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ÖZEL SOĞUTMALI OYUNCU TELEFONU! | NUBIA Redmagic 7
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Çin menşeili markalardan birisi olan NUBIA, oyunculara özel olan versiyonu Redmagic modelinin yeni serisini MWC 2022’de tüketicilerle buluşturdu. Redmagic 7 kendine has soğutma sistemi, ayrı fanları, Snapdragon 8 Gen 1 ve 165Hz ekranıyla dikkat çekiyor. Sizce de Redmagic 7 modeli çok iyi olmamış mı?
#NUBIA #Redmagic7 #MWC2022
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