Birçok Huawei ve Honor modeli için EMUI 10 dağıtımı başladı

Sık sık gündeme gelen ve kesin bir tarih verilmeyen EMUI 10 güncellemeleri geçtiğimiz günlerde ülkemiz için dağıtıma başladı. Yine de Huawei model akıllı telefona sahip olup güncellemeleri halen almayan kullanıcıların olduğu da biliniyor.

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Karanlık mod, yeni kilit ekranı özellikleri, Huawei Car desteği ve cihazınız kapalıyken saat vb. işlevleri konumlandırabileceğiniz AOD modu ile birlikte gelen EMUI 10, tüm bunlara ek olarak kullanıcılar için daha stabil bir arayüz vadediyor. Huawei tarafından yayınlanan verilere göre, yeni sürümle beraber cihazlarda %20’lik bir işlemci performans artışı sunuluyor.

Ülkemiz için yayınlanan ve yayınlanacak güncellemeleri içeren liste ise şu şekilde;

Mate 20 Lite – Dağıtıma sunuldu ve güncellemeler kademeli olarak devam etmektedir.

P Smart 2019 – Dağıtıma sunuldu ve güncellemeler kademeli olarak devam etmektedir.

Honor 10 Lite – Dağıtıma sunuldu ve güncellemeler kademeli olarak devam etmektedir.

Honor 8X – Dağıtıma sunuldu ve güncellemeler kademeli olarak devam etmektedir.

Honor 9X – Dağıtıma sunuldu ve güncellemeler kademeli olarak devam etmektedir.

Nova 5T – Dağıtıma sunuldu ve güncellemeler kademeli olarak devam etmektedir.

P smart Z – Kısmi olarak dağıtımı başladı. Hata kontrolü ve Geri bildirimlerinden sonra dağıtımlar hızlanacak.

Y9 Prime 2019 – Dağıtıma sunuldu ve güncellemeler kademeli olarak devam etmektedir.

P30 Lite – Geçtiğimiz 28 Şubat itibari ile kademeli olarak başladı ve dağıtımlar devam etmektedir.

P20 ve P20 Pro – Çok yakında başlıyor

Mate 10 Pro – Çok yakında başlıyor

P30 ve P30 Pro – Çok yakında başlıyor