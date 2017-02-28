Huawei’nin P10 Modeli Kamerası ile İlgiyi Üzerine Çekiyor

Huawei’nin fotoğraf dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olan Leica ile işbirliği P10 modeli ile kullanıcıları kendine çekmeye devam ediyor.

Huawei P10’da ayrıca renk konusunda dünya lideri olan Pantone Color Institute ile yapılan iş birliği ile başka telefonda olmayan hiper elmas kesim kasar için özel olarak geliştirilien çeşitli renk seçenekleri piyasaya sunuuyor. P10 ve P10 Plus modellerinde ayrıca Süper Şarj özelliği bulunuyor. Sanatsal bir stüdyonun tüm gereçlerini cebe getiren telefonda stüdyo tarzı ışıklandırma ve 3D yüz tanıma teknolojisi sayesinde fotoğraflarda en iyi sonuç elde ediliyor.

Telefonların ceramic white, dazzling gold, prestige gold, graphite black, rose gold ve mystic silver renk çeşitleri bulunuyor. Yuvarlak hatlara sahip olan telefonlar minimalistik tasarımlarıyla gerçekten şık gözüküyor.

Telefonun 3D yüz tanıma özelliği selfielerde çok işe yarayacak gibi duruyor. 190’dan fazla tanımlama bileşenini kullanan sistem mükemmel bir şekilde çalışıyor. Arka tarafta yer alan 12 megapiksel RGB ve 20 megapiksel monokrom sayesinde ayrıntılı çekimler yapmak mümkün. 2.0 Pro Editionda yer alan SUMMILUX-H Leica mercekler f/1.8 diyafram açıklığı ile düşük ışıkta bile düzgün ve doğru çekimler yapabiliyor.