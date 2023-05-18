Ocak ayında, yaklaşmakta olan Xiaomi Civi 3 modelinin Dimensity 8200 yonga setine sahip olacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Dimensity 8200, TSMC’nin 4nm işlemiyle üretilmiş bir 5G SoC’dir ve Redmi K60e, Vivo V27 Pro ve Vivo S16 Pro gibi akıllı telefonlara güç sağlar. Xiaomi, Civi 3’ün Dimensity 8200’nin özel bir versiyonu olan Dimensity 8200 Ultra yonga seti ile donatılacağını doğruladı.

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Şu anda marka, bu özel çiple ilgili ayrıntıları paylaşmadı. Genel olarak, Dimensity 8200, 3,1 GHz’e kadar saat hızına sahip bir Cortex-A78 çekirdeği, 2,85 GHz’e kadar saat hızına sahip üç Cortex-A78 çekirdeği ve 2,0 GHz’e kadar saat hızına sahip dört Cortex-A55 çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip. Ayrıca, bir Mali-G610 MC6 grafik işlemcisi bulunuyor. Dimensity 8200, 17 Gbps’ye kadar hızlarla 5G bağlantısını destekler ve Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi özellikleri de destekliyor

Önceki raporlar, yaklaşmakta olan Civi 3 akıllı telefonunun, selefi Civi 2’yi anımsatan kavisli kenarlara sahip 6,55 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olacağını belirtmişti. Ön tarafta, kullanıcılar 32 megapiksel çift kamera kurulumu bekleyebilirler. Cihazın arkasında, Sony IMX800 serisinden olağanüstü görüntüleme yetenekleriyle tanınan bir birincil kamera bulunacak.

Dimensity 8200-Ultra yonga seti tarafından desteklenen Civi 3’ün etkileyici performans ve verimlilik sunması bekleniyor. Geniş bellek seçenekleri arasında 12 GB’a kadar RAM ve cömert 512 GB dahili depolama yer alması bekleniyor. Hızlı şarj meraklıları için, telefonun 67W hızlı şarjı desteklediği ve hızlı ve kolay pil ikmali sağladığı belirtilmiş.

Heyecan verici bir gelişme olarak, yakın tarihli bir Weibo gönderisi, Civi 3’ün Disney ile işbirliği içinde özel bir sürüme sahip olacağını ve akıllı telefon serisine benzersizlik ve çekicilik katacağını açıkladı.