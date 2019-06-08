Huawei P30 Pro için kamera güncellemesi geldi

Huawei, yaşadığı problemlere rağmen hali hazırdaki kullanıcıları ile ilgilenmeye devam ediyor. Şirket, P30 Pro için kamerasının görüntü kalitesini iyileştirmeye odaklanan bir güncelleme yayınladı.

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316 MB boyutunda olan bu güncelleme ile P30 Pro kamera performansı daha iyi bir noktaya getiriyor. Cihazda fotoğraf kalitesi iyileştirildi ve renklerin daha doğal ve orijinal tonlara yakın görünmesi sağlandı. Bu sayede telefonun renk sıcaklığını ve HDR algoritmasında yaptığı değişiklik ile gerçekçi görünüm yakalandı.

Güncelleme (9.1.0.161), Google güvenlik eki, yüz kilidi geliştirmeleri ve canlı duvar kağıdı kullanırken kilit ekranda bildirimlerin görüntülenmesiyle ilgili hataları ortadan kaldıran düzeltmeler içeriyor.

P30 Pro için söz konusu güncelleme, ülkemize gelmesi biraz zaman alacak. Huawei, her şeye rağmen mevcut cihazlara yazılım güncellemeleri sağlaması kullanıcıların yüzünü güldürüyor.