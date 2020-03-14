Huawei P40 serisinin fiyatları sızdırıldı!

Yeni bir Huawei telefonu Çin‘in TENAA ajansına doğru yola çıktı ve temel özelliklerini ortaya koydu. Elimizde maalesef cihazın resmi bulunmuyor. Ancak ayrıntılı bir şekilde özelliklerin bulunması bize net bir resim veriyor.

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Huawei AQM-AL10 kodlu telefonun özellikleri neler olacak?

Huawei AQM-AL10 model numarasını taşıyan telefon, FHD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüğe ve 16 MP selfie kamerasına sahip. Cihazın ekran boyutu 6.3 inç olacak ve ekran panel tipi olarak OLED kullanacak. Cihazın yonga seti hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak muhtemelen Huawei, şirket içi Kirin çözümlerinden biri ile birlikte çalışan bir yonga seti kullanacaktır.

Huawei AQM-AL10, 2.27 GHz hızında sekiz çekirdekli bir CPU‘ya sahip. RAM konusunda ise 6 GB ile 8 GB modelleri bulunacak. Depolama tarafında da Huawei‘nin tescilli NM hafıza kartı ile genişletilebilir bir alan sunacak. Taban depolama alanı 128 GB ve 256 GB arasında değişecek. Telefon iki adet 8 MP kamera ve bir adet 2 MP değerinde makro kamerası ile birlikte 48 MP‘lik bir ana kamera ile birlikte gelecek.

Cihazın ağırlığı 163 g iken boyutları 154.7 x 73.2 x 7.75 mm‘dir. Listeye göre telefon Android 9 ile çıkacak ancak bu büyük olasılıkla cihazın duyurulduğu zaman bu değişecektir. Huawei AQM-AL10, pil olarak 3900 mAh kapasiteye ve 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.