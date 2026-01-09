Samsung’un önümüzdeki dönemde teknoloji dünyasına damga vurması beklenen yeni amiral gemisi serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Markanın özellikle şarj teknolojileri konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştiriler, bu yıl yerini büyük bir heyecana bırakacak gibi görünüyor. Peki, sızdırılan Galaxy S26 Ultra şarj hızı kullanıcıların uzun süredir beklediği o büyük değişimi gerçekten sunacak mı?

Galaxy S26 Ultra şarj hızı ve batarya teknolojisi

Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre, Samsung cephesinde şarj standartları yeniden tanımlanıyor. Şirket içi verilere dayandırılan iddialar, Galaxy S26 Ultra modelinin 60W hızlı şarj desteği ile geleceğini işaret ediyor. Bu gelişme, Samsung’un yıllardır 45W sınırında takılı kalmasının ardından atılmış en somut ve önemli adım olarak değerlendiriliyor.

Sızdırılan teknik detaylara baktığımızda, 60W hızındaki bu yeni teknolojinin cihazı sadece 30 dakika içerisinde yüzde 0’dan yüzde 75 doluluğa ulaştıracağı söyleniyor. Günümüzün yoğun temposunda telefonun priz başında geçirdiği süreyi azaltmak, kullanıcılar için en büyük önceliklerden biri haline geldi. Bu noktada Galaxy S26 Ultra şarj hızı konusundaki iyileştirme, cihazın günlük kullanım konforunu doğrudan yukarıya çekecektir.

Samsung, özellikle Galaxy S25 Ultra modelinde de 45W desteğini sürdürerek kullanıcıların bir kısmını hayal kırıklığına uğratmıştı. Çinli rakiplerinin 100W ve hatta 200W gibi seviyeleri zorladığı bir pazarda, Samsung’un 60W seviyesine çıkması rekabetçi ruhunu yeniden kazandığını gösteriyor. Elbette burada sadece hız değil, batarya sağlığının ve güvenliğinin de ön planda tutulduğunu söyleyebiliriz.

Tanıtım tarihi ve satış süreci netleşiyor

Yeni canavarın sadece teknik özellikleri değil, ne zaman kullanıcılarla buluşacağı da büyük bir merak konusuydu. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, Galaxy S26 Ultra serisinin resmi tanıtım tarihini paylaştı. İddialara göre Samsung, yeni modellerini 25 Şubat 2026 tarihinde ABD merkezli büyük bir etkinlikte görücüye çıkaracak. Bu tarih, markanın geleneksel lansman takvimine oldukça uygun görünüyor.

Tanıtımın hemen ardından Mart ayı içerisinde satışların başlaması planlanıyor. Özellikle Galaxy S26 Ultra şarj hızı ve yenilenen tasarımıyla ön plana çıkacak olan modelin, teknoloji meraklıları tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Samsung’un bu yılki stratejisinde sadece donanım gücüne değil, aynı zamanda şarj hızı gibi pratik kullanım detaylarına da odaklandığını net bir şekilde görüyoruz.

60W seviyesine çıkılması, Samsung’un batarya yönetim yazılımlarında da bir güncelleme yapacağı anlamına geliyor. Şarj esnasında oluşabilecek ısınmanın önüne geçmek ve batarya ömrünü korumak adına gelişmiş soğutma sistemlerinin bu cihazda yer alacağını tahmin ediyoruz. Galaxy S26 Ultra, bu sayede hem hızlı hem de güvenli bir dolum deneyimi vaat ediyor.

Birçok kullanıcı için Galaxy S26 Ultra şarj hızı meselesi, cihazı satın alma kararını etkileyen en önemli unsurlardan biri olacak. 45W’dan 60W’a geçiş kağıt üzerinde küçük bir fark gibi görünse de, gerçek kullanımda şarj sürelerini ciddi oranda aşağıya çekecektir. Samsung’un bu hamlesiyle birlikte, amiral gemisi pazarındaki dengelerin nasıl değişeceğini hep birlikte izleyip göreceğiz.

