olmak üzere iki telefondan oluşacağı söyleniyor. One Fusion Plus, 6.53 inçlik 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip IPS bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafta pop-up kamerası bulunacak fakat kamera çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Telefon Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alacak ve 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı olmak üzere iki modeli bulunacak. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi ve batarya tarafında ise 5.000 mAh pili mevcut. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı da telefonda bulunuyor.
One Fusion ise 6.52 inçlik 1600×720 piksel çözünürlüklü bir ekran kullanacak. Cihaz Snapdragon 710 işlemcisi ve 3 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı model ile gelecek. Arka tarafta dörtlü bir kamera dizilimi ve 5.000 mAh pil kapasitesi bu cihazda korunmuş durumda. Plus modelde 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyorken taban modelde 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Telefonun siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak.