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HarmonyOS TÜRKİYE’DE! | Huawei MatePad 11 Kutu Açılışı!
HarmonyOS ile gelen ilk cihaz Huawei MatePad 11 kutu açılışı ile karşınızdayız. Huawei’nin MatePad 11 destekli tabletine ek olarak klavye ve M Pencil’ın da ilk bakışını bu videoda gerçekleştiriyoruz.
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Aksesuar
Huawei FreeBuds 4 incelemesi | Kişiye özel gürültü engelleme!
Huawei popüler ürün ailesi FreeBuds’ı da yenilikler ile geliştirmeye devam ediyor. Üstün performansıyla dikkat çeken FreeBuds Pro ve FreeBuds Studio ardından klasik FreeBuds modelini de güncelleyen Huawei, dikkat çekici özellikler kazandırmayı başarmış.
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İçindekiler
Huawei FreeBuds 4 incelemesi | Kişiye özel gürültü engelleme!
Huawei FreeBuds 4 Tasarımı
Tasarımsal olarak FreeBuds 3’e fazlasıyla benzese de yeni model daha kompakt yapıda geliyor. 38 gram ağırlığındaki şarj kutusu 58 mm çapında geliyor. Yani bir önceki nesle göre daha küçük ve daha hafif yapıda.
Kulaklıklar ise 41,4 mm uzunluğunda ve 4,1 gram gibi oldukça hafif yapılmış. Gerçekten taktığınızda sert yapısı dışında hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bir diğer yandan Freebuds Pro ile dikkat çeken Silver Frost rengi de oldukça dikkat çekici olmuş. Tabiki klasik severler için beyaz rengi de mevcut.
Kişiye Özel Gürültü Engelleme
FreeBuds 3’te ayarlanabilir bir gürültü engelleme vardı hatırlarsınız. FreeBuds 4’te bu yapay zekaya devredilerek kulak yapınıza en uygun hale kendisi otomatik olarak geliyor. Bu sayede herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece Genel ve Sıcak adındaki iki gürültü engelleme sistemi arasında seçim yapabilirsiniz. Genel tam bir gürültü engelleme yaparken Sıcak ise ofis ve ev gibi daha sahin ortamlardaki klima, fan sesi gibi sesleri absorbe edebiliyor. Maksimum seviyede 25 dB’e kadar sesleri kesebiliyor.
Yüksek Çözünürlüklü Ses TWS İle Buluştu!
Biliyorsunuz. Yüksek Çözünürlüklü Ses dediğimiz olgu kablolu ve kafa üstü dediğimiz kablolu kulaklıklarda sıklıkla gördüğümüz bir teknoloji. Bunu TWS modellere getiren ise sadece birkaç kulaklık var. FreeBuds 4 ise bunu en uygun fiyat etiketiyle ve en yüksek şekilde yapabilen bir model olmayı başarıyor.
Bluetooth ayarlarından ya da AI Life üzerinden Bas veya tiz ağırlıklı tarzınıza uygun sesi seçebilir, 14,3 mm gibi bir TWS adına gerçekten büyük LCP sürücüler ile ciddi oranda kaliteli sesi hissedebilirsiniz. Bir kulaklığı diğerlerinden ayıran bir diğer detay ise elbette frekans değerleri. Genellikle 20 Hz -20 kHz arasında olan bu değerler FreeBuds 4 söz konusu olunca 2 Hz – 40 kHz seviyesine çıkarılmış. Bu da şarkı ya da dinlediğiniz herhangi bir içerikteki tüm sesleri aktarabilen özel bir kulaklık olduğunu net gösteriyor.
Ayrıca 48 kHz seviyesinde de HD ses kaydı imkanı bulunuyor. Yani sesiniz karşıya başarılı bir gürültü engelleme eşliğinde mekanik olmadan net ve kaliteli olarak aktarılıyor. Yaptığım testlerde tüm arkadaşlarım kulaklıkla değil, telefonla direkt olarak konuşuyorum sandılar. Bu da bu kaliteyi doğruluyor 🙂 Bir diğer yandan farkındalık modunda çevredeki sesi de size bu kalitede sunduğu için çevre seslerini de size sorunsuz aktarıyor. Hatta bu durumda “Ben gürültüyü değil, konuştuğum kişiyi duymak istiyorum” derseniz de dış sesleri keserek sadece konuşan kişiyi aktarabiliyor.
HarmonyOS Uyumlu Kulaklık
HarmonyOS global olarak yayılmaya başlıyor. Ve özelliklerini sizlere farklı videolarda aktardık. Buradaki en büyük etkisi ise çoklu cihaz bağlantısı. Şu anda ülkemizdeki kullanım imkanı ise tablette ya da laptopta film izlerken telefonunuza gelen aramayı kulaklığı çıkarmak ya da bluetooth cihazlar arasında geçiş yapmadan kullanabilmek. Yani siz dizinizi izlerken gelen aramayı kabul ederek anında telefondan konuşmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii bunu ben Mate 40 Pro, MatePad Pro ve MateBook X Pro arasında deneyimledim.
Oyuncular ise HarmonyOS nimetlerinden de faydalanacaklar. Normal oyun modunda 150 ms’ye kadar düşük gecikmede kullanabilirsiniz. HarmonyOS’ta ise 90ms’ye kadar inebiliyor. Bu da FreeBuds 4’ü bir oyuncu kulaklığına da dönüştürüyor.
Kullanım ve Batarya Değerleri
Bir kablosuz kulaklıkların önemli aşamalarından biri de batarya ömrü. FreeBuds 4 kutu dahil maksimum 22 saate varan toplam oynatma süresi sağlarken, ANC açık olarak 14 saate varan süre sağlıyor. Tam dolu kulaklıklar ise 4 saate varan kullanım sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde ise 15 dakikalık şarj ile 2,5 saate varan kullanım sağlıyor.
Genel Değerlendirme
Genel olarak baktığımızda zaten FreeBuds 3 gerçekten iyi bir kulaklık. Silikonlu değil de açık tasarım kulaklık arayanlar satın aldı ve severek kullanıyor. FreeBuds 4 ise bu seviyeyi daha yukarı çıkarmayı başarıyor. Keyifli müzik, size özel gürültü engelleme ile daha rahat ve uzun kullanım ile gelen FreeBuds 4, bazıları için yüksek fiyatına rağmen rakiplerinin önüne geçmeyi başarmış. Açık tasarımlı bir TWS arıyorsanız eğer, benim denediğim FreeBuds 4’ten iyi bir kulaklık şu anda bulunmadığını da söyleyeyim. Tebirkler Huawei. FreeBuds Pro’nun yenilenen versiyonunu daha da heyecanlı beklemeye başladım 🙂
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Oyun
PES 2021’de İNGİLTERE vs. DANİMARKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K TV P725
TCL 4K TV P725 ile TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
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PES 2021’de İNGİLTERE vs. DANİMARKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K TV P725
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
Ağustos ayında raflarda olacak TCL 4K TV P725 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/in/en/tvs/p725
Turnuvanın yarı final maçında Aydoğan ve Farih kozlarını paylaştı. TCL 4K TV P725 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
TCL markalı televizyonlar Google LLc. sertifikası ile Android TV lisanslı olarak geliyor. Bu sayede hem televizyondaki Android 11 işletim sistemine hem de yüklü ve lisanslı olarak gelen Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube gibi servislere de güncelleme desteği devamlı olarak verileceğinin garantisini almış olacaksınız. Bir diğer yandan Android kanadındaki en önemli detaylardan biri olan güvenlik güncellemeleri de TCL televizyonunuzu hem güncel hem de güvenli olarak kullanmanızı sağlayacak.
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “#XXXXX” örneğinde olduğu gibi Google’ın hizmeti olan şekilde yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 İncelemesi | Orta Segmentte Elegant Tasarım!
OPPO ülkemizde yaptığı yatırımlarla yerli üretime hız kesmeden devam ediyor. Yerli üretim telefonların arasında şık tasarımıyla dikkat çeken modelin detaylı incelemesi ile sizlerle birlikteyiz.
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OPPO’nun tasarım kısmında en başarılı markalardan birisi olduğu aşikar. Üst segment telefonlarıın haricinde orta segmentte hatta giriş segmentinde bile tasarım konusunda çok başarılı telefonlar çıkartıyorlar. Burada da OPPO A74 modelinde çok şık bir tasarım bizleri karşılıyor. İki farklı ile renk ile gelen A74 renk geçişleriyle estetik tasarım anlayışına şıklık katmış. 160mm x 73.8mm x 8mm ince yapısı sayesinde de elde tutuşu rahat olan model 175gram ağırlığıyla da sizi yormuyor.
Orta seviye telefonlarda da artık standart olarak görmeye başladığımız AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın büyüklüğü ise 6.43 inç. FHD+ çözünürlük ile gelen model 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca 430 nit normal 800 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekran çerçevelerinin de görece az olması sebebiyle %84.4 ekran gövde oranı sunuyor.
Performans konusunda Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisiyle birlikte Adreno 610 GPU eşlik ediyor. 4GB RAM / 128GB Hafıza seçenekleri bulunan telefonun hafızasını dilerseniz 256GB’ye kadar arttırılabiliyorsunuz. Kutudan Android 11 ColorOS 11.1 ile çıkan telefonda dikkat çekici bir özellik olarak RAM arttırma özelliği bulunuyor. Depolama alanından alacağı maksimum 3GB (1GB-2GB-3GB kademeleri var) ile 7GB RAM’e sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede günlük kullanımda daha rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Kamera tarafında her OPPO telefon gibi A74’te iyi işler başarıyor diyebiliriz. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerinde, ikinci kamerası 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamerası, üçüncü kamera ise2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip bir derinlik algılayıcı sensör/kamera işlevi görüyor. Bu kameralar ile 1080p/30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip in kamera bulunuyor.
Batarya tarafı OPPO A74’ün en güçlü olduğu özelliği olarak karşımıza çıkıyor. 5000 mAh büyüklüğünde bir pili içerisinde bulunduran model 33W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj destekliyor. Normal kullanımda iki günlük bir pil ömrü vadeden telefon yoğun kullanımda ise bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ayrıca 30 dakikada %54 dolum yapabiliyor. Bu sayede kısa süre içerisinde gününüzü kurtaracak bir pil ömrünüz oluyor.
Ses konusunda mono hoparlör sunan modelin ses seviyesi iyi olsa da sesin temiz ve berrak gelmesi konusunda eksiklikleri bulunuyor. Buna ek olarak 3.5mm kulaklık girişini de bulundurmasıyla sizde kendi kulaklığınız ile bu telefonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca kutu içerisinden kendi kulaklığının çıkması da OPPO A74’ün artı yönlerinden bir tanesi.
WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını içerisinde bulunduran A74, günümüz teknolojilerini karşılayabiliyor. Yükleme ve indirme işlemlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabiliyorken bluetooth bağlantısını da kesintisiz sürdürebiliyor. Herhangi bir bluetooth bağlantısına sahip cihaza rahatlıkla bağlanabiliyor. Bluetooth kulaklıklarda da ufak bir gecikme olsa da rahatsız edici bir durum olmadığını söylemek mümkün.
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