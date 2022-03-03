HUAWEI MateBook D15 R5 | Üretkenlik ve Mobilitenin Yeni Üyesi

HUAWEI MateBook D15 R5, serinin klasik görünümünü korumayı başarıyor. Ayrıca içinde yepyeni bir donanım barındırıyor. AMD Ryzen 5 5500U işlemci ve HUAWEI Share tarafından desteklenen tüm senaryo bağlantılarına kadar ince ve hafif güç merkezi, profesyoneller için yepyeni akıllı üretkenlik deneyimi sunmayı başarıyor.

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HUAWEI MateBook D15 R5, formdan ve işlevden ödün vermeden MateBook Serisi’nin zarif görünümünü korumayı başarıyor. Minimalist, alüminyum metalik gövdeden eğimli yumuşak kıvrımlı kenarlara kadar, tasarımındaki her detay belli bir amaç doğrultusunda geliştirildiğini gösteriyor.

HUAWEI, akıllı telefonun dokunmatik kontrol sensöründen ilham alan, HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey tasarımını daha tutarlı bir his ve kontrol deneyimi sunan çok geniş tıklanabilir alana sahip HUAWEI MateBook D15 R5’e de dahil etmeyi başarmış. Ayrıca HUAWEI hem duyu hem de dokunma konusunda gerçekten entegre çok işlevli bir deneyim için HUAWEI Share alanını dokunmatik yüzeye yerleştirdi. Bu özellikler bir araya geldiğinde kullanıcıların dizüstü bilgisayarla yüksek üretkenlik elde etmelerine yardımcı oluyor.

Daha Kolay ve Akıllı Bağlantı

HUAWEI MateBook D15 R5, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncellediğini duyurdu. Yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlamayı başarıyor.

MateBook D15 R5 bağlantı noktaları arasında ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakı da bulunuyor.

Göz Kamaştırıcı FullView

HUAWEI MateBook D15 R5, ince çerçeve ve yüzde 87’lik yüksek ekran – gövde oranıyla sektör lideri olamyı başaran FullView ekrana sahip. Bu tasarım yalnızca dizüstü bilgisayar kullanıcılarına daha geniş bir görüntüleme alanı sağlamanın haricinde kesintisiz ve sürükleyici bir deneyim de sunuyor.

HUAWEI MateBook D15 R5’in diğer bir ayırt edici özelliği ise kullanıcıların HUAWEI MateBook Serisi’nden beklediği ince profili ve hafifliği olarak karşılıyor. FullView Ekran sayesinde HUAWEI MateBook D15 R5, 16,9 mm inceliğe ve 1,63 kg ağırlığa ve 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. MateBook D15 R5, her zaman hareket halinde çalışan profesyoneller için tasarlanmış yüksek taşınabilirliği sunuyor.

Yeni nesil HUAWEI MateBook D15 R5, gelişmiş performansı, verimliliği, yeni akıllı ısı yayma sistemi, HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey tasarımı ve Çoklu Ekran İş Birliği özellikleriyle çalışan profesyoneller için Mobil Üretkenlik 3.0 çağında ben buradayım diyor.

Başarılı Pil Özellikleri

HUAWEI MateBook D15 R5, 42 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemeyi mümkün kılıyor. HUAWEI MateBook D15 R5, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilen 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

Yenilenen HUAWEI MateBook D15 R5, AF30 Mouse, Swift Sırt Çantası ve AX3 Dual Core router hediyeleri dahil olarak 10.499 TL fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Kullanıcılar, Huawei Online Mağaza’dan bu ürüne özel 1000 TL’lik kupon fırsatı da yakalayabiliyorlar. MateBook D15 R5 ile birlikte MateView GT 34 inç veya MatePad 11’den birini satın alanlara ayrıca sepette yüzde 10 indirim uygulanıyor.

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