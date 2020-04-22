Huawei Nova 5T ısınma sorunu var mı? 40 dakika oyunla test ettik!

Son dönemde, fiyat performans oranı nedeniyle popülerliği artan Huawei Nova 5T için bazı söylentiler ortada dolaşıyor. İzleyenlerimiz tarafından bize de sıkça sorulduğu üzere Huawei Nova 5T ısınma sorunu veya ısınma sonrasında performans düşüklüğü olup olmadığı merak ediliyor. Biz de bu videomuzda cihazla toplamda 40 dakika oyun oynadık ve hem ısıyı hem de performans değişimini gözledik.

Testi nasıl gerçekleştirdik?

Huawei Nova 5T ile 20 dakika boyunca PUBG Mobile ve hemen ardından bir 20 dakika da Call of Duty Mobile oynadık. İlk oyunda Gamebench üzerinden FPS düşüşlerini ölçümledik ve oyunun %98 kararlılıkla giriş ekranları haricinde herhangi bir FPS düşüşü yaşamadığını gördük. İkinci oyunda ise program hata verdiğinden 20 dakika boyunca oynadığımız CoD esnasında her 5 dakikada bir ısı ölçümü yaptık ve performans değişiminin olup olmadığını oynayarak test ettik. Toplamda 40 dakika süren testin ardından, telefonumuz 38 derece sıcaklığı ile hem önemli derecede ısınmadı hem de ısınmadan kaynaklı bir performans düşüşü yaşatmadı.

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Huawei Nova 5T ısınma sorunu ve throttling hakkında

Bu konuyla ilgili böyle bir durumun ortaya çıkma sebebi çok yüksek ihtimalle Android’de yer alan CPU Thorttling Test isimli uygulamada gösterdiği performans. Zira bu uygulamanın Yardım/Yönlendirmeler bölümünde de Huawei P10 cihazı örnek gösterilerek ilginç bir şekilde P10 işlemcisinin 1 çekirdeğinde periyodik olarak böyle bir sorun görülebildiği yazıyor. Ancak iş gerçek kullanım testine yani oyunlara geldiğinde, uygulamada görünen bu sorun bir sorun teşkil etmiyor ve cihazın performansı düşmüyor.