Huawei’nin 1.599 TL fiyatıyla direkt olarak orta seviyedeki popüler telefonu Mate 10 Lite’a rakip olarak gelen P Smart modeli, fiyat-performans açısından tatmin edici sonuçlar ortaya koymayı başarıyor.

Huawei’nin 2017 yılında çok konuşulan iki telefonu Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite, genel kitle açısından beğenilse de fiyatlandırması eleştiri oklarını kendine çevirmesini sağlamıştı. Daha önceki sayılarımızda deneyimlediğimiz Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite’ı kısmen beğenmemize rağmen fiyatını eleştirmemizin ardından fiyat/performans açısından P Smart’ın bizi mutlu ettiğini söyleyerek başlayalım.

Huawei P Smart fiyatlı P10 Lite

Huawei P Smart, tıpkı Mate 10 Lite’da olduğu gibi gücünü Kirin 659’dan alırken, bu sefer daha ekonomik olması açısından 3 GB bellek ile birleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemlerin en popüler tarzı olan geniş ekran kullanımı ve 16:9 ekran seçimini bu modeline de uygulayan Huawei, 5.65 inç boyutunda ve IPS tabanlı Full HD+ FullView bir ekran tercih etmiş. 7.45 mm inceliği ve 143 gr ağırlığı ile gelen cihaz metal kasası sayesinde sağlam bir görüntü çiziyor.

En iddialı tarafı arkadaki 13 MP ve 2 MP çözünürlükleri sunan çift kamerası olan Huawei P Smart, ön tarafta da 8 MP bir ön kamera tercih ediyor. Düşük ışık çekimlerinde başarılı bir grafik sergilemese de yeterli ışık koşullarında fiyatından beklenilen performansı yansıtmayı başarıyor. Fotoğraf çekimindeki ufak gecikmeyi de atlamamak gerek.

Arayüz tarafında Android 8.0 Oreo ile gelen EMUI 8.0’ı kullanan P Smart, 32 GB depolamanın yaklaşık 10 GB bölümünü sisteme ayırıyor ve 256 GB’a kadar Micro SD kart desteğiyle de geniş bir depolama sunabiliyor. Son olarak 3.000 mAh bataryası ile fazla kullanmamanız halinde eve bitmemiş bir batarya ile ulaşmanız mümkün.

Sonuç olarak Huawei P Smart, uygun fiyatı ve fiyatına nazaran tatmin edebilecek performansı ile Mate 10 Lite’ın alternatifi sayılabilecek şekilde piyasadaki yerini aldı. Yoğun kullanım ve yüksek oyun performansı beklemeden, düşük ışık ortamlarında da pek fotoğraf çekmeye meraklı değilseniz bu telefonu gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.