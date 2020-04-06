Akıllı Telefonlar
Birçok Huawei ve Honor modeli için EMUI 10 dağıtımı başladı
Sık sık gündeme gelen ve kesin bir tarih verilmeyen EMUI 10 güncellemeleri geçtiğimiz günlerde ülkemiz için dağıtıma başladı. Yine de Huawei model akıllı telefona sahip olup güncellemeleri halen almayan kullanıcıların olduğu da biliniyor.
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Karanlık mod, yeni kilit ekranı özellikleri, Huawei Car desteği ve cihazınız kapalıyken saat vb. işlevleri konumlandırabileceğiniz AOD modu ile birlikte gelen EMUI 10, tüm bunlara ek olarak kullanıcılar için daha stabil bir arayüz vadediyor. Huawei tarafından yayınlanan verilere göre, yeni sürümle beraber cihazlarda %20’lik bir işlemci performans artışı sunuluyor.
Ülkemiz için yayınlanan ve yayınlanacak güncellemeleri içeren liste ise şu şekilde;
EMUI 10 güncellemesini telefonunuzda bulunan destek uygulamasının güncelleme kısmından veya bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz Hisuite yazılımı ile elde edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 5G, Wi-Fi sertifikası alıyor!
Samsung Galaxy A51 küresel pazarda oldukça iyi satışlar yapıyor. Ancak şirket, ağ seçeneklerini genişletmek için telefonun 5G sürümünü piyasaya çıkaracak. Samsung Galaxy A71 5G‘den sonra Galaxy A51 5G modeli de Wi-Fi sertifikasını aldı.
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Samsung Galaxy A51 5G hakkında neler biliyoruz?
Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance tarafından aldığı sertifika ile birlikte muhtemelen yakın zamanda özellikleriyle ortaya çıkacaktır. Fakat elimizdeki bilgilere bakarsak kod adı SM-A516N olan cihaz, hem 2.4 GHz‘de hem de 5 GHz frekansında Wi-Fi 802.11 / b /g /n / ac destekleyecek. Cihazın Wi-Fi sertifikasını incelediğimizde artık standart haline gelen Android 10 ile kutudan çıkacağını görüyoruz. Ayrıca arayüz olarakta One UI 2.0 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Bu özellikler Wi-Fi Alliance tarafından paylaşılan listede gördüklerimiz. Daha fazlası ise önceden sızıntı şeklinde ortaya çıkmıştı.
Daha önce paylaşılan sızıntılara göre, yeni gelecek olan telefonun Samsung Galaxy A51 ile aynı boyutlarda olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kamera kurulumu ise taban modeldeki gibi L şeklinde olacak. Ön tarafına geldiğimizde selfie kamera aynı şekilde ortada bulunacak. Cihazın ekranı ise 6.5 inçlik Super AMOLED olacak. İşlemci tarafında tahmin edilene göre taban sürümde kullanılan Exynos 9611 yerine Exynos 980 kullanılacak. Bunun sebebi ise cihazın 5G’yi destekleyecek olması.
Akıllı Telefonlar
Apple, Siri’yi geliştirmek için Voysis’ı satın aldı!
Apple, sesli asistanı Siri’nin yapay zeka bölümünü geliştirmek için Voysis firmasını satın aldığını duyurdu. Şirket, yaptığı bu hamle ile Siri’yi daha işlevsel bir hale getirmeyi hedefliyor.
Geçen haftanın ortalarında Dark Sky uygulamasını satın alan Apple, başka bir satın alma daha gerçekleştirdi. Bloomberg‘in haberine göre, Voysis adında yeni bir şirket daha satın aldı. Söz konusu İrlandalı şirket, dijital ses yardımcıları ve asistanlarının doğal dili daha iyi şekilde anlamalarına olanak tanıyor.
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Voysis, özellikle çevrimiçi alışveriş uygulamalarında sesli asistanı geliştirmek üzerine çalışmış durumda. Şu anda bu yazılım, kullanıcı isteklerini çok daha iyi şekilde yorumlayabiliyor ve ona göre daha iyi öneriler sunabiliyor.
Voysis’in geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde kelime öbeklerini anlayabildiğini belirten haberde, ‘’Yeni bir TV’ye ihtiyacım var’’ ve ‘’Bütçem 1.00 dolar’’ gibi ifadeleri söylediğinizde yapay zekanın bunu anlayabileceğini ve buna bağlı olarak sonuçları kullanıcıya sunacağı, örneğini verildi.
Voysis’in kurucu ortağı Peter Cahill, sistemin kullandığı bellek miktarını 25MB seviyelerine çekeceklerini belirtti. Bu miktar yaklaşık olarak dört Apple Music şarkısı ile aynı depolama alanı kaplıyor. Bu sayede internet bağlantısı olmadan da akıllı telefonlarda yazılımın çalışmadı çok daha kolay hale getirilmiş oluyor.
iPhone 4s ile birlikte sesli asistanı Siri’yi başlatan Apple, yapay zeka ve sesli asistan için; Xnor.ai, Turi, VocalIQ, Perceptio ve Emotient gibi yapay zeka yazılımları geliştiren girişimleri de geçtiğimiz yıllarda bünyesine katmıştı.
Akıllı Telefonlar
Vivo V19, çift selfie kamerasıyla tanıtıldı!
Geçtiğimiz ay Vivo V19, Endonezya‘da ortaya çıkmıştı fakat bu yeniden markalamış bir Vivo V17 olmuştu. Bugün ise Vivo V19 global pazar için tanıtıldı. Cihaz, bütün özellikleri ve tasarımsal detaylarıyla küresel olarak piyasaya çıkmış oldu.
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Vivo V19 hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?
Vivo V19, çift selfie kameraya, 33W hızlı şarja ve 4500 mAh pil kapasitesine sahip. Çift delik tasarımlı ekrana sahip ilk Vivo telefon olarak tanıtılan cihazın, Full HD+ çözünürlüklü, 6.44 inçlik Super AMOLED bir ekranı bulunuyor. Ön taraftaki ana selfie kamera, 32 MP çözünürlüklü f/2.1 diyafram açıklığına sahip olacak. Ön taraftaki diğer bir kamera ise 8 MP çözünürlüğünde f/2.3 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı kamera olarak karşımıza çıkıyor.
Cihazın diğer teknik özelliklerine baktığımızda V19, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı veya 256 GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Vivo V19, işlemci olarak ise Snapdragon 712 işlemcisini kullanacak. Cihazın arka taraftaki kameralarına gelicek olursak, dörtlü bir arka kamera dizilimi bulunuyor. Son zamanlarda görmeye alışkın olduğumuz L şeklinde ve dikdörtgen içinde bulunan bir kamera düzeni mevcut. Kameraların özelliklerine baktığımızda, cihazın 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamerası bulunuyor. Hem ön hem de arka kamera, süper gece modu ve ultra stabil video modunu destekliyor.
Diğer önemli özelliklere bakarsak V19, USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.0 bulunduruyor. Cihazın Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatlandırma ve piyasaya tam çıkış tarihi ise her ülke için ayrı ayrı duyurulacak.