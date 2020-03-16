Müzik
Huawei Müzik Servisleri Avrupa’da kullanıma açıldı
Bildiğimiz üzere Google ile yaşanılan sıkıntılardan dolayı Huawei; Google’a ve Google servislerine daha fazla bel bağlamak istemiyor. Çinli dev üretici Huawei, kendisine uygulanan ambargoların etkilerini azaltmak için elinden geleni yapıyor. Şirketin bu amaçla yaptığı son hamlesi ise Avrupa’da Huawei Müzik Servisleri’ni yayına almak oldu.
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Huawei Müzik Servisleri diğer rakipleriyle baş edebilecek mi
Verilen bilgilere göre Huawei Müzik, birçok dil seçeneğini şimdiden destekliyor. Fakat dil desteği şimdilik başlı başına yeterli bir özellik değil. Huawei Müzik’in Spotify, Tidal, Deezer gibi rakipleriyle mücadele edebilmesi için; içerik olarak da benzer bir çeşitliliği ve seviyeyi yakalaması gerekiyor. İlk olarak 2018’de duyurulan Huawei Müzik; bugünden itibaren Avrupa’da aktif kullanıma da açıldı. Bu sayede Huawei, Google’a karşı bağımsızlık mücadelesinde bir adım daha atmış oldu. Böylece kendisine daha başka ambargolar uygulanmaya çalışılacak olsa bile Huawei, kendi kullanıcılarına, kendi servisleri üzerinden müzik dinleme olanağı sunabilecek.
Huawei ve Honor kullanıcıları bu uygulamadan yararlanabilecek; hatta isterlerse diğer Android cihaz kullanıcıları da bu uygulamayı Huawei Müzik Resmi Sitesi üzerinden indirip; cihazlarına kurabilecekler.
Huawei Müzik Servisleri için ücretler ne kadar
Huawei Müzik Servislerinin uygulama özellikleri olarak diğer rakiplerinden bir eksiği olmamakla beraber; parti modu, kişiye özel arayüz tasarımı gibi ek seçenekler de mevcut. Diğer müzik servislerinde olduğu gibi kendi listenizi oluşturabilir, müziklerinizi kaydedip çevrimdışı olarak dinleyebilir, listelerinizi paylaşabilirsiniz. Huawei Müzik’in Avrupa’da şuandaki güncel fiyatı aylık 9.99 Euro. Ülkemizde ne zaman kullanıma açık olacağı ve fiyatının ne olacağı henüz belli değil fakat biz Huawei Müzik’in ülkemizle ilgili bir atılım yapmak için çok da gecikeceğini düşünmüyoruz. Bu konuda bir bilgi gelirse sizlerle paylaşıyor olacağız.
Aksesuar
Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı
Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı. Sony’nin 2019 yılında WH1000XM3 modelini incelediğimiz ve bu yıl dördüncüsü çıkacak olan amiral gemisi bluetooth kulaklık modeliyle ilgili bakalım neler biliyoruz.
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Noise Cancelling teknolojileriyle kulaklık piyasası bir zamanlar Bose tarafından domine edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda ise Sony, WH1000XM serileri ile gürültü engelleme teknolojilerini bir üst boyuta taşıdı ve Bose’un tahtını elinden aldı.
Sony WH1000XM4 ne zaman piyasaya çıkacak?
Sızıntılara göre kulaklığın Eylül ayında IFA’da tanıtılması ve akabinde satışına başlanılması bekleniyor; tıpkı geçen sene serinin 3. modelinde olduğu gibi. Yine sızıntılara göre kulaklığın yurt dışı satış fiyatıyla ilgili tahminler ürünün 350 Dolar civarlarında bir fiyat etiketiyle satılacağı yönünde.
Kulaklık bu sene hangi yeniliklerle gelecek?
Serinin son iki modelinde radikal bir değişiklikle karşılaşmadık; büyük ihtimalle yeni modelde de aynı durumu gözlemleyeceğiz. Son 2 modelde Sony, tasarımdan çok teknik geliştirmelere öncelik vermişti ve üçüncü modelde piyasadaki en iyi gürültü önleme mekanizmasını kullanıcılara sunmuşlardı. Öyle ki kulaklığı takıp; gürültü engelleme sistemini aktif hale getirdiğinizde sizi dış ortamdan tamamen soyutlayan bir deneyimle karşı karşıya kalıyordunuz. Ayrıca gürültü engelleme teknolojisinin, tercihlerinize göre Sony’nin kulaklık için yayınladığı aplikasyondan anlık olarak modifiye edilebilmesi de Sony’i bir adım daha öne taşıyordu. Eğer bu sene Bluetooth 5.0 desteğini de sağlayabilirse üst segment bluetooth kulaklık kategorisinde pazarı tıpkı geçen sene olduğu gibi domine edebilir diye tahmin ediyoruz. Tasarım olarak ise hala güncelliğini koruyan şık bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyoruz. Bizce Sony tasarımda değişiklik yapmayacaktır; hatta sızıntılar da bu tahminimizi neredeyse doğruluyor.
Sony WH1000XM3 bluetooth kulaklık modeliyle ilgili incelememizi izlemek için: Gürültü engelleme kralları! | Sony WH-1000XM3 ve WF-1000XM3
Giyilebilir Teknoloji
Philips, sporculara özel kulaklıklarını satışa sundu!
Philips, kablosuz, kulak üstü ve kulak içi kullanıma uygun sporculara özel kulaklık modellerini piyasaya sürdü. Philips, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansmanda yeni spor serisi SH402 kulak üstü, SN503 kulak içi ST702 true wireless modellerini tanıttı.
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Philips Spor kulaklık serisi; sporcuların performanslarını artırarak daha doğru ve daha uzun antrenman yapabilmeleri için gereken tüm özelliklere sahip.
SN503 – Dünyanın önde gelen sağlık uygulamalarıyla uyumlu!
SN503, kusursuz ses özelliğinin yanı sıra; Apple Health Kit, Google Fit, Runkeeper, Pola Beat, Runtatstic, Codoon ve Endomondo gibi dünyanın önde gelen uygulamalarıyla da uyumlu çalışıyor. En küçük kulak içi kalp atışını dahi algılayan hızlı monitöre sahip. Ekrana bakmadan gerçek zamanlı sesli geri bildirim veren ürün; 6 saat dayanıklı, su geçirmez ve 15 dakikada şarj edilerek bir saat antrenman sağlama özelliğiyle piyasaya sürüldü.
Kulak içine kusursuz uyum sağlayan değiştirilebilir yumuşak, güvenli ve konfor sağlayan üç başlık bulunuyor. Daha net ses ve daha iyi bas ayarı, kusursuz ses yalıtımı sunan kulaklığımız aynı zamanda Bluetooth cihazlarla da otomatik entegre olan akıllı eşleştirme teknolojisine sahip. 6 mm neodimyum akustik sürücüler bulunan SN503 modelinde net ses için üzerinde bulunan dahili mikrofonda eko oluşması önlenebiliyor.
6 saatlik kesintisiz müzik performansı sunan giyilebilir cihazımızda IPX5 suya ve tere karşı dayanıklılık sertifikası da konumlandırılmış.
ST702 – Philips kulaklıklar, kendini temizleyebiliyor!
Hareket halindeki kişinin kulaklığının ıslanmasından daha doğal bir şey yok elbette. ST702, IPX5 standart su yalıtımı özelliği ve kılıfıyla hem temizliyor hem de şarj ediyor. Tek bir şarjla 6 saat, kılıfla 18 saate kadar çalma süresi yakalamak mümkün.
UV temizle özelliği sayesinde tam kablosuz kulaklık, kılıfta kendini temizleyebiliyor. IPX5 suya ve tere karşı dayanıklılık sunan kulaklığımız ayrıca, taşınabilir şarj kutusuyla ekstra şarja da ihtiyaç duymuyor. Bir kerelik şarjla 6 saat kesintisiz kullanım vadeden kulaklığımız bu sayede 18 saatlik performans sunabiliyor. Hızlı şarj özeliğiyle de 15 dakika şarjla 1,5 saat ekstra performans da verebiliyor.
6 mm’lik neodimyum sürücülere sahip hoparlörler barındıran cihazımızda, içerisindeki donanımla mükemmel ses kalitesi ve daha belirgin baslar yaratabiliyor. Bluetooth cihazlarla, otomatik bağlanabilirlik özelliklerine sahip ST702’de gelen aramalar kulaklık üzerinden kontrol edilebiliyor.
Kulaklığın üzerinde bulunan lastikler sayesinde güvenli ve konforlu kullanım vadediyor. Mükemmel kulaklık içi uyum amacıyla farklı boyutlarda, değiştirilebilen 3 adet başlık bulunuyor. Gürültü önleyici teknolojiler sunan kulaklık, üst düzey ses yalıtımı oluşturabiliyor.
SH402 –Kalabalıkta spor yapanlar için tasarlandı!
Kablosuz kulak üstü kulaklıklar; ses yalıtımı, uzun süre performans gösterebilmesi ve ses kalitesiyle kalabalıkta spor yapanlar için vazgeçilmezlerde en üst sıralarda. SH402 tüm bu özellikleriyle kullanıcılarına gerçek serinliği vaad ediyor. Aynı zamanda IPX4 özelliği sayesinde su sıçramasına ve tere dayanıklı.
20 saat dinleme süresi sunan kulaklık, içerisinde bulunan yapı sayesinde kulaklarınızı hiçbir şekilde terletmiyor. IPX4 su sıçramasına ve tere karşı dayanıklılıkla birlikte, cihaz herhangi bir hasar da almıyor.
40mm neodimyum akustik sürücülere sahip SH402 modelinde pasif gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, üst düzey bas ve ayrıntılı ses sunabiliyor. Bunların dışında, yankı giderme ve Bluetooth cihazlarla otomatik entegrasyon da cihazımıza dahil edilmiş durumda.
Müzik
Samsung Galaxy Buds+ tasarımı ortaya çıktı
Samsung Galaxy Buds+ tasarımı ortaya çıktı. Samsung, çok sayıda kullanıcıya sahip olan Samsung Galaxy Buds‘ın geliştirilmiş versiyonu olan Samsung Galaxy Buds+ modelini, önümüzdeki ay yapılacak olan Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor.
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Samsung Galaxy Buds+, çok büyük olmasa da belli değişikliklerle geliyor. Renk seçeneği olarak siyah, açık mavi ve beyaz renklerle çıkacak olan Samsung Galaxy Buds+, sızan resimlere göre tasarım itibariyle Samsung Galaxy Budsla çok benzer gözüküyor. Ancak yeni modelde led ışığın altında henüz ne amaçla kullanılacağını bilmediğimiz bir fiziksel buton bulunmakta. Samsung Galaxy Buds+ ile Samsung‘un, pil kapasitesinde %50 artış getirmesi bekleniyor. Bu büyüme de tek şarjda pil ömrünün 6 saatten 12 saate kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Bu gelişmeler dışında ses kalitesinde de çok dramatik olmasa da belli bir seviyede artış bekleniyor. Aktif gürültü önleme teknolojisi ise, her ne kadar daha öncesinde gelebilir dense de Galaxy Buds+ ile beraber gelmeyecek.
Beklentiye göre, Samsung Galaxy Buds+, 11 Şubat‘ta, Samsung’un iddialı telefonları Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip ile beraber satışa sunulacak. Kulaklığın fiyatı için olan beklenti ise, önceki modelin %50 fazlası. Bu da yaklaşık 195 dolarlık bir fiyat etiketi anlamına geliyor.