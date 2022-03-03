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ÖZEL SOĞUTMALI OYUNCU TELEFONU! | NUBIA Redmagic 7

Çin menşeili markalardan birisi olan NUBIA, oyunculara özel olan versiyonu Redmagic modelinin yeni serisini MWC 2022’de tüketicilerle buluşturdu. Redmagic 7 kendine has soğutma sistemi, ayrı fanları, Snapdragon 8 Gen 1 ve 165Hz ekranıyla dikkat çekiyor. Sizce de Redmagic 7 modeli çok iyi olmamış mı?

#NUBIA #Redmagic7 #MWC2022

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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