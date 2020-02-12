Akıllı Telefonlar
Huawei nova 5T yeni rengine kavuşuyor
Geçtiğimiz Ağustos ayında Huawei‘nin duyurduğu nova 5T bir süredir satışta olan bir cihazdı. Cihazın üzerindeki ilgiyi canlı tutmak için ürün gamına yeni bir renk eklemek gibi basit ama etkili bir hareket yapıldı.
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Diğer şirketlerin de sıkça uyguladığı bu yöntem hem fazla mesai gerektirmiyor hem de cihaza olan ilgiyi canlı tutuyor. Huawei de bu yöntemi tercih ederek, dün yapılan bir açıklama ile nova 5T için “Crush Green” adında yeşil tonlarındaki bir rengi, halihazırda satılan siyah, dalga mavisi ve yaz ortası moru olarak satışta olan renk çeşitlerinin arasına ekledi. Elbette ki bu yeni renkli model, diğer renkli modellerden teknik özellik olarak bir farklılık ve yenilik barındırmayacak.
Huawei nova 5T’nin özelliklerini hatırlayacak olursak
Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan cihaz, kutusundan EMUI 10‘lu Android 10 ile çıkıyor. Cihazda “punch-hole” diye tabir edilen delikli ekran tasarımı sunan 6.26 inçlik IPS panel bulunuyor. Ekrandaki delik içerisine yerleştirilmiş 32 MP çözünürlükte ön kameraya, arka tarafta bulunan dörtlü kamera sistemi eşlik ediyor. Bu dört kamera ise 48 MP’lik ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açı kamera, 2 MP’lik makro lens ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 6/8 GB RAM ile gelen cihazda arttırılamayan 128 GB dahili hafıza bulunuyor. Batarya kısmında ise 3750 mAh gücünde bir pil yer alıyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ve Realme X50 Pro modelleri Wi-Fi 6 teknolojisi ile gelecek!
Xiaomi Mi 10 ve Realme X50 Pro modellerinin Wi-Fi 6 teknolojisi ile beraber geleceği doğrulandı. Hem Xiaomi, hem de Realme geliştiricileri Weibo’da yer alan yayınlar aracılığıyla bu bilgiyi doğruladı. Modeller MWC 2020 etkinliğinde yapılması beklenen lansmanlarından önce, Hindistan pazarına sıkı bir biçimde giriş yapabilmek için ciddi şekilde tanıtılıyor.
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Son günlerde, cihazlar hakkında sık sık sızıntı haberi yayılırken, firma yetkilileri şu an için en son standart olan Wi-Fi 6 teknolojisinin modellere ne gibi değişimler katacağı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Wi-Fi 6, yeniden tasarlanmış ve düşük pil tüketimiyle beraber, yüksek hızlar sunabilen yeni bir teknoloji, özelliğin cihazlara eklenmesiyle birlikte modellerde 9.6 Gbps’ye kadar veri çıkışı, aynı anda birden fazla bağlantı sunabilen Wi-Fi yongası ve güç tüketiminin ciddi derece azaldığı gözlemlenecek.
Realme X50 Pro 5G modelinin, Snapdragon 865 5G yonga setiyle ve 12GB’a kadar RAM kapasitesiyle geleceğini hatırlatalım. Cihaz Android 10 ile birlikte kutudan çıkarken, şirketin arayüzü Realme UI 1.0 sürümünün en güncel haliyle gelecek. Geçtiğimiz günlerde, cihazda IPS LCD bir panel kullanılacağı yönünde sızıntılar ortaya atılmıştı, uygun fiyatlı politikasıyla Realme’nin bu modelde hangi ekran teknolojisini tercih edeceği merak konusu.
Xiaomi Mi 10 modelinde ise, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 destekli depolama birimi yer alacak. Aynı şekilde Snapdragon 865 5G yonga setiyle beraber gelecek olan model, kutudan Android 10 ile birlikte çıkacak. Son aktarılan bilgilere göre, cihaz 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla kullanıcılara sunulacak, ayrıca bu ekran teknolojisinin HDR10+ sertifikasına sahip olduğunu da aktaralım.
Wi-Fi 6 ne gibi imkanlar sunuyor?
Wi-Fi 6, eski sürüm 802.11ac ile kıyaslandığında tek kullanıcıya bağlı veri transferlerini %37 daha hızlı gerçekleştirebilecek. Özellikle kalabalık çevrelerde, önceki sürümlere kıyasla neredeyse dört kata kadar daha hızlı ve stabil bir bağlantı sunabilecek. Günümüz de Wi-Fi teknolojisinin yerini düşündüğümüzde, özellikle beraber cihazların batarya ömürlerinde ciddi oranlarda artışlar gözlenebilecek.
Wi-Fi 6 ve başarabilecekleri
- Daha fazla aktarım imkanı sunacak çoklu bağlantı desteği
- Daha fazla bant (2.4 GHz ve 5 GHz’in yanı sıra 1 ve 6 GHz)
- Bantlar daha fazla kanala bölünebilecek ve daha stabil iletişim imkanı sunacak
- Tek seferde gönderilen paketler daha fazla veri içerecek ve daha kısa sürelerde aktarılacak
- Menzil ve performans konusunda 4 kata kadar daha iyi
- Dış mekanlarda ve kalabalık ortamlarda daha iyi performans
- Kısıtlı güce sahip ağlardan kurtulma ve trafiği azaltma
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle güncelleme alamıyor!
OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle Android güvenlik güncellemelerini alamıyor. Salgın, sağlıktan otomobile, teknolojiden giyime her sektörde etkisini göstermeye devam ediyor.
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Çin’in Wuhan ilinde ortaya çıkan ve ölüme sebebiyet veren Koronavirüs’ü sebebiyle birçok Çin’li şirket üretim faaliyetlerini durdurmuştu. Bu işin yazılım ayağı da Çin’de merkezleri bulunan OnePlus’ı da vurdu.
Firmanın son amiral gemisi modeli OnePlus 7T için her ay yeni güvenlik yamalarını paylaşan şirket, neredeyse 3 aydır bu yazılımı cihazına veremiyor. Twitter’da iddia makamı Alex Dobie’nin paylaşımına göre OnePlus 7T cihazında bulunan güncelleme kısmı “kırmızı alarm” durumuna geçti.
OnePlus 7T Pro is currently on a “red” warning status for its security patch level. (3 months behind.)
Community reps blaming coronavirus for the delay. pic.twitter.com/B11vNV8eGK
— Alex Dobie (@alexdobie) February 11, 2020
OnePlus’ın kendi kullanıcı topluluğu da yaşanan bu gelişmeyi Koronavirüs’ün ülke içerisindeki etkisine bağlıyor. Şu an için şirket tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Umarız, Koronovirüs’e karşı yakın zamanda aşı geliştirme çalışmaları hızlanır ve bu problemler de ortadan kalkar.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 2 duyurulacak!
Sony Xperia 2 amiral gemisi modelinin, firma Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacak olmasına rağmen duyurulacağını açıkladı.
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Sony Xperia 2 ne zaman tanıtılacak?
Bildiğimiz üzere LG, Nvidia, Ericsson gibi birçok dev marka 2019-nCoV salgınıyla ilgili endişelerinden dolayı Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacaklarını açıkladılar. Sony de etkinliğe katılmayacak markalar arasında yer almasına rağmen şirket yeni amiral gemisi modeli olan Sony Xperia 2’yi Mobil Dünya Kongresi’yle eşzamanlı olarak duyuracak.
Sony Xperia 2’yi nerede tanıtacak?
Peki Sony Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacak olmasına rağmen yeni amiral gemisinin lansmanını nasıl yapacak? Şirket yetkililerinin açıklamasına göre; Mobil Dünya Kongresi sırasında gerçekleşecek online bir lansman ile Sony Xperia 2’nin tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu modeli merak edenler canlı yayınlanacak olan online lansmanı izleyebilirler. Elbette lansmandan sonra bizler de Sony Xperia 2’nin özelliklerini ve fiyatını internet sitemiz üzerinden duyuracağız.
Sony Xperia 2 bu sefer başarılı olabilecek mi?
Son birkaç yılda Sony akıllı telefon sektöründe ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazardan çekildi. Bu başarısızlıkta şirketin bir türlü değişmeyen ve güncelliğini yitirmiş tasarım anlayışı ve yüksek fiyat etiketlerinin büyük payı vardı. Sony Xperia 2’yle ilgili söylentiler dışında elimizde net bir bilgi olmamasına rağmen bizim beklentilerimiz tasarımın Sony Xperia 1’den çok farklı olmayacağı ve fiyat etiketinin yine ortalama amiral gemilerinden yüksek olacağı yönünde. Umarız Sony bizleri yanıltır ve fiyat performans oranı cazip, kaliteli cihazlar üreterek akıllı telefon sektöründeki eski konumunu yeniden kazanır.