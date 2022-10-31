Huawei, global web sitesinde kimseye duyurmadan yeni bir cihazını piyasaya sürdü. Telefonun fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak özellikleri belli oldu. Özelliklerine bakınca giriş segment olduğunu gördüğümüz Huawei Nova Y61’in özelliklerine gelin birlikte göz atalım.

İçindekiler Huawei Nova Y61 Özellikleri

Huawei Nova Y61 Özellikleri

Huawei Nova Y61, 1600 x 720 (HD+) çözünürlükte 6.53 inçlik damla çentikli IPS LCD bir ekrana sahip. Tipik bir giriş seviyesi telefon ekranı.

Kamera tarafında cihaz 50 MP ana kamera bulunuyor. Bunun yanı sıra Huawei Nova Y61, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörüne de ev sahipliği yapıyor. Ön kamera lensi olarak ise 5 MP çözünürlüğünde bir lens tercih edilmiş.

Donanım tarafında cihaz sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip. İşlemcinin ismi açıklanmamış. Huawei Nova Y61, Asya Pasifik bölgesinde 6GB RAM ve 64GB depolama ile birlikte gelirken dünyanın geri kalanında 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile birlikte geliyor. Benzer şekilde, bazı bölgelerde çift SIM ile gelirken, diğerlerinde tek SIM ile geliyor. NFC özelliği de tüm bölgelerde mevcut değil.

Tüm varyantlar tek bantlı WiFi, 4G, Bluetooth 5.1 ve GNSS özelliklerine sahip. Bunun dışında cihazda 3,5 mm kulaklık jakı ve USB Type-C bağlantı noktası (USB 2.0) bulunuyor.

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Huawei Nova Y61’in ülkemize gelip gelmeyeceği kesin değil. Siz Huawei Nova Y61 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.