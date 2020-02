Huawei nova 5T yeni rengine kavuşuyor

OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle Android güvenlik güncellemelerini alamıyor. Salgın, sağlıktan otomobile, teknolojiden giyime her sektörde etkisini göstermeye devam ediyor.

Çin’in Wuhan ilinde ortaya çıkan ve ölüme sebebiyet veren Koronavirüs’ü sebebiyle birçok Çin’li şirket üretim faaliyetlerini durdurmuştu. Bu işin yazılım ayağı da Çin’de merkezleri bulunan OnePlus’ı da vurdu.

Firmanın son amiral gemisi modeli OnePlus 7T için her ay yeni güvenlik yamalarını paylaşan şirket, neredeyse 3 aydır bu yazılımı cihazına veremiyor. Twitter’da iddia makamı Alex Dobie’nin paylaşımına göre OnePlus 7T cihazında bulunan güncelleme kısmı “kırmızı alarm” durumuna geçti.

OnePlus 7T Pro is currently on a “red” warning status for its security patch level. (3 months behind.)

Community reps blaming coronavirus for the delay. pic.twitter.com/B11vNV8eGK

— Alex Dobie (@alexdobie) February 11, 2020