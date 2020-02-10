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Android 10 alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!
Çin’in sevilen teknoloji markası Xiaomi, Android 10 beta testlerini başlattı. Şimdilik sadece birkaç cihaz için başlatılan beta testleri yeni Android sürümünün Xiaomi cihazlar için yolda olduğunun habercisi niteliğinde. Merakla beklenen Android 10 güncellemesini alacak telefonları haberimizde sizler için listeledik.
Mi Mix 3, Mi 9 5G ve Redmi K20 Pro için açık beta testi süreci başladı. www.mi.com internet sitesi üzerinden beta süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilir, sizde telefonunuza Android 10’un beta sürümünü kurabilirsiniz. Bu telefonlar dışında Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7/7 Pro için Çin’e özel kapalı beta testleri devam ediyor. Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G, Mi 8 Pro, Mi A2, Mi A3 ve Pocophone F1 ise geçtiğimiz günlerde Android 10 güncellemesini almış olan cihazlar.
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Android 10 alması beklenen Xiaomi modelleri
- Xiaomi Mi Note 10/Note 10 Pro (1. çeyrek, 2020)
- Xiaomi Mi CC9/CC9 Pro (1.çeyrek, 2020)
- Xiaomi Mi 9T/9T Pro (1.çeyrek, 2020)
- Xiaomi Mi 9 SE (4.çeyrek, 2020)
- Xiaomi Mi Mix 3/Mix 3 5G (4.çeyrek, 2020)
- Xiaomi Mi 8/8 Pro (4.çeyrek, 2020)
- Xiaomi Mi Mix 2S (1.çeyrek, 2020)
Android 10 alması beklenen Redmi modelleri
- Redmi K20/K20 Pro (1.çeyrek, 2020)
- Redmi Note 8/Note 8 Pro (1.çeyrek, 2020)
- Redmi Note 7/7 Pro (1.çeyrek, 2020)
- Redmi 7/7S (1.çeyrek, 2020)
- Redmi 6/6 Pro (4.çeyrek, 2020)
- Redmi Note 5/Note 5 Pro (4.çeyrek, 2020)
- Redmi 5/5A (4.çeyrek, 2020)
Android 10 ile gelecek bazı yenilikler
Live Caption: Bu özellik çoğu kullanıcının çok işine yarayacak olsa da Google bu özellik ile işitme engelli kullanıcılarına odaklanıyor. Yapay zeka teknolojisinden güç alan özellik video içerik tüketimi ve görüntülü görüşmeler sırasında canlı alt yazı ve çeviri hizmeti sağlıyor.
Katlanabilir uyumluluğu: Android’in yeni sürümü, teknoloji dünyasında gittikçe popülerleşen katlanabilir cihaz konseptine tam uyum sağlamayı vadediyor.
5G uyumluluğu: 5G’ bağlantı teknolojisine sahip cihazlar günden güne artarken, Android 10 işletim sistemi bu teknolojiye tam destek veriyor.
Daha çok gizlilik kontrolü: Google Android’in her sürümünde olduğu gibi bu sürümde de güvenlik seçeneklerine yenilerini ekleyerek daha ayrıntılı ayarlar yapmamıza olanak tanıyacak. Örneğin; bir uygulama konum izni istediğinde evet ve hayır seçeneklerinin dışında yalnızca uygulamayı kullanıyorken izin ver seçeneği de kullanıcıya sunulacak.
Yeni işletim sistemi bu özelliklerin yanı sıra Sound Amplifier, Odak Modu ve Family Link gibi birçok özellik sunacak.
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Netflix sonunda kullanıcılarını dinledi!
Dizi ve film dünyasında önemli bir yere sahip olan Netflix, arayüzünde kullanıcılarının uzun zamandır değiştirmesini istedikleri bir özelliği sonunda kaldırdı.
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Peki Netflix hangi özelliği kaldırdı?
Ünlü online dizi ve film platformu olan Netflix, açıldığından beri getirdiği güncellemelerle yenilikler kazanıyor ve kullanıcılarını rahat ettirme yönünde adımlar atıyor. Keza yaptıkları son güncelleme bunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Amerikalı şirket oldukça şikayet alan “otomatik oynatma” özelliklerini artık kullanıcıların kontrolüne bıraktı. Bunlardan ana sayfada yer alan ve dizi veya filmlerin üzerine fare geldiği andan itibaren ortaya çıkan ön izleme videoları kullanıcı kontrolüne bırakıldı. Bir diğer özellik ise izlediğiniz bölümlerden sonra çıkan ve sizi otomatik olarak bir sonraki bölüme yönlendiren otomatik oynat özelliği. Bu iki özellik uzun zamandır şikayet almaktaydı. En son Star Wars The Last Jedi filminin yönetmeni Rian Johnson‘ın da bu konuda şikayetçi olması ile tepkiler artmış ve Netflix‘in adımlar atması istenmişti.
İşte tam bu nokta da devreye giren platform, insanlara istediklerini verip bu can sıkıcı özellikleri kaldırma şansı sundu. Netflix hesabınızdan “Profil Yönetimi” sekmesine giderek otomatik oynatma kontrolleri ayarlarından istediğiniz seçeneğin tikini kaldırarak bu özelliklerden kurtulabilirsiniz. Ayrıca buradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
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Voyager 2, NASA tarafından tekrar çevrim içi yapıldı!
Voyager 2 1977 yılında NASA tarafından yıldızlar arası keşif için uzaya gönderildi. Geçtiğimiz günlerde bir sorun yaşayan uzay aracı, NASA tarafından 18.5 milyar kilometre uzaktan çözüldü.
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Voyager 2 nasıl bir sorun yaşadı?
Daha önce Neptün Satürn ve Jüpiter gibi gezegenlerin keşfini yapan ve fotoğraflayan uzay aracı Voyager 2, geçtiğimiz günlerde fazla güç tüketimi sebebiyle sorun yaşamaya başladı. Manyetik alan cihazının kalibrasyonu için manevra yapması gereken uzay aracı, içerisinde yer alan iki departmanın gereğinden fazla açık kalması sebebiyle daha fazla güç tüketimi sorunu yaşadı. Bu durumu aşmak için bili insanları Voyeger 2’in otomatik güç koruma sistemini devreye soktu. Güç koruma sisteminin devreye sokulmasıyla birlikte bilimsel araçlar kapatıldı. Aynı zamanda veri toplama işi bir süreliğine durduruldu. Bu durumu NASA Voyager 1’in Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada ikizinin bir süreliğine çevrim dışı kaldığını ve veri toplama işlemlerini durdurduğu söylendi. Tarihler 5 Ocak 2020’yi gösterdiğinde ise NASA yine Voyager 1’in Twitter hesabı üzerinden Voyager 2’nin tekrar çevrim içi olduğunu ve veri toplamaya başladığını açıkladı.
Good vibes! Voyager 2 continues to be stable, and communications between Earth and the spacecraft are fine.
My twin is back to taking science data, and the team at @NASAJPL is evaluating the health of the instruments following their brief shutoff. https://t.co/LmsWQ7wPat pic.twitter.com/xyhM1G8sTD
— NASA Voyager (@NASAVoyager) February 6, 2020
NASA teknik olarak sorunu nasıl çözdüğünü açıklamadı. Ancak sadece beş yıllık bir ömrünün kaldığı düşünülen uzay aracının sorun çıkarması biraz normal karşılanmaya başladı. Voyager 2’nin azalmış ömrüne ve günümüz teknolojisinden uzak sayılabilecek bir teknolojisi olmasına rağmen NASA’nın sorunu 18.5 milyar kilometre öteden çözmesi gerçekten takdire şayan.
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Microsoft, Sony ve Nintendo’yu rakip olarak görmüyor
Konsol dünyasında hareketli günler yaşanırken, Microsoft cephesi yeni tanıttığı Xbox Series X‘in ardından oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.
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Microsoft: “Asıl rakiplerimiz Sony ve Nintendo değil”
Oyun departmanında hareketli aylar geçiren Microsoft, son ürünü olan Xbox Series X‘i de tanıttı. Hali hazırda Xbox One ve bilgisayar platformları içinde Xbox Game Pass servisini çıkartan firma, konsol yarışında hedefini değiştirmiş gibi gözüküyor. Zira oyun departmanı bakanı Phil Spencer, Protocol‘e yaptığı açıklamada “Sony ve Nintendo‘ya büyük saygı duyuyoruz ancak biz bu oyun sektöründeki yarışta Amazon ve Google‘ı kendimize rakip olarak görüyoruz.” dedi. Bildiğiniz üzere Google, Amazon ve Apple gibi firmalar, abonelik ve bulut sistemleri üzerinden oyun oynatma fikrini gerçekleştirmeyi planlamaktalar. Microsoft ise 2017 yılında Xbox One için çıkardığı, daha sonra 2019 yılında bilgisayar platformuna da getirdiği Xbox Game Pass üzerinden, abonelik sistemine geçişi başlatmış ve yarışa dahil olmuştu. İşte bu sebepten dolayı firma kendine konsol satışı üzerinden rakip seçmektense, yeni nesil oyuncular ve platformlar yaratmaya çalışan rakipler seçti. Xbox Game Pass‘in başarısının da Microsoft‘un karar mekanizmasında önemli bir etken olduğunu unutmamak gerek.
İddialı açıklamaların ardından Microsoft şu an için Sony ve Nintendo‘dan herhangi bir yanıt alamadı. 2020 sonlarında çıkması düşünülen Xbox Series X, Microsoft‘un tabirine göre en hızlı ve güçlü konsol olarak bizleri karşılayacak. İçerisinde Steam ve Windows 10 mağazasının da bulunması beklenen konsolun fiyatı henüz netlik kazanmadı.