Huawei nova 5i özellikleri ortaya çıktı!

Zor zamanlar geçiren Çinli teknoloji devi Huawei‘nin yeni orta seviye akıllı telefonu Huawei nova 5i temel özellikleriyle Geekbench testinde görüldü.

İlginizi çekebilir: Huawei P30 Pro için kamera güncellemesi geldi

Huawei nova 5i özellikleri

Test sonuçlarında GLK-LX3 (6 GB RAM) ve GLK-LX2 (4 GB RAM) kod adlarıyla geçen 64 GB dahili hafızalı Nova 5i‘nin iki farklı varyasyonuyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Full HD+ (2310 x 1080 piksel) çözünürlüğündeki bir ekrana sahip olan telefon, Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

Cihaz Çinli üreticinin diğer orta segment akıllı telefonlarından farklı olarak Kirin 710 işlemcisini kullanmayacak. Nova 5i‘de Kirin yerine Qualcomm‘un orta-üst düzeydeki en iddialı işlemcilerinden biri olan Snapdragon 710‘a yer verilmiş. 10 nanometre teknolojisiyle üretilen işlemci her biri 1.71 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekten oluşuyor.

Bu işlemciye Adreno 616 grafik birimi de destek veriyor. Nova 5i, Geekbench testinde tek çekirdekte 1516, çoklu çekirdekte ise 5193 skorunu almayı başarmış.