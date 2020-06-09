Huawei Freebuds 3i incelemesi

Son dönemde bilgisayarlarımızda bütçemize göre SATA ya da NVMe olacak şekilde SSD modelleri seçmeye başladık. Bu hem sistemin hızlı çalışmasını hem daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bir diğer yandan taşınabilir depolamalarımızı da SSD modelleri ile güncelliyoruz.

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ROG Strix Arion incelemesi

ROG Strix Arion ise en hızlı taşınabilir depolama isteyenler için Asus tarafından üretilen bir M2 NVMe SSD kutusu olarak test masamıza geldi. Elbette bir ROG ürünü olduğu için kalitesiyle dikkat çeken Arion, agresif bir tasrım ile geliyor.Şık, alüminyum alaşımlı kasası, içerisinde yer alan termal pedler ile yüksek performans arayanlar için ideal bir mobil depolama birimi olmuş.

Hızlı ve şık

ROG Strix Arion, sırasıyla 2230/2242/2260/2280 boyutunda bir M.2 PCIe NVMe SSD’yi barındırabilir. Yani tüm M.2 türü SSD’leri bu ürün ile kullanabilirsiniz. Burada satın almanız gereken NVMe SSD’nin hızı ve büyüklüğü size kalmış. Ama Arion USB-C 3.2 Gen2 bağlantıyla beraber 10 Gbps’ye varan aktarım desteği sağlıyor. Yani piyasanın en hızlı SSD’sini de en fiyat/performans versiyonunu da bu ürünle rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Vidasız kurulum

Arion’da yer alan kolay kurulum özelliği ile M.2 NVMe SSD modellerini sade SIM çıkarma pini ve bir adet vida ile kolayca ve oldukça hızlı bir biçimde yerleştirme ve değiştirme işlemi yapmanız mümkün. Kutu içeriğinde yer alan pin ya da el vasıtasıyla bile vidayı sökme işlemi yapabileceğiniz için tornavida gerekniminiz bile olmadığını belirtelim.

Kolay taşınabilir

M.2 NVMe SSD kutusu olduğu için oldukça küçük boyutlarda olan ROG Strix Arion 124.57 x 47.76 x 10.85 mm boyutlarında ve sadece 98 gram ağırlığında. Aslında ağırlık kanadında daha da hafif olabilecekken yüksek performans çalışma sırasında etkili bir soğutma için alüminyum olan kasa, bu nedenle 98 grama kadar çıkıyor. Halen çok hafif olan üründe hem sağlamlık hem de soğutma için bu tercih yerinde olmuş.

Hız testleri

Yaptığımız Crystal Disk Mark testlerinde Lenovo Legion Y740 modelinde yer alan Tip-C bağlantısından 970 MB/s okuma, 1 GB/s yazma performansı alırken, Tip-A ile yaptığımız testte 861 Mb/s okuma, 868 MB/s yazma performansı aldık. Bu testlerin kullanılan cihaz ve depolama birimine göre değişeceğini de hatırlatmış olalım.

ROG Maximus XII Hero Wi-Fi modeli üzerinden Intel Core i9 10900 işlemcisi ve Kingston AC2000 M.2 NVMe SSD bulunan sistem üzerinden yaptığımız testte ise USB-C’de 989 MB/sn okuma ve 969 MB/sn yazma, USB-A ile yaptığımızda 986 MB/sn okuma 976 MB/sn yazma değerleri elde ettik.

Sonuç olarak Asus ROG Strix Arion harici depolama açısından sağlam ve üstün performans sergileyen ürünler arayanlar için oldukça ideal ve farklı bir cihaz olmayı başarmış.

Fiyat bazında 550 TL olarak açıklanan ROG Strix Arion pek de ucuz bir model değil. Ancak bu günlük kullanım değil, profesyonel ve üstün performans arayanların tercihi olacağını düşünürsek kabul edilebilir bir fiyat olacağı kanaatindeyim. Gerçekten şık ve sağlam bir ürünü test etmiş olduk.