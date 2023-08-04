Huawei, yenilenen MateBook D14 dizüstü bilgisayarını kullanıcılarla buluşturuyor. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook D14, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcılarına hitap ediyor. Bu cihaz, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar geniş bir kullanım yelpazesini sorunsuz bir şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır.

MateBook D14, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini güncelledi. HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlar arasında daha kolay iletişim sağlayan yeni özellikler ve sürükle bırak işleviyle akıllı telefondaki içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntüleme olanağı sunuyor. Ayrıca, çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinmek için de kullanılabilmesini sağlayan Multi-Screen Collaboration özelliği sayesinde cihazlar arasında sorunsuz bir geçiş yapmak mümkün oluyor.

MateBook D14, Huawei’nin Metaline anten teknolojisi sayesinde parazit önleme, duvar penetrasyon performansı ve bağlantı aralığını genişleten özelliklere sahip. Bu teknoloji, dosya indirme hızlarını %43’e kadar artırabilir ve WiFi sinyalini 270 metreye kadar alabilmektedir.

Dizüstü bilgisayarda ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre edilen FullView ekran teknolojisi, akıllı telefon tecrübesini bu kategoriye de yansıtıyor. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevelerle MateBook D14, %90’lık ekran/gövde oranına sahip olup, parlama önleyici 16:10 IPS paneli ile 1920 × 1200 çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunuyor.

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Güçlü ve dengeli performans için 12. Nesil Intel Core i5-1240P işlemci kullanan MateBook D14, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 ile gelişmiş soğutma sistemiyle donatılmıştır, bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılmıştır.

Dizüstü bilgisayar, 8 GB çift kanallı DDR4 bellek ve yüksek hızlı PCIe arabirimi ile hız avantajı sağlayarak, 512 GB SSD depolama alanı sunuyor.

Güvenlik açısından MateBook D14, güç düğmesine yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahiptir, bu sayede kullanıcılar tek bir dokunuşla cihazı açıp güvenli bir şekilde oturum açabilirler.

TÜV Rheinland sertifikalı ekran, gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltarak kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını koruyarak daha uzun süre cihazda zaman geçirmeyi sağlar.

Intel Core i5-1240P işlemcili Huawei MateBook D14 i5, 21.999 TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve vade farksız 3 taksit imkanıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuyor. MateBook D14 i5 satın alan kullanıcılar, sepet ve kupon indirimi ile birlikte 799 TL değerinde MateBook Kılıfı hediye veriliyor.