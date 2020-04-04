Huawei Nova 7 serisi, 23 Nisan’da çıkabilir!

Huawei, Şubat ayında Nova 7i‘yi duyurmuştu. Şimdi ise Nova 7 serisinin Nova 7 Pro, Nova 7 SE ve Nova 7 telefonlarının çıkış tarihi ile ilgili sızıntılar mevcut. Çin‘den gelen bir söylentiye göre, şirket 23 Nisan‘da Nova 7 serisinin üç telefonunu duyuracak. Aynı kaynağa göre, 28 Nisan tarihinde ise bu cihazlar satışa sunulacak.

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Huawei Nova 7 serisinin teknik özellikleri neler olacak?

Nova 7 serisinin Kirin 985 ve Kirin 990 5G kullanan iki farklı işlemcili versiyonu olabilir. İkinci bir olasılıkta ise Kirin 820, Kirin 985 ve Kirin 990 5G şeklinde üç farklı işlemci tipi görebiliriz. Bu demek oluyorki Nova 7 SE Kirin 820, Nova 7 Kirin 985 ve son olarak Nova 7 Pro ise Kirin 990 5G işlemcisini kullanacak. Kirin 985 ise Huawei‘nin yeni çıkaracağı işlemci olacak. Bu işlemci, Kirin 990 5G‘den daha düşük fakat Kirin 980‘den daha iyi bir performans sunacak. Cihazların diğer teknik özellikleri ile ilgili ise henüz bir bilgi yok.

Huawei Nova 7 serisinin bu üç cihazı, 5G destekli olarak karşımıza çıkacak. Bu cihazların uygun fiyatta 5G sunabiliyor olması akıllı telefon pazarı için oldukça önemli. Nova 7 Pro‘nun yaklaşık olarak 495$ veya 455€ olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Çin fiyatlandırması ise 3500 CNY olacak. Doğal olarak Nova 7 ve Nova 7 SE daha ucuz olacaktır. Ayrıca bunların hepsinin bir sızıntıdan geldiğini ise unutmamamız gerek.