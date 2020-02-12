Huawei nova 5T yeni rengine kavuşuyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında Huawei‘nin duyurduğu nova 5T bir süredir satışta olan bir cihazdı. Cihazın üzerindeki ilgiyi canlı tutmak için ürün gamına yeni bir renk eklemek gibi basit ama etkili bir hareket yapıldı.

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Diğer şirketlerin de sıkça uyguladığı bu yöntem hem fazla mesai gerektirmiyor hem de cihaza olan ilgiyi canlı tutuyor. Huawei de bu yöntemi tercih ederek, dün yapılan bir açıklama ile nova 5T için “Crush Green” adında yeşil tonlarındaki bir rengi, halihazırda satılan siyah, dalga mavisi ve yaz ortası moru olarak satışta olan renk çeşitlerinin arasına ekledi. Elbette ki bu yeni renkli model, diğer renkli modellerden teknik özellik olarak bir farklılık ve yenilik barındırmayacak.

Huawei nova 5T’nin özelliklerini hatırlayacak olursak

Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan cihaz, kutusundan EMUI 10‘lu Android 10 ile çıkıyor. Cihazda “punch-hole” diye tabir edilen delikli ekran tasarımı sunan 6.26 inçlik IPS panel bulunuyor. Ekrandaki delik içerisine yerleştirilmiş 32 MP çözünürlükte ön kameraya, arka tarafta bulunan dörtlü kamera sistemi eşlik ediyor. Bu dört kamera ise 48 MP’lik ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açı kamera, 2 MP’lik makro lens ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 6/8 GB RAM ile gelen cihazda arttırılamayan 128 GB dahili hafıza bulunuyor. Batarya kısmında ise 3750 mAh gücünde bir pil yer alıyor.