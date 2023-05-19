Geçtiğimiz gün ana vatanı Çin’de bir etkinlik düzenleyen Huawei, iPad Air ve Galaxy Tab S serisine rakip olan MatePad Air tabletini tanıttı. Ekran oranıyla sektörde bir ilke imza atan cihaz, sunduğu üst seviye donanım özellikleri ve devasa bataryasıyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdi iPad Air düşünsün!

MatePad Air Gücüyle Rakiplerine Gözdağı Veriyor!

Yepyeni MatePad Air oldukça şık bir görünüme sahip. Tablet sektöründe 3:2 ekran boyutuna sahip ilk cihaz olmasıyla dikkat çeken MatePad Air, pürüzsüz bir arayüz deneyimi için Huawei’nin 144Hz‘lik ultra yüksek yenileme hızını destekliyor. IPS LCD panele sahip ekranın 11.5 inç büyüklüğünde ve 2.8K çözünürlüğünde olduğunu söyleyelim.

Cihaz, aynı zamanda HDR Vivid tarafından onaylanan dünyanın ilk tableti unvanına da sahip. Bu sayede Huawei’nin yeni canavarı daha gerçekçi renk üretimi ve sürükleyici bir ekran deneyimi vadediyor. Bu da MatePad Air’ı içerik tüketmek için en iyi tablet seçeneklerinden biri haline getiriyor.

Huawei MatePad Air, yenilikçi bir tasarımına sahip ve beyaz, mor, mavi ve yeşil olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. Bu cihaz da iPad Air gibi daha çok gençlere hitap ediyor ve canlı renk seçenekleriyle bizleri karşılıyor. Cihaz 508 gram ağırlığında ve 6,4 mm kalınlığında. Bu sayede MatePad Air hafif ve kullanışlı hissettiriyor.

MatePad Air, Qualcomm’un 2021 yılındaki amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 888 ile geliyor. Bu sayede istediğiniz her oyunu yüksek ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Bellek konusunda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı seçenek varken, dahili depolama konusunda ise 128 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

Huawei MatePad Air, devasa diyebileceğimiz 8.300mAh boyutlu bir pil ile donatılmış ve 40W kablolu şarjı destekliyor. MatePad Air bir LTE modem, 8MP ön kamera ve 13MP arka kamera ile birlikte geliyor. Huawei MatePad Air’in ses sistemi dört hoparlör ve dört mikrofon içeriyor.

Tablette, Huawei’in baz istasyonu düzeyindeki anten teknolojisi, sayesinde bağlantı konusunda asla sorun yaşamıyorsunuz ve farklı senaryolarda sinyal gücü bu yeni antenler sayesinde her zaman yükek oluyor.

Huawei MatePad Air’e eşlik eden bir kalem ve klavye aksesuarı da bulunuyor. Ancak bu aksesuarlar ayrı olarak satılıyor. MatePad Air Çin’de 8GB + 128GB modeli için 412 dolar ve 12GB + 512GB modeli için 639 dolar fiyat etiketine sahip. Cihazın küresel pazarda satılıp satılmayağı ise şimdilik belirsiz.

Huawei’nin yeni tableti gerçekten de iPad Air ve Galaxy Tab S8 gibi rakiplerine gözdağı veriyor. Fiyat konusunda da rakiplerine göre daha avantajlı bir durumda olan cihaz ülkemizde yok satabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MatePad Air başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!