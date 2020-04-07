Akıllı Telefonlar
Huawei Mate Xs’in Türkiye satış fiyatı belirlendi!
Huawei’nin en yeni teknolojileriyle dolu katlanabilir telefonu Mate Xs, 8 Nisan 2020 tarihinde Huawei Online Mağazası’nda 29.999TL’lik fiyatıyla satışa sunulacak
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Huawei Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla gerçek bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak Mate X’te yer alan Falcon Wing tasarımı, iki modda kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunarken ekranı güçlendirmek için mükemmel bir uyum içinde çalışıyor.
Katlanmış hali ile Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında, rakipsiz iş üretkenliği ve oyun performansı için rakipsiz bir görüntüleme deneyimi sunan 8 inçlik bir tablet haline geliyor.
Huawei Mate Xs, katlanabilir form faktörü için tasarlanmış Flying Fish Fins Soğutma Sistemi içeriyor. Bu benzersiz soğutma sistemi, cihazla birlikte katlanmasına ve düzgün, etkili soğutma için tüm yüzey alanını kaplamasına izin veren mikroskobik yarıklara sahip esnek grafenden üretildi.
Özellikle, Mate Xs’in ince form faktörü için tasarlanan 5G anten sistemi, HUAWEI’nin telekomünikasyon teknolojisindeki uzmanlığını gösteriyor. Mate Xs’de yüksek hızlı, istikrarlı bağlantı sağlıyor.
Lider performans ve 5G bağlantısı
Kirin 990 5G ile güçlendirilen Huawei Mate Xs, firmanın en gelişmiş yonga setinin tüm gücünden yararlanıyor. SoC, 2,86GHz çekirdek saatinde çalışan iki süper boyutlu özel Cortex-A76 çekirdeği, iki büyük özel Cortex-A76 çekirdeği ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor.
Grafik işleme, Huawei mobil cihazlarındaki en güçlü GPU olan 16 çekirdekli Mali-G76 GPU tarafından gerçekleştiriliyor. Yapay zeka iş talepleri HUAWEI’nin Da Vinci mimarisi üzerine inşa edilen NPU tarafından destekleniyor.
Kirin 990 5G SoC, daha iyi verimlilik ve daha az ısınma ile aynı anda güçlü performans ve 5G bağlantısı sunmasını sağlayan entegre bir 5G modem içeriyor. Böylece 2G, 3G, 4G ve 5G NSA ve SA’yı destekleyen SoC, tam 5G spektrumunu ve 5G + 4G Çift SIM Kart Bekleme modunu destekleyerek dünyanın her yerindeki her şebekede çalışma garantisi veriyor.
HUAWEI’nin en iyi kamerası
HUAWEI’nin sınıfının en iyisi kamera sistemlerini seçme mirasına devam eden HUAWEI Mate Xs, gerçek bir amiral gemisi kamera sistemi ile donatıldı. Kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor. Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30X’e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda inanılmaz fotoğraflar çekmek için 204800’e kadar ISO desteği sunuyor.
HUAWEI Mate Xs, selfie kategorisinde devrim yaratarak, kullanıcıların geleneksel olarak yalnızca cihazın arkasından çekilen görüntülerde fayda sağlayacak olan dörtlü kamera sisteminden, tam olarak faydalanmasını sağlıyor. Bununla birlikte, HUAWEI Mate Xs tersine çevirerek, tüketiciler ikincil ekranı selfie çekimleri için kullanabilecekler.
Windows ile Android arasındaki sınırlar kalkıyor
Mate Xs, kenar çubuğundaki bir düğmeyle isteğe bağlı olarak açılabilen fiziksel bir kilit ile sabitlenen kat yeri sayesinde çok daha büyük bir dijital tuval haline dönüşüyor. Bu, kullanıcıların deneyimi kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmeleri için daha fazla alan sunuyor.
Katlanabilir telefon, iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan diğerine sürükleyip bırakmak kadar kolay bir şekilde aktarılıyor.
Ekranın altında bulunan bir dock, kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. İki uygulama aynı anda açık olduğunda, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlatabiliyor; bu uygulama, mevcut uygulamalardan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek gibi küçük görevlerin üstesinden gelmek için kullanılabiliyor.
Mate Xs aynı zamanda Huawei’nin Multi-screen Collaboration (Çoklu Ekran Paylaşımı) özelliğini de destekliyor. Bu özellik Windows ve Android cihazlar arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Çoklu ekran paylaşımı özelliğiyle, kullanıcılar, Mate Xs ve MateBook arasında kolayca dosya transferi yapabiliyor ve iki sistemi tek bir ekrandan kontrol edebiliyor.
Ayrıca firma tarafından Huawei Mate Xs’in Türkiye satış fiyatı da resmen açıklanmış oldu. Huawei Mate Xs, Huawei İnternet Mağazası üzerinden 29,999 TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro, Geekbench testinde göründü!
Fiyat performans odaklı ürünleriyle dikkat çeken Çin’li akıllı cihaz üreticisi Honor’un, 15 Nisan tarihinde tanıtıcağı Honor 30 Pro Geekbench testinde göründü.
EBG-AN00 model numarasıyla Geekbench veritabanında yer alan cihaz, tek çekirdek performansıyla 3.876 puan alırken çoklu çekirdek performansıyla 12.571 puan almayı başardı. Bunlara ek olarak cihazın gücünü 1.95 GHz baz frekansı bulunan Kirin 990 5G yonga setinden aldığı tahmin ediliyor. 8 GB RAM‘e saihp olduğu görülen 30 Pro modeli Android 10 işletim sistemi temelinde Magic UI 3.1 arayüzüne sahip.
Sızan bir diğer bilgi de Honor 30 serisinin kameraları ile ilgili. Söylentilere göre Honor 30 ve Honor 30 Pro ana kamera olarak 52 MP çözünürlüklü Sony IMX 700 sensörünü kullanacak. Bu lense ek olarak cihazlarda biri periskop yakınlaştırma kamerası olmak üzere 3 farklı lens daha olacak.
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Yaptığı sızıntılardan tanıdığımız OneLeaks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Honor 30 ve Honor 30 Pro modellerinin Kirin 990 5G yerine Kirin 985 5G yonga seti ile piyasaya sürüleceğini iddia etti. Henüz duyurusu yapılmamış olan Kirin 985 yonga setinin 5G modeme sahip olacağı tahmin ediliyor. Kirin 985’in, Kirin 990 yonga setinden pek farklı olmayan işlemci ve grafik çekirdek hızları düşürülmüş versiyonu olması bekleniyor.
Haberimizde bahsettiğimiz özelliklerin sızıntılara dayandığını bir kez daha belirtelim. Honor 30 Pro modelinin kesin özellikleri için 15 Nisan tarihinde yapılacak tanıtımı beklememiz gerekiyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti!
Oppo, Reno Ace 2 modelini sızdırılan fotoğrafları ve TENAA sertifikasyon sayfası tarafından duyurulan çoğu özelliklerine rağmen 13 Nisan‘da tanıtmayı planlıyordu. Son bilgilere göre aynı model numarasına sahip olan PDHMOO prototipi, Snapdragon 865 chipset ile AnTuTu testinden 560,217′lik bir puan ile geçti ve resmi olarak Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti!
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Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti! İşte sonuçları ve özellikleri!
Telefon, CPU testinden 180,132 , GPU testinden ise 210,371 puan ile geçti. Ayrıca test sonuçlarında 89,927‘lik hafıza puanı ve 79,787 UX puanı yer alıyordu. Ancak bu sonuçlar diğer Snapdragon 865 chipset kullanan telefonların sonuçlarına göre pek iyi görünmüyor. Yine de bunun bir prototip testi olduğunu ve cihazın son versiyonunda muhtemelen daha iyi bir performans göreceğimizi unutmamakta fayda var.
Daha önce açıklanan detaylara göre, Oppo Reno Ace 2, FHD+ çözünürlüğü destekleyen 6.5inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca ön tarafında “punch hole” olarak tabir edilen 16MP‘lik bir selfie kamerası ve parmak izi okuyucusu bulunacak. Arka tarafına baktığımızda ise çembersel şekilde konumlandırılmış dört adet kamera bölümünü görmekteyiz. Bu bölüm 48MP‘lik ana kamera, 8MP‘lik shooter kamera ve iki adet 2MP‘lik modüller görüyoruz.
Oppo Reno Ace 2‘nin 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama alanı seçenekleri ile geleceğini biliyoruz. Yazılım yönünden Oppo Reno Ace 2‘ye Andorid 10 tabanlı ColorOS7 arayüzü eşlik ediyor. Cihaz, 4000 mAh batarya ve 65W hızlı şarj desteği ile geliyor. Geriye kalan tek soru işaretleri fiyatı ve kullanılabilirliği yönünde.
Akıllı Telefonlar
Samsung, S20 serisi için kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor!
Samsung, Galaxy S20 serisi için Çin‘de yayınladığı bir önceki güncellemesinde problemler yaşamıştı. Nisan ayında yayınlanan güvenlik güncellemesinde kamera iyileştirmeleri olsa da bu yeterli olmamıştı. Son elde edilen bilgilere göre Samsung, S20 serisi için yeni kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor.
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Samsung, S20 serisi yeni güncellemesi neler içeriyor?
Yeni güncelleme; odak, HDR ve geçiş animasyonlarında ince ayar geliştirmelerini içeriyor.
Samsung şimdiye kadar Galaxy S20 serisi için çok sayıda güncelleme yayınladı. Son aldığımız bilgilere göre Samsung, S20 serisi için yeni kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bütün bu güncellemelerde markanın asıl odak noktası başta S20 Ultra‘nın autofocus sorununu çözmek ve üçlü kamera performansını arttırmaktı. Cihaz sürüm güncellemeleri bölgelere göre sırayla yayınlandığı için yeni güncellemenin bütün kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.