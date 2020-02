Android 10 alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

Voyager 2 1977 yılında NASA tarafından yıldızlar arası keşif için uzaya gönderildi. Geçtiğimiz günlerde bir sorun yaşayan uzay aracı, NASA tarafından 18.5 milyar kilometre uzaktan çözüldü.

İlginizi çekebilir; Eski NASA çalışanı açıkladı: Mars’ta yaşam bulduk.

Daha önce Neptün Satürn ve Jüpiter gibi gezegenlerin keşfini yapan ve fotoğraflayan uzay aracı Voyager 2, geçtiğimiz günlerde fazla güç tüketimi sebebiyle sorun yaşamaya başladı. Manyetik alan cihazının kalibrasyonu için manevra yapması gereken uzay aracı, içerisinde yer alan iki departmanın gereğinden fazla açık kalması sebebiyle daha fazla güç tüketimi sorunu yaşadı. Bu durumu aşmak için bili insanları Voyeger 2’in otomatik güç koruma sistemini devreye soktu. Güç koruma sisteminin devreye sokulmasıyla birlikte bilimsel araçlar kapatıldı. Aynı zamanda veri toplama işi bir süreliğine durduruldu. Bu durumu NASA Voyager 1’in Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada ikizinin bir süreliğine çevrim dışı kaldığını ve veri toplama işlemlerini durdurduğu söylendi. Tarihler 5 Ocak 2020’yi gösterdiğinde ise NASA yine Voyager 1’in Twitter hesabı üzerinden Voyager 2’nin tekrar çevrim içi olduğunu ve veri toplamaya başladığını açıkladı.

Good vibes! Voyager 2 continues to be stable, and communications between Earth and the spacecraft are fine.

My twin is back to taking science data, and the team at @NASAJPL is evaluating the health of the instruments following their brief shutoff. https://t.co/LmsWQ7wPat pic.twitter.com/xyhM1G8sTD

— NASA Voyager (@NASAVoyager) February 6, 2020